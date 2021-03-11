Генічеськ за ціною Батумі: чи будуть морські курорти в Україні дорожчими за іноземні

Кращі місця біля моря варто бронювати заздалегідь – про це добре знають туристи, які підбирають місця для відпочинку на морському узбережжі в Україні.

Друге "карантинне" літо обіцяє бути більш продуктивним для місцевого туристичного бізнесу – багато туристів адаптувалися до правил безпеки під час пандемії та вже планують відпустки.

Між тим, попит породжує пропозицію, тому ціни на літні дати в готелях на узбережжі вже перевищують аналогічні пропозиції в курортних країнах.

"Ціни на рівні Батумі"

Про завищені ціни почали повідомляти профільні спільноти в Facebook. Наприклад, у Travel Press Club відзначили, що ціни деяких кращих резорт-готелів Херсонщини цього літа наближаються до рівня готелів 5* в грузинському місті Батумі.

"Для порівняння - 2600-3000 гривень за добу в готелях без офіційних зірок, але зі шведським столом в Україні. І 3080 гривень на добу зі сніданком в Radisson Blu Batumi 5* та 3400 грн - в Hilton Batumi. Це актуальні ціни на середину червня", - наводять приклади в пості.

Наголошується, що в українських готелях на березі моря в період пляжного сезону гостей селять не менш ніж на три доби. Такі умови вказані в системах бронювання.

Фото: Один з готелів на Арабатській стрілці (booking.com)

Скільки буде коштувати відпочинок в липні

Ми задалися питанням, чи справді українське море в Херсонській області в пляжний сезон за ціною прирівнюють до закордонних курортів. На сайті бронювання житла booking.com знайшли приклади таких цін на Азовському узбережжі.

Наприклад, тижневий відпочинок на двох з триразовим харчуванням в готелі "Садиба Мірада" в селі Стрілкове на Арабатській стрілці з 1 липня обійдеться в 19250 гривень (2750 гривень на добу) у двомісному номері-делюкс.

В курортному комплексі "Дольче Віта" з басейном і спа-центром в Залізному порту тиждень проживання з триразовим харчуванням обійдеться в 16100 гривень (2300 грн на добу) в покращеному двомісному номері.

Приблизно такі ж ціни в окремих будиночках біля моря в Генічеській гірці. Номер-студіо з двоспальним ліжком, міні-кухнею і кондиціонером в готелі "Arabatka" зі сніданками обійдеться в 18515 гривень (2645 грн на добу).

Фото: Готель у Залізному порту (facebook.com/dolcevita.gp)

"Це не означає, що всі поїдуть до Грузії"

Цінові пропозиції у деяких готелях регіону справді досягають зазначеного діапазону цін, говорить РБК-Україна сертифікований гід та засновник туристичного порталу "НА МОРЕ" Олексій Войцеховський.

"Так було завжди, і ситуація з цінами в новому сезоні не змінилася і не зміниться. Але це не означає, що всі поїдуть в Грузію. Наші готелі на морському узбережжі влітку в Україні однозначно будуть завантажені. Ціни, вказані в цій публікації, (у Travel Press Club - ред.) вже кілька років діють у нас на найкращі готелі. І характерно, що ці готелі буквально забиті з 1 травня по 1 жовтня", - говорить він.



Ціни на відпочинок у деяких готелях на морі в Україні дійсно можна порівняти з тими, які пропонують в готелях на деяких морських курортах за кордоном. Але багато хто все ж не поїде за кордон, а буде обирати пляжний відпочинок вдома, впевнений Войцеховський.

До того ж, ціни на готелі в Батумі вказані без урахування вартості перельоту до Грузії. Експерт звертає увагу і на те, що у Херсонській області є готелі номери в яких значно дешевші вказаних.



"Наші напрямки влітку все ж будуть у пріоритеті. Поїздки за кордон в нинішніх умовах супроводжуються бюрократією, а кудись стали пускати виключно з вакцинацією", - додає Олексій.

Фото: Пляж на Арабатській стрілці (kirillovka.ks.ua)

За словами експерта, останнім часом на узбережжях Чорного і Азовського морів з'являється все більше якісних готелів.



"При згадці українських морських курортів багатьом відразу уявляються стереотипи про низьку якість і високі ціни. Але ті, хто їздив на море в Україні в минулому році, були приємно здивовані хорошим сервісом. Приміром, на Арабатській Стрілці з'явилося чимало готелів і гостьових будинків, які дійсно не гірші за європейські, - запевняє туристичний експерт.

Нагадаємо, ми писали чому варто їхати на Азовське море навесні.

Раніше ми розповідали, коли почнеться новий сезон відпочинку на морі в Україні.