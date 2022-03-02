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В Росії падають показники в усіх галузях, а війна вплине на авіасферу всієї Європи, - IATA

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Середа 02 березня 2022 13:11
В Росії падають показники в усіх галузях, а війна вплине на авіасферу всієї Європи, - IATA Фото: Аеропорт (unsplash.com/marcolopez95)
Автор: Travel

Після введення санкцій авіагалузь Росії вже суттєво страждає, кажуть в органіації

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) попереджає, що війна Росії проти України вплине на авіагалузь всієї Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

За словами представників огранізації, вплив на витрати авіакомпаній, зокрема часті зміни цін на енергоносії або авіакомпанії, які ухиляються від російського повітряного простору, може вплинути на блок 27 країн.

Таке твердження співвідноситься з тим, що Росія була 11-м за величиною ринком авіатранспортних послуг за кількістю пасажирів та великим внутрішнім ринком, а Україна — 48-м.

Після введення санкцій Росія зазнає падіння показників у всіх галузях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Нагадаємо, раніше ми писали, що агресор понесе покарання. Що "посадить" російську авіацію на землю всерйоз та надовго.

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