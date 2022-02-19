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Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі

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Субота 19 лютого 2022 07:35
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі Фото: Курорт Славське зараз і в минулому (колаж РБК-Україна)
Автор: Льоля Філімонова

Підприємці Гредель та Шмідт облаштували тут перші пансіонати та трамплін

Славське у Львівській області сьогодні є одним із найбільших відомих гірськолижних курортів України. Але мало хто знає про те, що туризм у Славському почався ще у 18 сторіччі, коли Галичина входила до складу Австро-Угорщини.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Австрійські підприємці облаштували у Славському перші пансіонати

Місцеві гори і ліси належали австрійським підприємцям Гределю і Шмідту, які звели тут перші пансіонати.

Після Першої світової війни поляки побудували у Славському туристичні притулки, трамплін та цікавий витяг на горі Погар.

Втім, тодішні підйомники були зовсім не такими, як зараз. Коні ходили по колу і крутили велике колесо, на яке намотувався трос. Він був прикріплений до звичайних саней, в яких туристи їхали наверх.

Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі

Фото: Славське, австрійська карта 1763-1787 років (uk.wikipedia.org)

Але відомим гірськолижним курортом Славське стало у 1980-роках, коли тут з’явилася відома крісельна дорога довжиною 2750 метрів, база “Динамо” на 180 місць, кілька дитячих гірськолижних шкіл, біатлонний стадіон, 6 слаломних трас, сертифікованих за міжнародними стандартами.

Тут проводилися щорічні чемпіонати СРСР та України. Значною мірою це сталося завдяки ініціативному Анатолію Архангельському, ім’ям якого зараз названа вулиця біля бази “Динамо”.

Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччіФото: Панорами сучасного курорту Славське (booking.com)

Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччіФото: Церква у Славському (uk.wikipedia.org)

Що побачити поблизу Славського сьогодні

Під час відпочинку в цьому регіоні рекомендуємо відвідати:

  • Старовинне місто Дрогобич: піднятися на вежу ратуші, відвідати найбільшу синагогу Галичини, здійснити подорож у Королівство солі і замилуватися церквою Святого Юра, яка охороняється ЮНЕСКО;
  • Відвідати одну з найдавніших фортець Галичини - Тустань;
  • Погуляти колись відомим на весь світ нафтовим центром - містом Борислав: сходити в музей-аптеку Яна Зега, побачити величезні пристрої для добування нафти, випити кави на місцевій “Нафтусі”, прикупити собі в подарунок справжньої Бориславської нафти в ресторані-музеї "Барабський міст".

Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччіФото: Панорама Гори Менчіл (wikipedia.org)

Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччіФото: Славське часів Першої світової війни, фото австрійських військових (photo-lviv.in.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці подорожували сто років тому.

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