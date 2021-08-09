Грозы и потоп в Кирилловке: когда закончатся погодные "качели" на морских курортах Украины

Погода на море в Украине в августе продолжает удивлять туристов неожиданными явлениями. Сильные ливни на этих выходных затопили улицы и жилье туристов на популярном курорте Кирилловка в Запорожской области.

В субботу, 7 августа, в курортном поселке на Азовском море по колено в воде оказались базы отдыха и несколько домовладений, размыло пляж. С последствиями непогоды справлялись сотрудники МЧС.

"На юго-востоке всю неделю все же будет царить барическая ложбина, то есть поле пониженного давления, которое характеризуется облаками, грозовыми дождями, местами с градом и шквалистым усилением ветра. В следующие трое суток в юго-восточной части – грозы, днем в некоторых районах – град и шквалы 15-20 м/с, — сообщает Украинский гидрометцентр.

Какой будет погода на курортах в ближайшую неделю и где еще туристам стоит готовиться к погодным неприятностям?

"Потоп" в курортной Кирриловке

Один из самых популярных у туристов курортов на Азовском море в этом году особенно страдает от природных явлений. Кроме того, что в море наблюдается огромное количество медуз и морских блох, поселок еще и пострадал от ливня.

Из-за большого количества осадков оказались затоплены несколько частных домовладений, базы отдыха и дорога. Также существенно пострадал пляж: в одном месте песок размыло, в других "вытянуло" наружу мелкий мусор.

Фото: Последствия потопа в Кирилловке (zp.dsns.gov.ua)

Видео и фотографиями "армагеддона" туристы поделились в соцсетях, сообщает сайт "Риа Мелитополь". Судя по опубликованным материалам, в комнатах отдыхающих на базах полно воды.

Также снимки бедствия опубликованы на сайте спасателей из ГСЧС, которых привлекли к откачиванию воды. На их фотографиях видно, что вода в домах затопила мебель и газовые плиты.

Лужи на затопленной дороге в Кирилловке стали аттракционом для отдыхающих – люди наблюдали, как автомобили преодолевают глубину. Многие туристы из-за испорченного пляжного отдыха разъехались по домам, При этом некоторые остались, чтобы не терять заплаченные наперед деньги.

Азовское море: тучи и ливни

В ближайшие дни на морских курортах Азовского и Черного морей пройдут ливни, а в некоторых местах отдых курортникам испортят грозы. При этом стоит быть готовым к жаре – 34-35 градусов днем.

Фото: Море возле Бердянска (unsplash.com/ammer more)

По данным синоптиков в Запорожской области (курорты Кирилловка, Бердянск) грозы продлятся еще три дня. Солнечная безветренная погода установится с 12 августа. До четверга каждый день возможны грозы, а температура воздуха будет на уровне 30-35 градусов.

В Херсонской области грозы пройдутся по курортным локациям со вторника. Осадки продлятся весь следующий день, но шквалов не будет – скорость ветра – 5-10 м/с.

На Арабатской Стрелке (Геническ) гроза также может начаться во вторник – ливень испортит пляжный отдых в среду также. Температура будет на уровне 29-33 градусов.

На курортах Черного моря – короткие грозы

Больше солнца застанут отдыхающие на курортах Черного моря в Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Например, в Одессе, Черноморске и Белгород-Днестровском гроза возможна во вторник, 10 августа. Уже на следующий день небо будет ясным. Температура воздуха будет на уровне 29-31, с пятницы, 12 августа, на несколько градусов прохладнее.

Фото: Пляж в Одесской области (unsplash.com/ivan-rohovchenko)

Такая же погода будет на побережье Николаевской области. Грозовые дожди пройдут 10 августа.

Самый жаркий день будет 10 августа – 30-32 градуса. Грозы пройдут неравномерно. Например, в Очакове гроза ожидается 10 августа, в то время в Хорлах дождевая погода может растянуться также на следующий день, 11 августа. Температура воздуха снизится на 2 градуса в последующие дни. Осадков до конца недели больше не будет.

Напомним, мы писали, как в ближайшее время изменится погода в Украине.

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