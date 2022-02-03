Идеальный климат и свежая еда. Названы самые "здоровые" города мира

Международный сервис Money.co.uk составил новый рейтинг самых здоровых городов мира. Об этот сообщается на официальном сайте компании.

Исследование проводили в целях оценки того, как власти заботятся о жителях и путешественниках.

Рейтинг стран был составлен на основе анализа семи факторов:

уровень загрязнения;

здравоохранение;

безопасность;

уровень преступности;

количество солнечных часов;

ожидаемая продолжительность жизни;

количество жителей с проблемой избыточного веса.

Какие страны и города оказались самыми "здоровыми"

Всего в рейтинг вошли 20 стран. На первом месте оказался город Валенсия в Испании. На втором месте Мадрид, на третьем — Канберра.

В Валенсии не только отличный климат, но и вкусная и здоровая еда. В городе также низкий уровень загрязнения окружающей среды и очень хороший уровень здравоохранение. Также интересное и богатое музыкальное и культурное наследие города. Жители уделяют большое внимание социальным связям, что приводит к очень здоровому балансу между работой и личной жизнью.

Фото: Валенсия, Испания (unsplash.com/jonny-james)

Финляндия — наименее загрязненная страна в мире, поэтому неудивительно, что ее столица Хельсинки возглавляет список городов с самым чистым воздухом. В стране действуют строгие экологические нормы, в которых большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, электромобилям и охране окружающей среды.

Канберра (Австралия) и Веллингтон (Новая Зеландия) находятся на втором и третьем месте среди городов с самым чистым воздухом в мире.

Самый безопасный город мира — Цюрих (Швейцария). В городе чрезвычайно низкий уровень преступности, поэтому без забот можно наслаждаться потрясающими пейзажами, богатой культурой и роскошными магазинами.

Второй самый безопасный город в рейтинге — Маскат (Оман).

Фото: 20 самых здоровых городов мира (money.co.uk)

Кроме этого, специалисты отметили Норвегию — страну с наибольшим количеством специалистов в области психического здоровья. В Норвегии на каждые 100 000 человек приходится 48 психиатра — больше, чем в любой другой стране мира.

Страной с наибольшим количеством социальных работников на 100 000 человек на сегодняшний день является Канада с 145. Социальные работники были одной из 20 самых востребованных профессий в Канаде.

В Турции заботятся о здоровье граждан. На каждые 100 000 человек в стране приходится 150 медсестер, поэтому страна хорошо оснащена для решения проблем со здоровьем своих жителей. Медицина бесплатна, что делает ее доступной для населения в целом. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Япония завоевала звание самой здоровой страны в мире благодаря целому ряду положительных моментов. Отличный общественный транспорт означает, что немногие люди владеют собственным автомобилем, что приводит к очень низкому уровню загрязнения воздуха. Ходьба также является основным способом передвижения в Японии, а это означает, что ее жители остаются в форме и здоровы, двигаясь каждый день.

Отношение японцев к еде сильно отличается от западного: порции намного меньше и блюда богаты белком, а также повышенное уважение к приготовлению и употреблению пищи - резко контрастирует с культурой фаст-фуда западных стран.

В Швейцарии также отмечают высокий уровень здоровья и хорошего самочувствия. Здесь не только потрясающие пейзажи и свежий альпийский воздух является одним из самых чистых в мире, но продолжительность жизни в стране составляет 84 года.

Традиционная швейцарская еда готовится из свежих цельных ингредиентов, поэтому в их рационе очень мало обработанных продуктов. Швейцарские города также спроектированы таким образом, чтобы люди ходили пешком, везде есть дорожки, по которым можно легко добраться с места на место пешком.

Фото: 20 самых здоровых городов мира (money.co.uk)

Рейтинг 20 самых здоровых городов мира:

Валенсия, Испания; Мадрид, Испания; Канберра, Австралия; Лиссабон, Португалия; Токио, Япония; Цюрих, Швейцария; Вена, Австрия; ​​​​​​​ Чиангмай, Таиланд; ​​​​​​​ Аделаида, Австралия; ​​​​​​​ Любляна, Словения; Сингапур, Сингапур; Хельсинки, Финляндия; Таллинн, Эстония; Порто, Португалия; Вильнюс, Литва; Брисбен, Австралия; Барселона, Испания; Мускат, Оман; Рейкьявик, Исландия; Загреб, Хорватия.

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