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Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке

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Суббота 19 февраля 2022 07:35
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке Фото: Курорт Славское сейчас и в прошлом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Леля Филимонова

Предприниматели Гредель и Шмидт обустроили здесь первые пансионаты и трамплин

Славское во Львовской области сегодня является одним из самых известных горнолыжных курортов Украины. Но мало кто знает о том, что туризм в Славском начался еще в 18 веке, когда Галичина входила в состав Австро-Венгрии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Австрийские предприниматели обустроили в Славском первые пансионаты

Местные горы и леса принадлежали австрийским предпринимателям Гределю и Шмидту, которые возвели здесь первые пансионаты.

После Первой мировой войны поляки построили в Славском туристические приюты, трамплин и интересный подъемник на горе Погар.

Впрочем, тогдашние подъемники были совсем не такими, как сейчас. Лошади ходили по кругу и крутили большое колесо, на которое наматывался трос. Он был прикреплен к обычным саням, в которых туристы ехали наверх.

Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке

Фото: Славское, австрийская карта 1763-1787 гоков (uk.wikipedia.org)

Но известным горнолыжным курортом Славское стало в 1980-годах, когда здесь появилась известная кресельная дорога длиной 2750 метров, база “Динамо” на 180 мест, несколько детских горнолыжных школ, биатлонный стадион, 6 слаломных трасс, сертифицированных по международным стандартам.

Здесь проводились ежегодные чемпионаты СССР и Украины. В значительной степени это произошло благодаря инициативному местоному жителю Анатолию Архангельскому, именем которого сейчас названа улица у базы “Динамо”.

Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 векеФото: Панорамы современного курорта Славское (booking.com)

Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 векеФото: Церковь в Славском (uk.wikipedia.org)

Что посмотреть поблизости от Славского сегодня

Во время отдыха в этом регионе рекомендуем посетить:

  • Старинный город Дрогобыч: подняться на башню ратуши, посетить крупнейшую синагогу Галичины, совершить путешествие в Королевство соли и полюбоваться церковью святого Юра, которая охраняется ЮНЕСКО;
  • Посетить одну из древнейших крепостей Галичины - Тустань;
  • Погулять по некогда известному на весь мир нефтяному центру - городу Борислав: сходить в музей-аптеку Яна Зега, увидеть огромные устройства для добычи нефти, выпить кофе на местной “Нафтусе”, прикупить себе в подарок настоящей Бориславской нефти в ресторане-музее "Барабський міст"

Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 векеФото: Панорама Горы Менчил (wikipedia.org)

Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 векеФото: Славское времен Первой мировой войны, фото австрийских военных (photo-lviv.in.ua)

Напомним, ранее мы писали, как украинцы путешествовали сто лет назад.

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