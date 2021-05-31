Клопоти чи захоплююча пригода: головні секрети подорожей за кордон із домашнім улюбленцем

Подорожі у період пандемії для багатьох стали достатньо непростим заходом. Однак все ж не хочеться відмовляти собі в задоволенні вирушити за кордон хоча б у коротку мандрівку.

Але що робити, якщо у вас є собака, яку не хочете залишати одну? А навпаки - хотіли б подорожувати із домашнім улюбленцем? Звісно, можна вирушити в подорож разом, попередньо довідавшись усі особливості такої поїздки.

Своїм досвідом подорожей з собачкою з РБК-Україна поділилася акторка телеканалу НЛО TV Ольга Сторожук.

Як підготуватися до поїздки

Ольга Сторожук подорожує зі своєю собачкою Лімою досить часто. Вони разом вже об’їхали багато країн Європи й навіть кілька разів побували на іншому континенті.

"Завдяки своїм компактним розмірам і компанійському характеру, у Ліми виходить подорожувати досить часто. Ліма – той-тер'єр, собака-компаньйон. Якщо не брати до уваги поїздки "до бабусі", то на її рахунку - автоподорож по всій Європі, подорожі у Мексику і США", - розповідає Ольга.

Їздити в машині Ліма любить, тому напередодні поїздки по Європі не було особливої ​​підготовки: просто взяли звичну для неї їжу, зручне м'яке спальне місце і підготували необхідні документи, згадує вона.

Фото: Той-тер'єр Ліма проїхала разом з Ольгою Європу, Мексику та США (фото надане РБК-Україна)

"А ось до перельотів готувалися більш відповідально: знайшли сумку-переноску для перельотів потрібного розміру заздалегідь і дали собаці звикнути до неї. Також - запаслися пелюшками, смаколиками, їжею, питвом і шприцом - на випадок, якщо ц собачки закладе вушка і потрібно буде змусити її попити води, щоб допомогти вухам", - каже акторка.

Є два способи перевезення тварини в літаку: у багажному відсіку та в салоні. Більшість авіакомпаній світу, які дотримуються стандартів IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту), у багажному відділенні перевозять тварин, які важать більше 8 кілограмів. Іншим можна лишатися в салоні, але для цього треба мати сумку-контейнер.

Зверніть увагу: Наявність сумки-контейнера для транспортування тварини в салоні літака – обов’язкова. Контейнери можуть бути пластиковими або дерев’яними. Треба, щоб вони були міцні, добре закривалися, а їх конструкція має бути такою, яка б не дозволила тварині втекти або витягти лапи. В контейнері тварина має вільно сидіти та стояти: краще взяти більший, аніж менший за розміром контейнер.

Які документи потрібно підготувати

Варто спершу вивчити загальні вимоги до ввезення тварин до тієї країни, в яку ви вирушаєте. На що треба звернути увагу?

Дізнайтеся, чи можна ввозити тваринку в цю країну. Собакам і котам дозволяють в’їжджати у більшість країн світу. Але бувають виключення. Наприклад, в ОАЄ та Іспанію не дозволяють ввозити "небезпечні породи собак": аргентинські доги, пітбультер’єри, бразильських філа та інших.

Собакам і котам дозволяють в’їжджати у більшість країн світу. Але бувають виключення. Наприклад, в ОАЄ та Іспанію не дозволяють ввозити "небезпечні породи собак": аргентинські доги, пітбультер’єри, бразильських філа та інших. Перевірте, скільки тварин можна брати з собою. Наприклад, в країни ЄС можна везти до п’яти тварин за виключенням випадків, якщо ви їдете на тематичні виставки.

Наприклад, в країни ЄС можна везти до п’яти тварин за виключенням випадків, якщо ви їдете на тематичні виставки. Які довідки та щеплення потрібні для ввезення тварини. Найчастіше просять щеплення від сказу. З документів – міжнародний ветеринарний паспорт.

Загалом для подорожі за кордон собаці знадобляться паспорт та ветеринарний сертифікат, каже Ольга.

Фото: Основні документи для подорожі з собакою за кордон - ветеринарний сертифікат та міжнародний паспорт (надане РБК-Україна)

"Його потрібно отримати прямо перед реєстрацією на рейс в офісі ветконтролю або за добу до виїзду за кордон по землі. У Борисполі офіс працює цілодобово. У нас пішло 5-10 хвилин на його отримання", - запевняє вона.

За словами Ольги, вартість такого паспорта невисока і складає від 20 до 60 гривень залежно від виду тварини.

"Для того, щоб вам дали ветсертифікат, у собаки мають бути заздалегідь зроблені щеплення (найголовніше – антирабічна вакцина). Після цього робиться аналіз крові, який підтверджує наявність антитіл до сказу: результат фіксується на дуже важливій довідці про достатній титр антитіл", - каже вона.

Заздалегідь до поїздки потрібно зробити тварині щеплення.

"Щеплення в паспорті повинні бути не старші року, має стояти відмітка про протравлених глистів. От і все! Але зверніть увагу: є країни, які не потребують титр антитіл для виїзду тварин (наприклад, США). Але цей документ вимагатиме Україна, коли ви будете повертатися додому з подорожі. Не забудьте зробити його заздалегідь, адже рготують його близько 1 місяця", - розповідає акторка.

Купівля квитка для тварини: скільки коштує

Квиток собаці бронюють одразу після покупки квитка господаря, каже Ольга.

"Найчастіше вартість авіаквитка для тварини складає 120-250 доларів залежно від дальності польоту. Важливо писати авіакомпанії одразу після покупки свого квитка для того, щоб отримати підтвердження бронювання місця для тварини", - пояснює вона.

Фото: Для повернення в Україну потрібно зробити собачці аналіз, який показує титр антитіл до сказу (надане РБК-Україна)

Правила авіакомпаній, про які ви могли не знати

У авіакомпаній є обмеження за кількістю тварин на одному рейсі. У багатьох компаній це дві собаки або дві кішки. Якщо на рейсі вже зареєстрована кішка, то собаку не візьмуть, і навпаки.

"Правило дивне, але воно є у більшості авіакомпаній. Потрібно заздалегідь уточнити цю інформацію, бажано - до купівлі квитка", - зауважує Ольга Сторожук.

Як правило, в авіакомпаніях охоче відповідають на такі питання у чатах з клієнтами. Також треба перечитати загальні вимоги на сайті тієї компанії, яку ви обрали, каже вона.

Є породи собак, які заборонено перевозити в літаку. В основному це пітбулі та деякі тер'єри. Також, як ми писали раніше, собака разом зі спеціальною сумкою або кліткою повинна важити не більше 8 кілограмів, щоб летіти в салоні. Інакше її відправлять в спеціальний відсік, а це може бути для тварини стресом.

"Я б не погодилася на такі умови. Але якщо іншого виходу немає, то вам знадобиться спеціальна клітка", - додає вона.

Фото: Квиток на літак для собаки треба купувати відразу після того, як ви оплатили переліт для себе (надане РБК-Україна)

"При польотах на території Америки або на прямих рейсах в США тварини з приміткою "emotional support" або "service dog" (собаки-поводирі) можуть літати абсолютно безкоштовно і в салоні. Навіть якщо важать справді багато. Але, звичайно, всі подробиці потрібно уточнювати у конкретної авіакомпанії", - звертає увагу акторка.

Чи потрібно морально готувати тварину до поїздки

"Наша Ліма не гавкає і дружелюбно налаштована до всіх людей. Думаю, важливо, щоб собака була просто вихована, щоб не створювала дискомфорту іншим пасажирам", - каже акторка.

Які речі зібрати з собою: їжа, посуд, кілька пелюшок, поїлка, улюблена іграшка, адресник з номером телефону господаря з кодом країни, нашийник, повідець, медикаменти.

Як зробити подорож із собакою комфортною

Ольга Сторожук дає ще кілька порад, які можуть значно полегшити процес перельоту з домашнім улюбленцем, і принести позитивні емоції усім – і людям, і собачці.

При реєстрації просіть місце біля вікна. Так ви будете менше заважати іншим пасажирам сумкою/кліткою;

Візьміть маленькі контейнери з їжею для тваринки;

Заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринаром, і якщо він не буде проти, то візьміть легке снодійне на випадок, якщо ваша собака буде переживати весь політ. Це можна передбачити, якщо собачка багато чого боїться, погано реагує на шум, незнайомих людей;

Запасіться терпінням: коли подорожуєте з улюбленцем, складно передбачити, чи пройде все гладко. Багато собак справді надзвичайно люблять подорожувати й з нетерпінням чекають буквально будь-яку мандрівку: в авто та навіть в літаку. Інші ж можуть нервувати, і дорога приносить їм великий стрес.

Вивчіть характер вашого домашнього улюбленця: це допоможе зрозуміти, чи варто брати його у мандрівку. І хай мандрівка з домашнім улюбленцем принесе тільки приємні клопоти, а поїздка стане захоплюючою пригодою!

Нагадаємо, раніше ми писали, коли не варто розраховувати на те, що кошти за тур повернуть.

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