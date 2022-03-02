ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России падают показатели во всех отраслях, а война затронет авиасферу всей Европы, - IATA

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 13:11
В России падают показатели во всех отраслях, а война затронет авиасферу всей Европы, - IATA Фото: Аэропорт (unsplash.com/marcolopez95)
Автор: Travel

После введения санкций авиаотрасль России уже существенно страдает, говооярт в организации

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупреждает, что война России против Украины повлияет на авиасферу всей Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.

По словам представителей огранизации, влияние на расходы авиакомпаний, в частности частые изменения цен на энергоносители или уклоняющиеся от российского воздушного пространства авиакомпании, может повлиять на блок 27 стран.

Такое утверждение соотносится с тем, что Россия была 11-м по величине рынком авиатранспортных услуг по количеству пассажиров и большим внутренним рынком, а Украина – 48-м.

После введения санкций Россия подвергается падению показателей во всех отраслях.

Напомним, ранее мы писали, что агрессор понесет наказание. Что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения