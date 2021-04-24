Без компенсації: коли не варто розраховувати, що гроші за тур повернуть
Яка відповідальність туриста за договором на туристичне обслуговування
Під час планування подорожей немало туристів звикли до того, що за багато тонкощів поїздки відповідальність несе туроператор або загалом та компанія, у якої мандрівники придбали тур.
Таким чином, наприклад, вдається або отримати компенсацію за скасовану поїздку або ж перенести дати поїздки. Але у яких випадках клієнт сам несе відповідальність через обставини, які виникли навколо туристичної поїздки? Коли компанія може не повернути кошти за мандрівку? Давайте розберемося у цьому детальніше.
До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення Цивільного кодексу України. Взаємні права та обов’язки є як у туроператора, так і туриста. І відповідальність при цьому у кожного своя.
Фото: При купівлі туру взаємні права та обов’язки є як у туроператора, так і туриста (pixabay.com)
Зазвичай туроператори в договорах на туристичне обслуговування зазначають пункт, що турист зазнає негативних наслідків та відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування з вини туриста (стаття 20 закону України "Про туризм").
Що ж в такому випадку означає вина туриста?
Це поняття не міститься в законодавстві, а визначається у туристичному договорі. Наприклад, стандартні пункти в договорах з туроператорами можуть містити наступні пункти:
- "туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від туроператора, турист не скористався турпродуктом";
- туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у видачі віз туристу за маршрутом туристичного продукту;
- у випадку невиїзду туриста внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, туроператор відповідальності не несе, за винятком випадків, коли туроператор взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів".
Фото: Коли туроператор може не повернути клієнту кошти за придбаний тур? (pixabay.com)
Тобто, в усіх випадках, незалежних від туроператора (невиїзд з країни, ненадання відпустки, неправильне оформлення документів) туроператор знімає з себе відповідальність та звільняється від виконання зобов’язань за договором.
Це означає, що якщо поїздка зірвалася повністю з вашої вини, то розраховувати на компенсацію чи альтернативний тур від оператора не варто (якщо це прямо не встановлено Договором).
Поширеними випадками відповідальності туриста є штрафи у разі несвоєчасної сплати за договором. Такі штрафи можуть бути у вигляді фіксованої суми, у відсотках від вартості туру, пеня за кожен день прострочення, перерахунок по вищому курсу на день фактичної оплати, тощо.
І такі штрафи - не лише жага заробітку, а необхідність. Оскільки на кошти, які сплачуються туристом, туроператори здійснюють купівлю квитків, бронювання готелів. Тож затримка оплати з боку туриста може спричинити неможливість виконання туроператором своїх обов’язків. У такому разі турист може розраховувати на часткову компенсацію ненаданих послуг.
І наостанок наголошуємо, що варто не полінуватися і приділити 20 хвилин прочитанню договору, щоб розуміти всі ризики, пов’язані із туристичним обслуговуванням.
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