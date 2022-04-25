Галузь на паузі. Держтуризм готує план відновлення туристичної сфери України

Туристична галузь України зазнала руйнувань через війну Росії проти України, однак міжнародні партнери вже готові допомагати відновлювати галузь та інфраструктуру, кажуть у Держтуризмі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мар'яни Олеськів Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про центральну і західну частини України, то готельна галузь збитків точно не зазнала. Руйнувань практично не завдано. Якщо ми говоримо про Київ, Схід та Південь, то тут туристична галузь повністю зупинилася. Наразі оцінити втрати усе ще складно", - сказала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

За її словами, відомство спробує зробити оцінку по податках, які були сплачені у період військових дій.

"Але те, що галузь наразі на паузі – це очевидний факт", - зауважила вона.

На запитання про те, які фінансові джерела будуть застосовувати для відновлення туристичного потенціалу України та як будуть допомагати міжнародні партнери, вона відповіла, що готовність надати допомогу вже висловлюють з-за кордону.

Фото: Голова Держтуризму Мар'яна Олеськів (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Нам пишуть власники туристичних компаній, туристичні оператори, які готові по завершенню бойових дій відкривати бізнес в Україні, створювати робочі місця та допомогти розвивати галузь. Інтерес до України сьогодні шалений. Наразі з декількома організаціями готуємо плани з відновлення туристичної галузі, щойно це стане можливим", - зазначила голова ДАРТ.

Однак вона підкреслила, що зараз першочергова задача - повне припинення співпраці міжнародного туристичного бізнесу з Росією.

"Наша мета – перемогти цих нелюдів, а для цього потрібна зброя й економічний тиск. Тому ми постійно звертаємося до туристичного середовища, щоб його учасники робили свій внесок в нашу спільну перемогу", - уточнила очільниця Держтуризму.

Нагадаємо, у ДАРТ виступили за законодавчу заборону українським туроператорам співпрацювати із Росією та Білоруссю.