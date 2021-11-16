Повені, зливи і заборона на екскурсії: туристи застали аномальну погоду на курортах Єгипту

Прогноз синоптиків на тиждень в Шарм-ель-Шейху і Хургаді

Туристичні локації Єгипту днями постраждали від проливних дощів і затоплень, через що були оголошена надзвичайна ситуація і припинені екскурсійні поїздки. Через сильні потоки води перекрили регіональні дороги в провінції Червоне море.

З 15 листопада екскурсії з Хургади в археологічні локації Луксора відновили, повідомляє cairo24.

До цього через погану погоду і дороги, що постраждали від проливних дощів в провінції, Палата туристичних компаній припинила видачу ліцензій на групові поїздки по регіону. Після відновлення доріг обсяги поїздок в Червоне море відновилися до колишнього рівня.

Повідомляється, що дороги Сафага-Кена і Кусейр-Кіфт вже відкриті в обох напрямках, а рух по дорозі Марса-Алам-Кусейр було переведено на нову регіональну дорогу.

Інші ЗМІ повідомляють, що спецтехніка продовжує працювати з відкачування води в затоплених ділянках в регіоні.

Рідкісне явище для Шарм-ель-Шейха. Що сталося з погодою в Єгипті

Наприкінці минулого тижня в різних регіонах країни пройшли проливні дощі. Найбільше постраждало місто Асуан на півдні Єгипту. 12 листопада Регіон накрив шквальний вітер зі зливою і градом, який викликав паніку у місцевих жителів.

Відео: Гроза з градом в Асуані (youtube.com/Daily Weather)

Через потужні потоки води виявилися затоплені вулиці, а самі жителі постраждали також через навалу скорпіонів, яких "вимило" з їхніх нір дощем. Вже 14 листопада влада озвучила число постраждалих: близько 500 людей отримали несмертельні укуси, а три людини загинули. Місцевих жителів попередили також про змій і необхідність захисного взуття.

Зливи на вихідних торкнулися і провінції Червоне море, де розташовані популярні курорти Хургада і Марса-Алам. У деяких курортних районах виявилися затоплені перші поверхи готелів і вулиці, постраждала каналізація, були відключення інтернету. Втім, самі туристи не постраждали, оскільки гроза з блискавками пройшла стороною, а на самих курортах випало "три краплі" дощу.

Не оминула злива стороною і курортне місто Шарм-ель-Шейх. Туристи поділилися відео та фото готелів і пляжів після дощу 13 листопада. До слова, опади на курортах Єгипту вважаються дуже рідкісним явищем і трапляються лише кілька разів на рік. У соцмережах туристи пишуть, що це був перший дощ у Шармі за 281 день.

Фото: Погода в Шарм-ель-Шейху після дощу 13 листопада (facebook.com/Олена Ворона)

Опадів і повеней на курортах не буде: прогноз погоди

Міністерство іригації та водних ресурсів Єгипту оголосило в понеділок, що країна добре підготовлена до руйнівних небезпек проливних дощів в провінціях, повідомляє Egypt Independent.

Представник міністерства Мохамед Ганем сказав, що відомства міністерства періодично перевіряють всі водовідвідні конструкції, щоб переконатися, що вони працюють без перешкод.

За його словами, за останні роки було створено понад 1500 об'єктів у всіх районах з ризиком повеней: в провінціях Червоне море (Хургада, Марса-Алам), Верхній Єгипет, Північний і Південний Синай (Шарм-ель-Шейх) і Матрух.

Ці греблі показали свою ефективність і змогли захистити Асуан від руйнівної повені та жертв.

"В Асуані за короткий час випала велика кількість дощу, який зібрався в руйнівний потік, що мчав з гір зі швидкістю 100 кілометрів. Греблі збирають цей потік в штучних озерах, щоб вони не стікали в міста і не затоплювали населені пункти", - пояснив чиновник.

Він запевнив, що зараз немає прогнозів погоди щодо інших повеней в конкретній провінції і що повені в Асуані були спрогнозовані незадовго до початку за допомогою математичних моделей і супутників.

При цьому Ганем підкреслив, що природне явище в Асуані може відбуватися щороку і супроводжуватися раптовими повенями.

Фото: Відпочинок у Хургаді (booking.com)

До слова, погода на курортах вже стабілізувалася. Згідно з даними на сайті accuweather, протягом найближчого тижня в Хургаді буде мінлива хмарність і сонячно, температура повітря очікується 27-30 градусів, в Шарм-ель-Шейху наступні 10 днів також буде багато сонця без опадів, а повітря прогріється до 25-28 градусів. Імовірність дощу найближчими днями - до 0-3%. Температура води біля берегів Червоного моря в ці дні - 26 градусів.

Нагадаємо, українцям незабаром запропонують путівки в ще одну країну на Червоному морі, крім Єгипту.

Також повідомлялося, що буде з цінами на відпочинок в Єгипті в листопаді.