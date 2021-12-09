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Яхты, виллы и эксклюзивный отдых. В Дубае откроют первый в мире плавучий курорт

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Четверг 09 декабря 2021 15:49
Яхты, виллы и эксклюзивный отдых. В Дубае откроют первый в мире плавучий курорт Фото: Плавучий отель Kempinski Floating Palace, Дубай (kempinski.com)
Автор: Евгения Тугушева

"Плавучий дворец" в ОАЭ: гостям предложат трансферы на скоростном катере, яхте или вертолете

В 2023 году в Дубае откроется первый в мире плавучий курорт, сообщает Travelandleisure. Уникальный проект разработан компанией Kempinski Group.

"Мы рады, что с 2023 года сможем предложить нашим гостям в Дубае такой первый опыт, сочетая репутацию этого направления как высокотехнологичного города с неподвластной времени европейской элегантностью отелей Kempinski", — говорит Бернольд Шредер, исполнительный директор компании.

Яхты, виллы и эксклюзивный отдых. В Дубае откроют первый в мире плавучий курорт

Фото: Плавучий отель Kempinski Floating Palace, Дубай (twitter.com/Gulf_const)

Как попасть в "Плавучий дворец" в Дубае

Главное здание отеля Kempinski Floating Palace будет расположено на одном из популярных пляжей эмирата — Джумейра Бич Роуд. Впрочем, курорт пока еще не достроен — ожидается, что все работы будут завершены к 2023 году.

Комплекс будет состоять и четырех частей, соединенных в центре стеклянной пирамидой и включает 156 номеров и 12 роскошных вилл Neptune.

Яхты, виллы и эксклюзивный отдых. В Дубае откроют первый в мире плавучий курорт

Фото: Вилла Kempinski Floating Palace, Дубай (twitter.com/Gulf_const)

Для гостей будет организован трансфер до отеля на скоростном катере, яхте или вертолете.

Виллы уже выставлены на продажу, но их можно и арендовать. Они представляют собой двухэтажные здания от двух до четырех спален с террасой на крыше, большими панорамными окнами, бассейном-инфинити и технически оснащен всеми возможностями с функцией "умный дом".

Яхты, виллы и эксклюзивный отдых. В Дубае откроют первый в мире плавучий курорт

Фото: Вилла Kempinski Floating Palace, Дубай (twitter.com/Gulf_const)

Также в здании предусмотрены комнаты для экипажа и персонала. Также к услугам туристов — рестораны, бары, спа, бассейны, бутики, банкетные залы.

Напомним, мы рассказывали сколько стоит поплавать в самом высоком в мире бассейне в Дубае с видом на мегаполис.

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