Великі плани: коли Італія відкриється для українців

Уряд Італії з 26 квітня почне послаблювати карантинні обмеження в країні. Почнуть роботу ресторани, школи, дозволять поїздки між регіонами. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає видання The Local.

Наголошується, що повного повернення до звичного життя поки не відбудеться, але послаблення деяких обмежень стане полегшенням для жителів, які з середини березня фактично перебувають в умовах ізоляції. У країні очікують, що запуск інфраструктури після карантину дасть передумови для відновлення туристичної галузі Італії.

Яким категоріям громадян України дозволено в'їзд в Італію сьогодні і які перспективи того, що в країну незабаром почнуть пускати наших туристів - в матеріалі.

Плани з відновлення туризму: офіційні заяви

Раніше в уряді озвучили можливі терміни відновлення туризму в Італії – з 2 червня. Міністр туризму Італії Массімо Гаравалья допустив, що відкриття кордонів може відбутися 2 червня – в національне свято. А прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив, що дата поновлення туризму в Італії цим літом ще не встановлена, але озвучена міністром туризму – цілком можлива.

При цьому Гаравалья не уточнив, чи буде дозволено туризм з неєвропейських країн в цьому році, і не зазначив, чи планує Італія приєднатися до європейської схеми "паспорта здоров'я".

Фото: В Італії розглядають можливості для міжнародного туризму (pixabay.com)

Поїздки в Італію з "несуттєвою" метою як і раніше суворо обмежені для більшості країн, що не входять в ЄС, і тестування та/або карантин є вимогою для всіх прибулих.

Як постраждав туризм країни під час пандемії

Жорсткий локдаун в Італії оголосили 10 березня 2020 року через стрімке поширення коронавіруса. Вже в травні в країні почали пом'якшувати обмеження, а 3 червня дозволили в'їзд туристам із країн ЄС. Після цього в країні неодноразово вводили суворий карантин і заборону на пересування між містами.

За даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), Італія через пандемію втратила за 2020 рік 120,6 мільярда євро. Працівники різних підприємств і фірм не раз протестували проти карантину, а туристів приїжджало зовсім мало. Тільки 25,5 млн іноземних гостей провели хоча б одну ніч в Італії в минулому році в порівнянні з 65 млн у 2019 році - падіння більш ніж на 60%. 337 тисяч людей, що працюють в сфері подорожей і туризму в Італії, залишилися без роботи.

За даними дослідницького інституту Demoskopika, близько 100 тисяч компаній в туристичному секторі Італії знаходяться під загрозою банкрутства через обмеження на поїздки.

"Ситуація могла б бути набагато гіршою, якби не урядова схема Cassa Integrazione Ordinaria, що підтримувала до 80% заробітної плати працівників, і утримувала робочі місця", - зауважила президент і головний виконавчий директор WTTC Глорія Гевара.

Фото: Туристичний бізнес в Італії під час пандемії підтримувала держава (pixabay.com)

Звіт також показав, що витрати на внутрішніх туристів знизилися на 49,6 %, в той час як міжнародні витрати знизились на 62%.

У WTTC очікують, що індустрія подорожей і туризму може відновитися, а її внесок у ВВП може збільшитися на 48,5%, якщо міжнародні поїздки відновляться до червня 2021 року.

Ситуація з COVID: чи введуть "паспорти вакцинації"

Згідно з чинними обмеженнями, людям, що живуть в Італії, в даний час заборонено подорожувати між регіонами або містами "з несуттєвих причин", що робить неможливим навіть внутрішній туризм.

У п'ятницю, 16 квітня, державна залізниця Італії запустила в роботу перший високошвидкісного поїзда "без COVID" - одну з ініціатив для відновлення туризму влітку.

Італійська авіакомпанія Alitalia минулого року запустила рейси з допуском на борт пасажирів з негативним тестом на COVID на окремих внутрішніх і міжнародних рейсах. Від обов'язкової 14-денної ізоляції звільнили пасажирів з США, якщо вони подорожують спеціальними рейсами з Нью-Йорка або Атланти в Рим.

Цифрові "зелені сертифікати" ЄС для міжнародного туризму мають бути запущені в червні. Вони будуть містити інформацію про те, чи був мандрівник вакцинований, чи він отримав негативний результат тесту або вилікувався від COVID -19. Документ покликаний полегшити поїздки всередині блоку. Втім, влада Італії ще не підтвердила, що країна буде брати участь у такому механізмі.

Фото: Вид на Неаполь в Італії (pixabay.com)

Правила відвідування: хто може їхати в країну сьогодні

Несуттєві поїздки в Італію суворо обмежені для більшості країн, що не входять в ЄС. Тестування і/або 14-денний карантин є вимогою для всіх прибулих.

Тестування і карантин потрібні майже для всіх прибулих. Швидше за все, ці вимоги залишаться в силі для багатьох мандрівників, оскільки кампанія вакцинації в Італії йде повільніше, ніж в інших розвинених країнах, наприклад, Великобританії та США.

За даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, для українських громадян в'їзд в країну заборонений. Виняток становлять тільки власники посвідки на проживання в Італії, і ті, хто в'їжджає з питань роботи, здоров'я, абсолютної необхідності. В'їзд з метою туризму заборонений.

В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів можуть дозволити в'їзд в країну осіб, які мають "підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії". При в'їзді необхідно заповнити особисту декларацію і пройти самоізоляцію.

Що говорять в українському посольстві

На сьогодні в уряді Італії продовжується обговорення питання про поступове відновлення туристичного бізнесу країни, у тому числі розглядаються можливі варіанти відкриття кордонів для іноземних туристів, зазначили в коментарі РБК-Україна в посольстві України в Італії.

"Мова йде про можливості відкриття кордонів Італії з 2 червня цього року для вже провакцинованих громадян ЄС, а не на умовах ПЛР-тестування, як це було зроблено в інших країнах. З цією метою італійська сторона бере активну участь в обговоренні на рівні ЄС можливості введення загальноєвропейського "Digital Green Pass", який був представлений Європейською комісією у березні цього року", - уточнив РБК-Україна посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник.

Фото: Собор Святого Петра в Римі (pixabay.com)

Дипломат додав, що активну позицію із введення в Італії "сертифіката вакцинації" підтримує особисто прем'єр-міністр країни Маріо Драгі, який виступив за якнайшвидше введення в Італії "Digital Green Pass" з метою відновлення туризму для іноземців.

"Питання про правила в'їзду іноземців з країн поза ЄС в Італії та інших держав ЄС регулюються постановами італійського уряду на основі спільної позиції та документів ЄС з цього питання", - зазначив посол.

Він підкреслив, що Посольство України в Італії знаходиться в контакті з профільними італійськими відомствами з цього питання.

"За результатами рішень італійського уряду про умови в'їзду в країну з туристичною метою вакцинованих осіб з країн поза ЄС, в тому числі з України, посольство в офіційному порядку буде інформувати відповідні українські органи державної влади й громадян України", - відзначили в посольстві.

Коли країна може відкритися для українців: прогноз експертів

На останній прес-конференції 16 квітня уряд Італії не підтвердив планів з ослаблення поточних обмежень на поїздки в країну. Зважаючи на це, сьогодні представники туристичного ринку прогнозувати не беруться.

За словами співбесідників РБК-Україна у двох великих турагентствах, в найближчі місяці не варто розраховувати на те, що в'їзд для туристів з України відкриють на основі здачі ПЛР-тесту.

Фото: Лігурійське узбережжя Італії (pixabay.com)

"У 2021 році в країнах ЄС якщо і заявляють про відкриття для туризму, то пріоритет віддають вакцинованим туристам. Або тим, хто вже перехворів COVID в останні місяці та надав при в'їзді відповідну довідку. Та й то така вимога висувається для туристів, які проживають всередині шенгенської зони. А для гостей з інших країн світу правила ще більш суворі: їх, крім деяких винятків, практично не пускають в країни Європи. В цьому випадку - в Італію", - зазначила фахівець з підбору турів.

Інший співрозмовник видання зазначає, що будувати прогнози щодо відкриття Італії сьогодні взагалі не варто.

"Якщо Україна приєднається до міжнародної практики взаємного визнання "COVID-паспортів", розробить уніфікований варіант такого документа, тоді є сенс про щось говорити. У ситуації, коли світ живе в умовах пандемії, треба чекати офіційних заяв Італії, перш ніж щось прогнозувати", - резюмував представник туркомпанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли Іспанія може відкритися для українських туристів.

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