У яких готелях Туреччини забороняють приймати туристів з РФ: список

У Туреччині є деякі регіони, куди масово не їздять російські туристи. Як правило, там відпочивають місцеві жителі, і зустріти когось із РФ - шанси мінімальні. Це, наприклад, регіони Бодрум і Сіде. Про це йдеться у матеріалі "Без росіян. Як відпочити за кордоном та не зустріти туристів з РФ".

Спеціаліст з туризму та співвласниця турагентства Марина Казакова у коментарі РБК-Україна навела список готелів, правила яких забороняють приймати росіян.

TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye

Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*

Savk 4*

Royal Dragon 5*

TT Hotels Pegasos World 5

Crown Palace Side

Crown Sunshine

TT Hotels Pegasos World 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

Готелі TUI, крім TUI Fun & Sun.

"Це список готелів, де забороняється приймати росіян. Це означає, що російські оператори не можуть там залишити свої броні", — говорить Марина Казакова.

Фото: Варто обирати готелі, орієнтовані на європейських туристів (booking.com)

Однак тут може ховатися хитрість, додає вона. У Росії дозволено подвійне громадянство, і туристи з країни-окупанта можуть цим користуватися, виїжджаючи за кордон з паспортом іншої держави. Тому, за словами турагента, повністю відгородитися від росіян за кордоном навряд чи повчиться.

Але знизити шанси зустріти росіян можна, якщо селитися на другій-третій лінії від моря, і в цілому вибирати для поїздок нерозкручені й маловідомі місця.

Нагадаємо, у Болгарії - рекордний приплив туристів з Росії навіть за відсутності прямих рейсів в цю країну.