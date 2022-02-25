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Ірландія "негайно" скасовує візи для українців

Автор: Євгенія Тугушева

Указ застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, хто виїжджатиме до Ірландії

Міністр юстиції Гелен Макенті оголосила про скасування візового режиму між Україною та Ірландією.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина, посилаючись на сайт Gov.ie.

Це спростить виїзд як українських членів сімей громадян Ірландії, так і членів сімей з України, які проживають в Ірландії.

Він застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, хто виїжджатиме до Ірландії.

"Я вражена російським вторгненням в Україну.

Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину.

Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією.

Уряд також працюватиме з колегами над будь-якими подальшими загальноєвропейськими заходами, які можуть допомогти тим, хто залишає Україну", - сказала міністр.

Він набуває чинності та скасовує візовий режим для громадян України як надзвичайний захід.

Ті, хто розглядає можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом здійснювати без візи, якщо вони вважають безпечну поїздку.

У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, яке може бути переглянуто у зв'язку із ситуацією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі українських туристів "застрягли" за кордоном через закриття повітряного простору України внаслідок нападу Росії.

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