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До Великої Британії безкоштовно. Wizz Air надасть 10 тисяч квитків для українських біженців

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Четвер 12 травня 2022 17:00
До Великої Британії безкоштовно. Wizz Air надасть 10 тисяч квитків для українських біженців Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Переліт можна буде здійснити з 14 травня до 15 червня

Авіакомпанія Wizz Air безкоштовно доставить українських біженців до Великої Британії. Всього для українців, які виїхали через війну в європейські країни, видадуть 10 тисяч квитків.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на Travel Weekly.

Біженці з України, які виїхали в сусідні країни - Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію і Словаччину - отримають доступ до рейсів у Велику Британію, якщо вони отримали в цю країну візу за урядовою схемою "Будинки для України".

Всього квитки можна отримати на 61 маршруті з різних міст. Біженці безкоштовно можуть взяти з собою одне місце багажу і одне місце ручної поклажі.

Полетіти можна буде протягом місяця - з 14 травня до 15 червня.

Перші втікачі від війни мають прибути з Кракова і Варшави в в аеропорт Лутона вже в цю суботу, щоб зустрітися зі своїми британськими "спонсорами".

"Основна мета цієї ініціативи - надати українським біженцям безкоштовний проїзд в цей кризовий час, а також підтримати візову схему уряду Великої Британії Homes for Ukraine", - йдеться в заяві лоукостера.

До Великої Британії безкоштовно. Wizz Air надасть 10 тисяч квитків для українських біженцівФото: До збору коштів на квитки підключаються благодійники (pixabay.com)

Відзначається, що до 5 травня за схемою надання житла місцевими жителями до Великої Британії вже прибули 37 тисяч українських біженців, а всього віз видано – 95 тисяч. За оформленням британських віз українці звертаються в консульства в європейських містах.

Ініціативу втілюють в життя спільно з благодійними організаціями. Група підтримки біженців "Choose Love" створила сайт для збору додаткових коштів, щоб можна було додати більше безкоштовних квитків для українців, яким потрібно дістатися до Великої Британії.

"Ми вже бачили великі гуманітарні зусилля наших людей по всій мережі, і після нашої пропозиції 100 000 безкоштовних квитків для українських біженців в березні і квітні хочемо продовжувати грати свою роль в цій допомозі", - сказав гендиректор авіакомпанії Йожеф Вараді.

Нагадаємо, ми писали, що у Брюсселі готуються прийняти 20 тисяч українських біженців.

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