Канада впереди всех. Какие города мира лучше всего подходят для экологичного отдыха 

Эксперты сайта энергопотребления Uswitch составили рейтинг лучших мест для экологически чистого отдыха, сообщает Traveldailynews.com.

По данным исследования, в Ванкувере предлагается больше экологичных отелей, чем в любом другом городе мира.

Список стран создан на основе анализа экологических сертификатов тысяч отелей в 200 крупнейших городах мира на Booking.com. Используя сайт для отдыха, эксперты определили, сколько экологически чистых отелей доступно в каждом месте, а затем сравнили это с общим количеством перечисленных отелей, чтобы получить процентную оценку.

Всего в Ванкувере зарегистрировано 89 отелей, и почти 44% из них были отмечены экологическими сертификатами.

Выдающимся местом для отдыха в канадском городе является пятизвездочный отель Fairmont Waterfront, известный тем, что поддерживает экологию окружающей среды.

Стокгольм — второй город в списке — город, который часто славится своей экологичностью — 87 из его 216 отелей отмечен наградами за их экологичность.

В остальной части первой пятерки преобладают канадские города; Торонто занимает третье место, где почти 25% всех отелей признаны устойчивыми.

Фото: Отель Fairmont Waterfront в Ванкувере (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)

Калгари занимает четвертое место с более чем 23% экологически чистых вариантов, а Эдмонтон занимает пятое место с 22,56% экологически чистых отелей.

Остальную десятку лидеров занимает Лахор в Пакистане, на шестом месте два колумбийских города, которые занимают седьмое и восьмое места, уступая Медельину и Боготе соответственно.

Девятое и десятое места в списке занимают два южноафриканских города; Экурхулени занимает девятое место в результате того, что 19,46% его отелей придерживаются экологических стандартов, а Йоханнесбург замыкает десятку лучших.

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