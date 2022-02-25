Ірландія "негайно" скасовує візи для українців

Міністр юстиції Гелен Макенті оголосила про скасування візового режиму між Україною та Ірландією.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина, посилаючись на сайт Gov.ie.

Це спростить виїзд як українських членів сімей громадян Ірландії, так і членів сімей з України, які проживають в Ірландії.

Він застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, хто виїжджатиме до Ірландії.

"Я вражена російським вторгненням в Україну.

Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину.

Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією.

Уряд також працюватиме з колегами над будь-якими подальшими загальноєвропейськими заходами, які можуть допомогти тим, хто залишає Україну", - сказала міністр.

Він набуває чинності та скасовує візовий режим для громадян України як надзвичайний захід.

Ті, хто розглядає можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом здійснювати без візи, якщо вони вважають безпечну поїздку.

У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, яке може бути переглянуто у зв'язку із ситуацією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі українських туристів "застрягли" за кордоном через закриття повітряного простору України внаслідок нападу Росії.