Ірландія значно спрощує правила в'їзду. Як тепер потрапити до країни

Термін дії сертифікатів про щеплення скорочено до 270 днів

За рекомендацією Комісії Європейського союзу Ірландія оголосила, що від 1 лютого мандрівники, щеплені Novavax, можуть в'їжджати в країну за тими самими правилами, що й особи, щеплені Pfizer, Moderna, Janssen та AstraZeneca, оскільки вакцина була нещодавно схвалена для використання в ЄС з лікарських засобів (EMA). Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

У Департаменті охорони здоров'я Ірландії заявили, що з цієї ж дати термін дії сертифікатів про щеплення скорочено до 270 днів.

У Комісії ЄС також запропонували, щоб усі держави-члени встановили єдиний період прийняття сертифікатів про щеплення у 270 днів.

З 6 січня всі громадяни Ірландії, які отримали додаткову дозу вакцини, можуть подати заявку на отримання оновленої версії медичної перепустки.

"Цей термін дії враховує керівництво Європейського центру профілактики та контролю захворювань, згідно з яким бустерні дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації", — повідомляється в пресрелізі Комісія, опублікованому на 21 грудня минулого року.

Там же було зазначено, що документ залишатиметься чинним протягом додаткового періоду в три місяці, щоб дати державам-членам достатньо часу для коригування своїх кампаній ревакцинації.

Відсьогодні сертифікати про щеплення стали дійсним терміном лише 270 днів та в інших країнах ЄС, у тому числі в Іспанії, Бельгії, Швейцарії тощо.

Фото: Термін дії сертифікатів про щеплення скорочено до 270 днів (unsplash.com/diogo-palhais)

Уряд Ірландії заявив, що в країні діє одна з найуспішніших програм вакцинації проти COVID.

"Після впровадження цифрового сертифіката ЄС про COVID в Ірландії та успішної програми вакцинації проти COVID оновлені цифрові сертифікати COVID тепер видаватимуться тим, хто отримав додаткову дозу вакцини", — йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я також зазначає, що всі пасажири, які прибувають, щоб мати право на в'їзд, мають пред'явити:

цифровий сертифікат ЄС про COVID;

підтвердження вакцинації;

підтвердження одужання від COVID-19 за попередні шість місяців;

негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом останніх 72 годин.

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