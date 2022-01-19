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Инновации и современные пространства. Стало известно, какой город стал "самым зеленым" в Европе

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Среда 19 января 2022 19:21
Инновации и современные пространства. Стало известно, какой город стал "самым зеленым" в Европе Фото: Город Гренобль во Франции (unsplash.com/fabe-collage)
Автор: Евгения Тугушева

Европейская комиссия назвала популярный город получивший звание "зеленой столицы" в этом году. На этот титул претендовали более 18 городов

В 2022 году "Зеленой столицей Европы" стал французский город Гренобль. Такое решение приняла Европейская комиссия. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Twitter GreenCapital.

На это звание претендовали более 18 городов. Это второй французский город, получивший такой титул (первым был Нант в 2013 году).

В финал, помимо Гренобля, вышли французский Дижон, эстонский Таллин и итальянский Турин.

В число критериев отбора входит комплексное развитие города и областей — внедрение экологичного стиля передвижения, создание и расширение парковок, зеленых территорий и зон отдыха, а также модернизирование системы управления отходами.

Также оценивается использование возобновляемых источников энергии города, внедрения инноваций, снижения уровня шума для улучшения условий жизни города.

Члены Еврокомиссии оценили Гренобль за ответственное отношение к окружающей среде. Уже к концу года город собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии – сейчас большую часть последней производят на гидроэлектростанциях.

К 2030 году Гренобль собирается снизить количество парниковых газов на половину по сравнению с уровнем 1990 года – для этого власти планируют расширить количество пешеходных зон и посадить столько деревьев, сколько людей живет в городе (это более 160 000).

Как присуждают премию "Зеленая столица Европы"

Премия "Зеленая столица Европы" была учреждена в 2008 году Европейской комиссией. Титул присуждается городу, который улучшает и планирует сделать город экологичнее. Победитель получает €350 тыс. для реализации проектов и мероприятий в рамках программы "Зеленой столицы".

Инновации и современные пространства. Стало известно, какой город стал &quot;самым зеленым&quot; в Европе

Фото: В 2022 году "Зеленой столицей Европы" стал французский город Гренобль (unsplash.com/nicoles-herrero)

Тем временем в Международной ассоциации антарктического и арктического туризма обсуждают, сколько людей в день можно пускать на определенные острова.

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