Грози і потоп у Кирилівці: коли закінчаться погодні "гойдалки" на морських курортах України

Погода на Чорному та Азовському морі зіпсує відпочинок туристам
Погода на морі в Україні в серпні продовжує дивувати туристів несподіваними явищами. Сильні зливи на цих вихідних затопили вулиці й житло туристів на популярному курорті Кирилівка в Запорізькій області.
У суботу, 7 серпня, в курортному селищі на Азовському морі по коліно у воді опинилися бази відпочинку і кілька домоволодінь, розмило пляж. З наслідками негоди справлялися співробітники МНС.
"На південному сході весь тиждень все ж пануватиме барична улоговина, тобто поле зниженого тиску, яке характеризується хмарами, грозовими дощами, місцями з градом і шквалистим посиленням вітру. У наступні три доби в південно-східній частині – грози, вдень у деяких районах - град і шквали 15-20 м/с, - повідомляє Український гідрометцентр.
Якою буде погода на курортах в найближчий тиждень і де ще туристам варто готуватися до погодних неприємностей?
Один з найпопулярніших у туристів курортів на Азовському морі в цьому році особливо страждає від природних явищ. Крім того, що в морі спостерігається величезна кількість медуз і морських бліх, селище ще й постраждало від зливи.
Через велику кількість опадів виявилися затоплені кілька приватних домоволодінь, бази відпочинку і дорога. Також істотно постраждав пляж: в одному місці пісок розмило, в інших "витягнуло" назовні дрібне сміття.
Відео та фотографіями "Армагеддону" туристи поділилися в соцмережах, повідомляє сайт "Ріа Мелітополь". Судячи з опублікованих матеріалів, в кімнатах відпочивальників на базах повно води.
Також знімки лиха опубліковані на сайті рятувальників з ДСНС, яких залучили до відкачування води. На їхніх фотографіях видно, що вода в будинках затопила меблі та газові плити.
Калюжі на затопленій дорозі в Кирилівці стали атракціоном для відпочивальників - люди спостерігали, як автомобілі долають глибину. Багато туристів через зіпсований пляжний відпочинок роз'їхалися по домівках, при цьому дехто залишився, щоб не втрачати заплачені наперед гроші.
Найближчими днями на морських курортах Азовського і Чорного морів пройдуть зливи, а в деяких місцях відпочинок курортникам зіпсують грози. При цьому варто бути готовим до спеки – 34-35 градусів вдень.
За даними синоптиків в Запорізькій області (курорти Кирилівка, Бердянськ) грози триватимуть ще три дні. Сонячна безвітряна погода встановиться з 12 серпня. До четверга щодня можливі грози, а температура повітря буде на рівні 30-35 градусів.
У Херсонській області грози пройдуться курортними локаціями з вівторка. Опади триватимуть весь наступний день, але шквалів не буде – швидкість вітру – 5-10 м/с.
На Арабатській стрілці (Генічеськ) гроза також може початися у вівторок – злива зіпсує пляжний відпочинок в середу також. Температура буде на рівні 29-33 градусів.
Більше сонця застануть відпочивальники на курортах Чорного моря в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Наприклад, в Одесі, Чорноморську та Білгород-Дністровську гроза можлива у вівторок, 10 серпня. Вже наступного дня небо буде ясним. Температура повітря буде на рівні 29-31, з п'ятниці, 12 серпня, на кілька градусів прохолодніше.
Така сама погода буде на узбережжі Миколаївської області. Грозові дощі пройдуть 10 серпня.
Найспекотніший день буде 10 серпня – 30-32 градуси. Грози пройдуть нерівномірно. Наприклад, в Очакові гроза очікується 10 серпня, в той час в Хорлах дощова погода може розтягнутися також на наступний день, 11 серпня. Температура повітря знизиться на 2 градуси в наступні дні. Опадів до кінця тижня більше не буде.
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