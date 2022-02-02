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Ирландия значительно упрощает правила въезда. Как теперь попасть в страну

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Среда 02 февраля 2022 10:21
Ирландия значительно упрощает правила въезда. Как теперь попасть в страну Фото: Ирландия упрощает правила въезда (unsplash.com/kriste-lhayes)
Автор: Евгения Тугушева

Срок действия сертификатов о прививках сокращен до 270 дней

По рекомендации Комиссии Европейского союза Ирландия объявила, что с 1 февраля путешественники, вакцинированные Novavax, могут въезжать в страну по тем же правилам, что и лица, вакцинированные Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca, поскольку вакцина была недавно одобрена для использования в ЕС Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

В Департаменте здравоохранения Ирландии, заявили, что с этой же даты срок действия сертификатов о прививках сокращен до 270 дней.

В Комиссии ЕС также предложили, чтобы все государства-члены установили единый период принятия сертификатов о прививках в 270 дней.

С 6 января все граждане Ирландии, получившие дополнительную дозу вакцины, могут подать заявку на получение обновленной версии медицинского пропуска.

"Этот срок действия учитывает руководство Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которому бустерные дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации", — сообщается в пресс-релизе Комиссия, опубликованном на 21 декабря прошлого года.

Там же было отмечено, что документ будет оставаться в силе в течение дополнительного периода в три месяца, чтобы дать государствам-членам достаточно времени для корректировки своих кампаний ревакцинации.

С сегодняшнего дня сертификаты о прививках стали действительны сроком всего 270 дней и в других странах ЕС, в том числе в Испании, Бельгии, Швейцарии и т. д.

Ирландия значительно упрощает правила въезда. Как теперь попасть в страну

Фото: Срок действия сертификатов о прививках сокращен до 270 дней (unsplash.com/diogo-palhais)

Правительство Ирландии заявило, что в стране действует одна из самых успешных программ вакцинации против COVID.

"После внедрения цифрового сертификата ЕС о COVID в Ирландии и успешной программы вакцинации против COVID обновленные цифровые сертификаты COVID теперь будут выдаваться тем, кто получил дополнительную дозу вакцины", — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения также отмечает, что все прибывающие пассажиры, чтобы иметь право на въезд, должны предъявить:

  • цифровой сертификат ЕС о COVID;
  • подтверждение вакцинации;
  • подтверждение выздоровления от COVID-19 за предыдущие шесть месяцев;
  • отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение последних 72 часов.

Напомним, ранее мы писали, что туристы назвали лучшую страну для путешествий в 2022 году.

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