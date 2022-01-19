Інновації та сучасні простори. Стало відомо, яке місто стало "найзеленішим" у Європі

Європейська комісія назвала популярне місто, яке отримало звання "зеленої столиці" цього року. На цей титул претендували понад 18 міст

У 2022 році "Зеленою столицею Європи" стало французьке місто Гренобль. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у Twitter GreenCapital.

На це звання претендували понад 18 міст. Це друге французьке місто, яке отримало такий титул (першим був Нант у 2013 році).

У фінал, окрім Гренобля, вийшли французький Діжон, естонський Таллінн та італійський Турин.

До критеріїв відбору входить комплексний розвиток міста та областей — впровадження екологічного стилю пересування, створення та розширення паркування, зелених територій та зон відпочинку, а також модернізація системи управління відходами.

Також оцінюється використання поновлюваних джерел енергії міста, запровадження інновацій, зниження рівня шуму для покращення умов життя міста.

Grenoble is the winning city of the European Green Capital Award 2022!! We have a winning city #EGCA2022!

Grenoble of France!!!

@VilledeGrenoble@EricPiolle#EGCA2022 presented by #EU Commissioner @VSinkevicius pic.twitter.com/F21bqetLVs — EU Green Capital (@EUGreenCapital) October 8, 2020

Члени Єврокомісії оцінили Гренобль за відповідальне ставлення до довкілля. Вже до кінця року місто збирається повністю перейти на відновлювані джерела енергії – зараз більшу частину останньої виробляють на гідроелектростанціях.

До 2030 року Гренобль збирається знизити кількість парникових газів на половину у порівнянні з рівнем 1990 року – для цього влада планує розширити кількість пішохідних зон і посадити стільки дерев, скільки людей живе у місті (це понад 160 000).

Як присуджують премію "Зелена столиця Європи"

Премію "Зелена столиця Європи" було засновано у 2008 році Європейською комісією. Титул присуджується місту, яке покращує і планує зробити місто екологічнішим. Переможець отримує €350 тис. для реалізації проєктів та заходів у рамках програми "Зеленої столиці".

Фото: У 2022 році "Зеленою столицею Європи" стало французьке місто Гренобль (unsplash.com/nicoles-herrero)

Тим часом у Міжнародній асоціації антарктичного та арктичного туризму обговорюють, скільки осіб на день можна пускати на певні острови.