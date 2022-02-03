Ідеальний клімат та свіжа їжа. Названі "найздоровіші" міста світу

Міжнародний сервіс Money.co.uk склав новий рейтинг найздоровіших міст світу. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Дослідження провели з метою оцінки того, як влада піклується про мешканців та мандрівників.

Рейтинг країн був складений на основі аналізу семи факторів:

рівень забруднення;

охорона здоров'я;

безпека;

рівень злочинності;

кількість сонячних днів;

очікувана тривалість життя;

кількість осіб із проблемою надмірної ваги.

Які країни та міста виявилися "найздоровішими"

Загалом у рейтинг увійшли 20 країн. На першому місці опинилося місто Валенсія в Іспанії. На другому місці — Мадрид, на третьому — Канберра.

У Валенсії не лише чудовий клімат, а й смачна та здорова їжа. У місті також низький рівень забруднення довкілля та дуже хороший рівень охорони здоров'я. Також цікава та багата музична та культурна спадщина міста. Мешканці приділяють велику увагу соціальним зв'язкам, що призводить до балансу між роботою та особистим життям.

Фото: Валенсія, Іспанія (unsplash.com/jonny-james)

Фінляндія — найменш забруднена країна у світі, тому не дивно, що її столиця Гельсінкі очолює список міст із найчистішим повітрям. У країні діють суворі екологічні норми, в яких велика увага приділяється відновлюваним джерелам енергії, електромобілям та охороні довкілля.

Канберра (Австралія) та Веллінгтон (Нова Зеландія) на другому та третьому місці серед міст із найчистішим повітрям у світі.

Найбезпечніше місто світу — Цюрих (Швейцарія). У місті надзвичайно низький рівень злочинності, тому без турбот можна насолоджуватися чудовими краєвидами, багатою культурою та розкішними магазинами.

Друге найбезпечніше місто у рейтингу — Маскат (Оман).

Фото: 20 найздоровіших міст світу (money.co.uk)

Крім цього, фахівці відзначили Норвегію — країну з найбільшою кількістю фахівців у галузі психічного здоров'я. У Норвегії на кожні 100 000 людей припадає 48 психіатрів — більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Країною з найбільшою кількістю соціальних працівників на 100 000 осіб на сьогодні є Канада зі 145. Соціальні працівники були однією з 20 найбільш популярних професій у Канаді.

У Туреччині дбають про здоров'я громадян. На кожні 100 000 людей у ​​країні припадає 150 медсестер, тому країна добре оснащена для розв'язання проблем зі здоров'ям своїх мешканців. Медицина безкоштовна, що робить її доступною для населення загалом. Середня тривалість життя у країні становить 82 роки, що є одним із найвищих показників у світі.

Японія завоювала звання найздоровішої країни у світі завдяки цілій низці позитивних моментів. Відмінний громадський транспорт означає, що деякі люди володіють власним автомобілем, що призводить до дуже низького рівня забруднення повітря. Ходьба пішки також є основним способом пересування в Японії, а це означає, що її мешканці залишаються у формі та здорові, рухаючись щодня.

Ставлення японців до їжі сильно відрізняється від західного: порції набагато менші й страви багаті на білок, а також підвищену повагу до приготування та вживання їжі — різко контрастує з культурою фаст-фуду західних країн.

У Швейцарії також відзначають високий рівень здоров'я та доброго самопочуття. Тут не тільки чудові пейзажі та свіже альпійське повітря є одним з найчистіших у світі, але тривалість життя в країні становить 84 роки.

Традиційна швейцарська їжа готується зі свіжих цільних інгредієнтів, тому в їхньому раціоні дуже мало оброблених продуктів. Швейцарські міста також спроєктований таким чином, щоб люди ходили пішки, скрізь є доріжки, якими можна легко дістатися до місця.

Фото: 20 найздоровіших міст світу (money.co.uk)

Рейтинг 20 найздоровіших міст світу:

Валенсія, Іспанія; Мадрид, Іспанія; Канберра, Австралія; Лісабон, Португалія; Токіо, Японія; ​​ Цюрих, Швейцарія; ​​ Відень, Австрія; Чіангмай, Таїланд; ​​ Аделаїда, Австралія; ​​ Любляна, Словенія; Сінгапур, Сінгапур; Гельсінкі, Фінляндія; Таллінн, Естонія; Порто, Португалія; Вільнюс, Литва; Брисбен, Австралія; Барселона, Іспанія; Мускат, Оман; Рейк'явік, Ісландія; Загреб, Хорватія.

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