Виключення України з "зеленого" переліку ЄС: чого чекати туристам найближчим часом

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що посли Європейського союзу прийняли рішення виключити Україну з переліку так званих безпечних третіх країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на необов'язкові подорожі (з приватною або туристичною метою).

Це рішення має бути офіційно оприлюднено цієї п'ятниці - 12 листопада. І з цього приводу у туристів, які планують подорожі до країн ЄС, виникає запитання - чи зачинять держави-члени Євросоюзу свої кордони для громадян України?

Що буде після рішення ЕС виключити Україну з "зеленого" списку

"Перше і найголовніше - рішення Ради ЄС носить виключно рекомендаційний характер. Тобто воно не є прямим розпорядженням, і кожна країна має право самостійно вирішувати, на яких умовах здійснювати пропуск іноземців через державний кордон", - коментує РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

За його словами, сьогодні це підтверджується й актуальними правилами в'їзду.

"Наприклад, Іспанія й досі не вимагає від туристів з України ані ПЛР-тестів, ані сертифікатів вакцинації. Натомість Болгарія ще 30 жовтня віднесла Україну до "червоної зони", і тепер в'їхати на її територію можуть тільки особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та члени їхніх сімей", - зауважує експерт.

"З більш жорсткими обмеженнями стикнуться невакциновані українці" - експерт

По-друге, спостерігається тенденція збереження лояльних умов щодо в'їзду для повністю вакцинованих мандрівників, додає Тараненко:

"Зокрема, нещодавно було змінено підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі - Радою ЄС рекомендовано державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів".

Фото: Сьогодні Іспанія не вимагає від українських туристів навіть ПЛР-тестів (unsplash.com/joan-oger)

Варто зазначити, що кожна з держав також має різні вимоги до статусу вакцинації: перелік дозволених вакцин, часовий проміжок від дня отримання останньої дози та сам документ, що підтверджує імунізацію. Детальну інформацію про ці вимоги можна знайти на сайті.

"Отже, можна зробити висновок, що тотального недопуску до Євросоюзу, а тим паче скасування безвізових поїздок, точно не буде. Проте, найімовірніше, з більш жорсткими обмеженнями - обов'язковим карантином після прибуття або забороною на подорожі з туристичною метою - стикнуться саме невакциновані українці. В той час як повністю вакциновані громадяни мають всі шанси на вільне пересування більшістю країн Європейського союзу", - прогнозує глава правління VisitUkraine.today.

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний список правил в'їзду до популярних країн світу.

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