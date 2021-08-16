Грози, шторм і шквальний вітер: українців застерегли про різке погіршення погоди на курортах країни

Чи прогріється море в другій половині серпня: чого чекати туристам

Погода на морі в Україні в останні дні зіпсувала відпочинок українцям – на багатьох курортах туристи не купалися через похолодання і хвилі. Найближчими днями тепло повернеться, але також прийдуть і дощі з грозами.

За прогнозом синоптика Наталії Діденко на її сторінці у Facebook, цей тиждень в Україні розпочнеться зі спеки. 16 серпня в більшості областей очікується 29-33 градуси.

"У середу спека почне задкувати й вже свіжіше повітря разом з цим фронтом, а, відповідно, і дощами, пошириться в східному напрямку. Грозові дощі та зниження температури повітря передбачається в середу. У нічні години після середи - навіть 11-17 градусів. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині та на сході України", - розповіла про температурні "гойдалки" фахівець.

Як зміниться погода на морських курортах України і який відпочинок варто планувати туристам – в матеріалі РБК-Украна.

Азовське море: сильний вітер і грози

В останні дні на Азовському морі похолодало і штормило. На вихідних через хвилі, холодну воду і медузи купалося мало відпочивальників. Також за веб-камерами на курортах Бердянська і Кирилівки було видно небо в хмарах і чутні сильні пориви вітру.

Фото: Хвилі в Азовському морі на Бердянській косі у понеділок (скріншот РБК-Україна)

Тим часом на "мілких" курортах, де вода прогрівається краще, туристи купаються. Наприклад, за веб-камерами у Кирилівці видно, що багато туристів заходять у воду в місцях, де стоять сітки від медуз. На їхню чергову навалу протягом останніх днів відпочивальники активно скаржилися в соцмережах.

Згідно з прогнозами обласних синоптиків, дощі з грозами можливі до середи, 18 серпня включно, а тиждень розпочнеться зі шквальним вітром до 20 м/с. Температура вдень триматиметься на рівні 25-30 градусів. З четверга стане спекотніше на 2 градуси, почнеться сонячна погода.

Вода в Азовському морі залишається холодною - наприклад, в Бердянську 16 серпня зафіксували температуру близько 24 градусів (5 серпня було 27,5 градусів).

Фото: Азовське море (unsplash.com/igor karimov)

На інших курортах Азовського моря погода буде трохи відрізнятися. Наприклад, за даними Українського гідрометцентру, в Генічеську (Херсонська область, Арабатська Стрілка) сонячна і спекотна погода з температурою до 33 градусів вдень триватиме до середи, а з 18 серпня почнуться дощі з грозами.

Чорне море: холодна вода і сильний вітер

На Чорному морі ситуація з комфортом купання також була не на користь відпочивальників в останні дні. Наприклад, в Лазурному Херсонської області, туристи відзначали наявність медуз і холодну воду. Станом на 16 серпня, вода в Чорному морі – 22-24 градуси.

"Медуз мало, не критично, всі купаються. Море чисте, але прохолодне", "Ми вчора поїхали - останні 4 дні з 10 не купалися. Занурювалися і вискакували. Вода - лід. Медуз не встигали помічати", - пишуть в коментарях туристи в групі Facebook "Типове Лазурне".

Фото: Пляж в Лазурному на Чорному морі (скріншот РБК-Україна)

За веб-камерами курорту видно, що люди заходять в море "намочити ноги", мало хто плаває. За прогнозом синоптиків, в Херсонській області сонячна погода і температура до 33 градусів протримаються до середи – значить, вода в морі прогріється. З четверга, 19 серпня, почнуться дощі з грозами.

В Одеській області за веб-камерами видно, що також купаються набагато менше людей. Наприклад, за обома веб-камерами в Грибівці видно напівпорожній пляж і невелику кількість відпочивальників у воді. Набагато більше людей заходять у море на людному пляжі в Затоці.

В Одеській області в найближчі два дні вдень буде спекотно - до 33 градусів, з середи, 18 серпня, можливі грози, стане прохолодніше – до 27 градусів вдень. У п'ятницю сонце повернеться.

Відзначимо, раніше ми писали, чому туристи відмовляються від відпочинку в Україні на користь зарубіжних курортів.

Також у Лазурному на Чорному морі відпочивальники розібрали більшість місць в готелях.