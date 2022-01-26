Іноземці скасовують поїздки в Україну через загрозу вторгнення Росії, — експерт

Подорожі іноземці планують за півроку чи рік, каже президент Асоціації в'їзних туристичних операторів України.

Туристів з-за кордону в посольствах деяких країн почали застерігати від подорожей до України. Окрім цього, заплановані тури для іноземців вже почали скасовувати на найближчі місяці, а літній сезон опинився під загрозою зриву. Про це йдеться у публікації РБК-Україна.

Іноземні туристи, які приїжджають до нашої країни, планують свої поїздки заздалегідь із великим запасом часу, говорить у коментарі РБК-Україна Марія Юхновець, президент Асоціації в'їзних туристичних операторів України, представник компанії-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

"В'їзні туроператори представляють сегмент організованого туризму, який завжди відзначався дуже завчасним плануванням. Наші клієнти планують свою подорож за півроку-рік. Ситуація, що склалася зараз, дуже стрімко мотивує скасувати ці плани та утриматись від поїздки в Україну", — пояснює вона реакцію на туристичний ринок.

За словами експерта, зараз "під ударом" скасування подорожей насамперед із тих країн, уряди яких роблять найгучніші заяви про ситуацію в Україні, евакуацію дипломатів чи коментарі про військову підтримку.

"Зараз багато інформації про концентрацію військ РФ біля України, даються рекомендації утриматися від поїздок. Це як у США, так і у Великій Британії. Такі країни, якщо ситуація найближчим часом не зміниться, будуть першими, звідки туристи скасовуватимуть подорожі в Україну", — каже фахівець

Вона наводить приклад: на британському урядовому сайті з 2014 року рекомендували утриматися від поїздок на Донеччину, Луганщину та Крим. Днями вперше з'явилася фраза – "і на іншу територію України".

"Коли в "гарячці" починають скасовувати тури на квітень і травень, до яких ще дуже далеко, то ми закликаємо не анулювати замовлення, а зробити паузу, адже у них не передбачено жодних штрафів. Зараз "у серцях" скасовують тури на весняний період, зупиняють продаж турів на сайтах, тому що у них на урядовому сайті з'явилося застереження", - розповідає експерт про настрої за кордоном щодо туризму в Україні.

Фото: Іноземці скасовують поїздки в Україну через загрозу вторгнення Росії (unsplash.com/hristo-sahatchiev)

Крім туристів з країн, де застерігають від поїздок до України найближчим часом, можуть бути скасовані також подорожі, які передбачають масштабні заходи чи маршрути Україною, зазначає фахівець.

"Якщо це насичені багатоденні тури Україною, вони теж насамперед скасовуються, тому що поїхати на сіті-брейк до Києва, наприклад, не так дорого і легше скасувати. Якщо говорити про великі події, конференції, які передбачали велику кількість учасників – найчастіше замовники зараз вагаються і не готові узгоджувати, що це буде в Україні. Ті замовлення, що вже є, зараз під питанням", – пояснює Марія Юхновець.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки іноземців побувало в Україні за минулий рік.

Також ми розповідали, скільки грошей витратили іноземці в Україні у 2021-му.