Идеальный климат и свежая еда. Названы самые "здоровые" города мира

В Норвегии на каждые 100 000 человек приходится 48 психиатра — больше, чем в любой другой стране мира
Международный сервис Money.co.uk составил новый рейтинг самых здоровых городов мира. Об этот сообщается на официальном сайте компании.
Исследование проводили в целях оценки того, как власти заботятся о жителях и путешественниках.
Рейтинг стран был составлен на основе анализа семи факторов:
Всего в рейтинг вошли 20 стран. На первом месте оказался город Валенсия в Испании. На втором месте Мадрид, на третьем — Канберра.
В Валенсии не только отличный климат, но и вкусная и здоровая еда. В городе также низкий уровень загрязнения окружающей среды и очень хороший уровень здравоохранение. Также интересное и богатое музыкальное и культурное наследие города. Жители уделяют большое внимание социальным связям, что приводит к очень здоровому балансу между работой и личной жизнью.
Финляндия — наименее загрязненная страна в мире, поэтому неудивительно, что ее столица Хельсинки возглавляет список городов с самым чистым воздухом. В стране действуют строгие экологические нормы, в которых большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, электромобилям и охране окружающей среды.
Канберра (Австралия) и Веллингтон (Новая Зеландия) находятся на втором и третьем месте среди городов с самым чистым воздухом в мире.
Самый безопасный город мира — Цюрих (Швейцария). В городе чрезвычайно низкий уровень преступности, поэтому без забот можно наслаждаться потрясающими пейзажами, богатой культурой и роскошными магазинами.
Второй самый безопасный город в рейтинге — Маскат (Оман).
Фото: 20 самых здоровых городов мира (money.co.uk)
Кроме этого, специалисты отметили Норвегию — страну с наибольшим количеством специалистов в области психического здоровья. В Норвегии на каждые 100 000 человек приходится 48 психиатра — больше, чем в любой другой стране мира.
Страной с наибольшим количеством социальных работников на 100 000 человек на сегодняшний день является Канада с 145. Социальные работники были одной из 20 самых востребованных профессий в Канаде.
В Турции заботятся о здоровье граждан. На каждые 100 000 человек в стране приходится 150 медсестер, поэтому страна хорошо оснащена для решения проблем со здоровьем своих жителей. Медицина бесплатна, что делает ее доступной для населения в целом. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Япония завоевала звание самой здоровой страны в мире благодаря целому ряду положительных моментов. Отличный общественный транспорт означает, что немногие люди владеют собственным автомобилем, что приводит к очень низкому уровню загрязнения воздуха. Ходьба также является основным способом передвижения в Японии, а это означает, что ее жители остаются в форме и здоровы, двигаясь каждый день.
Отношение японцев к еде сильно отличается от западного: порции намного меньше и блюда богаты белком, а также повышенное уважение к приготовлению и употреблению пищи - резко контрастирует с культурой фаст-фуда западных стран.
В Швейцарии также отмечают высокий уровень здоровья и хорошего самочувствия. Здесь не только потрясающие пейзажи и свежий альпийский воздух является одним из самых чистых в мире, но продолжительность жизни в стране составляет 84 года.
Традиционная швейцарская еда готовится из свежих цельных ингредиентов, поэтому в их рационе очень мало обработанных продуктов. Швейцарские города также спроектированы таким образом, чтобы люди ходили пешком, везде есть дорожки, по которым можно легко добраться с места на место пешком.
Рейтинг 20 самых здоровых городов мира:
Напомним, ранее мы писали про самые безопасные страны для путешествий в 2022 году.