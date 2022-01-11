Ірландія суттєво спрощує правила в'їзду: що зміниться

Вакциновані мандрівники більше не будуть зобов'язані подавати негативний тест на COVID-19 для в'їзду до Ірландії, пише Euractiv.com.

У зв'язку з появою варіанта "Омікрон" обов'язкові ПЛР-тести перед прибуттям в країну були повторно введені для всіх мандрівників, незалежно від статусу вакцинації.

Проте, згідно з новими правилами, тим, хто в'їжджає до Ірландії, тепер потрібно буде лише подати довідку про вакцинацію або одужання.

Водночас невакциновані мандрівники, як і раніше, мають надати доказ негативного результату тесту.

"Вимога була скасована, в основному тому, що на "Омкірон" зараз припадає близько 96% усіх випадків у країні", — сказав прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін.

Він також додав, що не передбачає цього тижня жодних істотних змін щодо поточних внутрішніх обмежень, які діятимуть до кінця місяця, але відзначив "експоненційне зростання" вірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таїланд відкриває для туристів ще три регіони.