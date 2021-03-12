Іспанія відкриє кордони навесні: чи дозволять в'їзд українцям

Іспанія готується приймати туристів вже цієї весни. Умова, за якої іноземці зможуть відвідати середземноморські курорти цієї країни – покриття вакцинацією третини населення. Про такі плани іспанського уряду повідомляє thelocal.es.

Якщо раніше чиновники ставили метою вакцинацію 70% населення Іспанії, щоб відкрити кордони, то через повільні темпи кампанії терміни вирішили переглянути. Інакше туристичний сезон може не розпочатися й до літа.

Від чого буде залежати туристичний сезон

Іспанія відчуває тиск конкурентів, які борються за британських туристів – наприклад, Греція збирається відкритися для них у травні. Тому уряд Іспанії вирішив знизити "планку" для туризму.

"Кампанія вакцинації йде за планом, так що навесні буде вакциновано близько 30-40 відсотків населення, а до кінця літа - 70 відсотків. При такому відсотку вакцинації навесні ми зможемо відновити відкриття наших туристичних напрямків у відповідності з тим, над чим ми працюємо з Європейським союзом (ЄС)", - сказала міністр промисловості, торгівлі та туризму Іспанії Рейес Марото.

Фото: Вулиці в Іспанії (pixabay.com)

Станом на 9 березня, лише 3 відсотки населення Іспанії отримали обидві дози вакцини проти COVID-19 – а це 1,4 млн осіб з 47 млн жителів.

Але в міністерстві туризму "оптимістичні" – в квітні в країні мають отримати 5 мільйонів доз тільки від Pfizer, а крім того іспанців будуть вакцинувати препаратами Moderna, AstraZeneca і Jansen.

Очікується, що третина населення прищепиться до кінця квітня або травня.

Поки ж Іспанія наполягає на прийнятті стандарту ковідних паспортів у ЄС. І якщо вони не будуть затверджені, то запропонувала укласти двосторонні угоди про безпечні коридори з третіми країнами.

Економіка Іспанії на 15% залежить від туризму, а в 2020 році країна втратила близько 72 млрд євро доходів у галузі через пандемію.

На Майорці чекають на туристів у травні

Туристична індустрія Майорки - іспанського курортного острова в Середземному морі - планує поетапне відкриття в наступному місяці після оптимістичних коментарів як німецьких, так і британських туристичних компаній, повідомляє Majorca Daily Bulletin.

Генеральний директор Асоціації британських туристичних агентств Марк Танзер сказав Travel Weekly, що галузь може очікувати, що подорожі поновляться з 17 травня, і туристичні агенти і оператори впевнені, що будуть приймати замовлення.

Фото: Відпочинок на Майорці (pixabay.com)

Фінансовий директор Tui Себастьян Ебель сказав, що Німеччина незабаром зніме обмеження, і німці зможуть вирушити на Майорку у відпустку.

Країни ЄС довго залишатися закритими не будуть

Іспанія дійсно заявляє про активізацію туризму, але поки про в'їзд громадян України не йдеться, говорить РБК-Україна співзасновник туроператора Travel Professional Group (TPG) Олена Бойко.

"Мова йде про відновлення сполучення з країнами європейської співдружності, про відкриття готелів. Як, власне, і було у минулому році, коли громадяни могли подорожувати всередині шенгенської зони. Але тоді в країні було закрито велику кількість готелів, ресторанів та іншої важливої для туризму інфраструктури. Зараз же там заявляють, що будуть такі об'єкти поступово відкривати", - пояснює вона нові плани Іспанії на відкриття в новому сезоні.

За словами співзасновниці TPG, у країні хочуть ввести так звані "ковід-паспорти" або довідки про вакцинацію. Але чітко встановлених форм таких довідок поки немає.

"Можливо, це свого роду стимул європейцям для більш активних темпів вакцинації. Але, знову ж, наших громадян в Іспанії поки не чекають", - говорить співрозмовниця.



Фото: В Іспанії чекають туристів з країн ЄС (pixabay.com)

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Ситуація з правилами в'їзду зараз стрімко змінюється. Тому стверджувати, що українців точно не будуть пускати в країну цілий рік, теж неправильно:

"Будувати категоричні прогнози - не зовсім коректно. Адже ми бачили минулого року, що ситуація змінювалася навіть не кожен місяць, а іноді кожні кілька годин. Зона "червона", зона "зелена", і так далі. Я все ж сподіваюся, що цього літа зможемо потрапити в яку-небудь з європейських країн. Варто дочекатися офіційної інформації", - пояснює вона.

Довго залишатися з закритими кордонами країни ЄС навряд чи будуть: економіки багатьох держав вкрай залежать від туризму, нагадує Олена Бойко. Тому якщо темпи вакцинації в більшості держав будуть достатньо високими, то навряд чи кордони країн ЄС будуть закриті повністю.

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