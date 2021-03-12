Испания откроет границы весной: разрешат ли въезд украинцам

Испания готовится принимать туристов уже этой весной. Условие, при котором иностранцы смогут посетить средиземноморские курорты этой страны – покрытие вакцинацией трети населения. О таких планах испанского правительства сообщает thelocal.es.

Если раньше чиновники ставили целью вакцинацию 70% населения Испании, чтобы открыть границы, то из-за медленных темпов кампании сроки решили пересмотреть. Иначе туристический сезон может не начаться и к лету.

От чего будет зависеть туристический сезон

Испания чувствует давление конкурентов, которые борются за британских туристов – например, Греция собирается открыться для них в мае. Поэтому правительство Испании решило снизить "планку" для туризма.

"Кампания вакцинации идет по плану, так что весной будет вакцинировано около 30-40 процентов населения, а к концу лета - 70 процентов. При таком проценте вакцинации весной мы сможем возобновить открытие наших туристических направлений в соответствии с тем, над чем мы работаем с Европейским союзом (ЕС)", - сказала министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Фото: Улицы в Испании (pixabay.com)

По состоянию на 9 марта, только 3 процента населения Испании получили обе дозы вакцины против COVID-19 – а это 1,4 млн человек из 47 млн жителей.

Но в министерстве туризма "оптимистичны" – в апреле в стране должны получить 5 миллионов доз только от Pfizer, а кроме того испанцев будут вакцинировать препаратами Moderna, AstraZeneca и Jansen.

Ожидается, что треть населения привьется к концу апреля или маю.

Пока же Испания настаивает на принятии стандарта ковид-паспортов в ЕС. И если они не будут утверждены, то предложила заключить двусторонние соглашения о безопасных коридорах с третьими странами.

Экономика Испании на 15% зависит от туризма, а в 2020 году страна потеряла около 72 млрд евро доходов в отрасли из-за пандемии.

На Майорке ждут туристов в мае

Туристическая индустрия Майорки - испанского курортного острова в Средиземном море - планирует поэтапное открытие в следующем месяце после оптимистичных комментариев как немецких, так и британских туристических компаний, сообщает Majorca Daily Bulletin.

Генеральный директор Ассоциации британских туристических агентств Марк Танзер сказал Travel Weekly, что отрасль может ожидать, что путешествия возобновятся с 17 мая, и туристические агенты и операторы уверены, что будут принимать заказы.

Фото: Отдых на Майорке (pixabay.com)

Финансовый директор Tui Себастьян Эбель сказал, что Германия скоро снимет ограничения, и немцы смогут отправиться на Майорку в отпуск.

Страны ЕС долго оставаться закрытыми не будут

Испания действительно заявляет об активизации туризма, но пока о въезде граждан Украины речи не идет, говорит РБК-Украина соучредитель туроператора Travel Professional Group (TPG) Елена Бойко.

"Речь идет о возобновлении сообщения со странами европейского содружества, об открытии отелей. Как, собственно, и было в прошлом году, когда граждане могли путешествовать внутри шенгенской зоны. Но тогда в стране было закрыто большое количество отелей, ресторанов и другой важной для туризма инфраструктуры. Сейчас же там заявляют, что будут такие объекты постепенно открывать", - поясняет она новые планы Испании на открытие в новом сезоне.

По словам соучредителя TPG, в стране хотят ввести так называемые "ковид-паспорта" или справки о вакцинации. Но четко установленных форм таких справок пока нет.

"Возможно, это своего рода стимул европейцам для более активных темпов вакцинации. Но, опять же, наших граждан в Испании пока не ждут", - говорит собеседница.



Фото: В Испании ждут туристов из стран ЕС (pixabay.com)

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Ситуация с правилами въезда сейчас меняется стремительно. Поэтому утверждать, что украинцев точно не будут пускать в страну целый год, тоже неправильно:

"Строить категоричные прогнозы - не совсем корректно. Мы ведь видели по прошлому году, что ситуация менялась даже не каждый месяц, а иногда каждые несколько часов. Зона "красная", зона "зеленая", и так далее. Я все же надеюсь, что этим летом сможем попасть в какую-либо из европейских стран. Стоит дождаться официальной информации", - поясняет она.

Долго оставаться с закрытыми границами страны ЕС вряд ли будут: экономики многих государств крайне зависят от туризма, напоминает Елена Бойко. Поэтому если темпы вакцинации в большинстве государств будут достаточно высокими, то вряд ли границы стран ЕС будут закрыты полностью.

Напомним, мы писали, в какие страны можно ехать на отдых весной 2021 года.

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