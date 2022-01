Инновации и современные пространства. Стало известно, какой город стал "самым зеленым" в Европе

Европейская комиссия назвала популярный город получивший звание "зеленой столицы" в этом году. На этот титул претендовали более 18 городов

В 2022 году "Зеленой столицей Европы" стал французский город Гренобль. Такое решение приняла Европейская комиссия. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Twitter GreenCapital.

На это звание претендовали более 18 городов. Это второй французский город, получивший такой титул (первым был Нант в 2013 году).

В финал, помимо Гренобля, вышли французский Дижон, эстонский Таллин и итальянский Турин.

В число критериев отбора входит комплексное развитие города и областей — внедрение экологичного стиля передвижения, создание и расширение парковок, зеленых территорий и зон отдыха, а также модернизирование системы управления отходами.

Также оценивается использование возобновляемых источников энергии города, внедрения инноваций, снижения уровня шума для улучшения условий жизни города.

Члены Еврокомиссии оценили Гренобль за ответственное отношение к окружающей среде. Уже к концу года город собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии – сейчас большую часть последней производят на гидроэлектростанциях.

Grenoble is the winning city of the European Green Capital Award 2022!! We have a winning city #EGCA2022!

Grenoble of France!!!

@VilledeGrenoble@EricPiolle#EGCA2022 presented by #EU Commissioner @VSinkevicius pic.twitter.com/F21bqetLVs