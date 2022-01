Інновації та сучасні простори. Стало відомо, яке місто стало "найзеленішим" у Європі

Європейська комісія назвала популярне місто, яке отримало звання "зеленої столиці" цього року. На цей титул претендували понад 18 міст

У 2022 році "Зеленою столицею Європи" стало французьке місто Гренобль. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у Twitter GreenCapital.

На це звання претендували понад 18 міст. Це друге французьке місто, яке отримало такий титул (першим був Нант у 2013 році).

У фінал, окрім Гренобля, вийшли французький Діжон, естонський Таллінн та італійський Турин.

До критеріїв відбору входить комплексний розвиток міста та областей — впровадження екологічного стилю пересування, створення та розширення паркування, зелених територій та зон відпочинку, а також модернізація системи управління відходами.

Також оцінюється використання поновлюваних джерел енергії міста, запровадження інновацій, зниження рівня шуму для покращення умов життя міста.

Grenoble is the winning city of the European Green Capital Award 2022!! We have a winning city #EGCA2022!

Grenoble of France!!!

@VilledeGrenoble@EricPiolle#EGCA2022 presented by #EU Commissioner @VSinkevicius pic.twitter.com/F21bqetLVs