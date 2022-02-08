Індонезія запроваджує обмеження на двох курортних островах: це стосується і туристів

На Балі та Яві діятимуть нові правила відвідування публічних місць

Індонезія посилює обмеження у Великій Джакарті, на Балі, у Бандунзі та Джокьякарті на тлі сплеску COVID та нового штаму "Омікрон", повідомляє The Straits Times.

За прогнозом влади, сплеск кількості випадків COVID досягне піку наприкінці цього місяця. В уряді заявили, що кількість людей, яким дозволено перебувати у громадських місцях у чотирьох містах, буде обмежена.

Ресторани, кафе, торгові центри повинні знову обмежити кількість відвідувачів та працювати на 60% від заповнюваності, дитячі майданчики та розважальні центри – на 35%, а місця релігійного культу – на 50%. Заходи стосуватимуться всіх, у тому числі іноземних мандрівників.

Повідомляється також, що уряд тепер враховуватиме співвідношення заповненості лікарняних ліжок та відстеження контактів. Про це заявив міністр, який відповідає за координацію зусиль зі стримування Covid-19 на густонаселеному острові країни, Яві та на Балі Лухут Панджайтан.

На Яву та Балі припадає 60 відсотків населення Індонезії, що налічує понад 270 мільйонів людей.

"Чесно кажучи, ми не хочемо, щоб люди лякалися і щоб постраждала економіка. Хоча насправді реальна проблема може бути не такою серйозною. Цього тижня ми уважно стежимо за ситуацією. Якщо все буде добре, ми можемо послабити обмеження наступного тижня. ", — сказав він журналістам під час онлайн-брифінгу.

Фото: Балі, Індонезія (unsplash.com/(unsplash.com/sebas-pena-lambarri)

Чиновник повідомив, що близько 65% пацієнтів із COVID не мають симптомів або мають легкі симптоми. Тепер замість перебування у лікарнях їм треба самоізолюватись вдома або у спеціально відведеному закладі.

Дані уряду показують, що зараз 18 966 лікарняних ліжок зайняті пацієнтами з Covid-19, що становить менше ніж 20 відсотків від виділених для них 120 000. Загалом в Індонезії налічується близько 400 000 лікарняних ліжок по всій країні.

"Якби пацієнти дотримувалися вказівок МОЗ, кількість госпіталізованих пацієнтів була б на 60–70% меншою. Лікарні мають бути тільки для тих, хто їх потребує", — сказав пізніше журналістам представник влади.

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