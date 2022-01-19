ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Інновації та сучасні простори. Стало відомо, яке місто стало "найзеленішим" у Європі

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 19:21
Інновації та сучасні простори. Стало відомо, яке місто стало "найзеленішим" у Європі Фото: Місто Гренобль у Франції (unsplash.com/fabe-collage)
Автор: Євгенія Тугушева

Європейська комісія назвала популярне місто, яке отримало звання "зеленої столиці" цього року. На цей титул претендували понад 18 міст

У 2022 році "Зеленою столицею Європи" стало французьке місто Гренобль. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у Twitter GreenCapital.

На це звання претендували понад 18 міст. Це друге французьке місто, яке отримало такий титул (першим був Нант у 2013 році).

У фінал, окрім Гренобля, вийшли французький Діжон, естонський Таллінн та італійський Турин.

До критеріїв відбору входить комплексний розвиток міста та областей — впровадження екологічного стилю пересування, створення та розширення паркування, зелених територій та зон відпочинку, а також модернізація системи управління відходами.

Також оцінюється використання поновлюваних джерел енергії міста, запровадження інновацій, зниження рівня шуму для покращення умов життя міста.

Члени Єврокомісії оцінили Гренобль за відповідальне ставлення до довкілля. Вже до кінця року місто збирається повністю перейти на відновлювані джерела енергії – зараз більшу частину останньої виробляють на гідроелектростанціях.

До 2030 року Гренобль збирається знизити кількість парникових газів на половину у порівнянні з рівнем 1990 року – для цього влада планує розширити кількість пішохідних зон і посадити стільки дерев, скільки людей живе у місті (це понад 160 000).

Як присуджують премію "Зелена столиця Європи"

Премію "Зелена столиця Європи" було засновано у 2008 році Європейською комісією. Титул присуджується місту, яке покращує і планує зробити місто екологічнішим. Переможець отримує €350 тис. для реалізації проєктів та заходів у рамках програми "Зеленої столиці".

Інновації та сучасні простори. Стало відомо, яке місто стало &quot;найзеленішим&quot; у ЄвропіФото: У 2022 році "Зеленою столицею Європи" стало французьке місто Гренобль (unsplash.com/nicoles-herrero)

Тим часом у Міжнародній асоціації антарктичного та арктичного туризму обговорюють, скільки осіб на день можна пускати на певні острови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олександра Панамарчук
Казкова країна у центрі Європи. 7 причин поїхати на лижі в князівство Андорра
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору