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В каких отелях Турции запрещают принимать туристов из РФ: список

Фото: Отель в Турции (booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

Ряд курортных гостиниц официально не разрешают принимать у себя граждан России

В Турции есть некоторые регионы, куда массово не ездят российские туристы. Как правило, там отдыхают местные жители, и встретить кого-то из РФ - шансы минимальны. Это, например, регионы Бодрум и Сиде. Об этом идет речь в материале "Без россиян. Как отдохнуть за рубежом и не встретить туристов из РФ".

Специалист по туризму и совладелица турагентства Марина Казакова в комментарии РБК-Украина привела список отелей, правила которых запрещают принимать россиян.

  • TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye
  • Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*
  • Savk 4*
  • Royal Dragon 5*
  • TT Hotels Pegasos World 5
  • Crown Palace Side
  • Crown Sunshine
  • TT Hotels Pegasos World 5*
  • TT Hotels Pegasos Royal 5*
  • TT Hotels Pegasos Club 5*
  • TT Hotels Pegasos Resort 5*
  • Отели TUI, кроме TUI Fun&Sun.

"Это список отелей, где запрещается принимать россиян. Это означает, что российские операторы не могут там оставить свои брони", — говорит Марина Казакова.

Фото: Стоит выбирать отели, ориентированные на европейских туристов (booking.com)

Однако тут может скрываться уловка, добавляет она. В России разрешено двойное гражданство, и туристы из страны-оккупанта могут этим пользоваться, выезжая за рубеж с паспортом другого государства. Поэтому, по словам турагента, полностью оградиться от россиян за границей вряд ли поучится.

Но снизить шансы встретить россиян можно, если селиться на второй-третьей линии от моря, и в целом выбирать для поездок нераскрученные и малоизвестные места.

Напомним, в Болгарии - рекордный приток туристов из России даже при отсутствии прямых рейсов в эту страну.

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