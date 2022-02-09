Канада попереду всіх. Які міста світу найкраще підходять для екологічного відпочинку

Експерти сайту енергоспоживання Uswitch склали рейтинг найкращих місць для екологічно чистого відпочинку, повідомляє Traveldailynews.com.

За даними дослідження, у Ванкувері пропонується найбільше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому місті світу.

Список країн створено на основі аналізу екологічних сертифікатів тисяч готелів у 200 найбільших містах світу на Booking.com. Використовуючи сайт для відпочинку, експерти визначили, скільки екологічно чистих готелів є в кожному місці, а потім порівняли це із загальною кількістю перерахованих готелів, щоб отримати відсоткову оцінку.

Загалом у Ванкувері зареєстровано 89 готелів, і майже 44% із них було відзначено екологічними сертифікатами.

Видатним місцем відпочинку в канадському місті є п'ятизірковий готель Fairmont Waterfront, відомий тим, що підтримує екологію довкілля.

Стокгольм — друге місто у списку — місто, яке часто славиться своєю екологічністю — 87 з його 216 готелів відзначено нагородами за їхню екологічність.

У решті першої п'ятірки переважають канадські міста; Торонто посів третє місце, де майже 25% усіх готелів визнано стійкими.

Фото: Готель Fairmont Waterfront у Ванкувері (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)

Калгарі посідає четверте місце з понад 23% екологічно чистих варіантів, а Едмонтон посів п'яте місце з 22,56% екологічно чистих готелів.

Решту десятку лідерів посідає Лахор у Пакистані, на шостому місці два колумбійські міста, які відповідно посіли сьоме та восьме місця, поступаючись Медельїну та Боготі відповідно.

Дев'яте та десяте місця у списку займають два південноафриканські міста; Екурхулені посідає дев'яте місце в результаті того, що 19,46% його готелів дотримуються екологічних стандартів, а Йоганнесбург завершує десятку найкращих.

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