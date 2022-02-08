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Индонезия вводит ограничения на двух курортных островах: это касается и туристов

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Вторник 08 февраля 2022 18:42
Индонезия вводит ограничения на двух курортных островах: это касается и туристов Фото: Бали, Индонезия (unsplash.com/nick-fewings)
Автор: Катерина Гончарова

На Бали и Яве будут действовать новые правила посещения публичных мест

Индонезия ужесточает ограничения в Большой Джакарте, на Бали, в Бандунге и Джокьякарте на фоне всплеска COVID и нового штамма "Омикрон", сообщает The Straits Times.

По прогнозу властей, всплеск числа случаев COVID достигнет пика в конце этого месяца. В правительстве заявили, что количество людей, которым разрешено находиться в общественных местах в четырех городах, будет ограничено.

Рестораны, кафе, торговые центры должны снова ограничить количество посетителей и работать на 60% от заполняемости, детские площадки и развлекательные центры — на 35%, а места религиозного культа — на 50%. Меры будут касаться всех, в том числе иностранных путешественников.

Сообщается также, что правительство теперь будет учитывать соотношение заполненности больничных коек и отслеживание контактов. Об этом заявил министр, отвечающий за координацию усилий по сдерживанию Covid-19 на самом густонаселенном острове страны, Яве и на Бали Лухут Панджайтан.

На Яву и Бали приходится 60 процентов населения Индонезии, насчитывающего более 270 миллионов человек.

"Честно говоря, мы не хотим, чтобы люди пугались, и чтобы пострадала экономика. Хотя на самом деле реальная проблема может быть не такой серьезной. На этой неделе мы внимательно следим за ситуацией. Если все будет хорошо, мы можем ослабить ограничения на следующей неделе", — сказал он журналистам во время онлайн-брифинга.

Индонезия вводит ограничения на двух курортных островах: это касается и туристовФото: Бали, Индонезия (unsplash.com/sebas-pena-lambarri)

Чиновник сообщил, что около 65% пациентов с COVID не имеют симптомов или имеют легкие симптомы. Теперь вместо нахождения в больницах им надо самоизолироваться дома или в специально отведенном учреждении.

Данные правительства показывают, что в настоящее время 18 966 больничных коек заняты пациентами с Covid-19, что составляет менее 20 процентов от выделенных для них 120 000. Всего в Индонезии насчитывается около 400 000 больничных коек по всей стране.

"Если бы пациенты соблюдали указания Минздрава, количество госпитализированных пациентов было бы на 60–70% меньше. Больницы должны быть только для тех, кто в них нуждается", — сказал позже журналистам представитель властей.

Напомним, мы писали, что Австралия откроется для туристов впервые после пандемии.

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