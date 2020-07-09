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Плани на літо: коли Греція відкриється для українських туристів

Четвер 09 липня 2020 10:47
Плани на літо: коли Греція відкриється для українських туристів
Фото: Греція (pixabay.com)
Автор: Анастасія Світлевська

Українське посольство в Греції отримує безліч звернень

Багато українців планують відпустку за кордоном, але не знають, коли варто придивлятися до путівок у Грецію. Ця країна поки закрита для наших туристів.

До посольства України в Греції щодня звертається близько 200 українців. Про це РБК-Україна повідомила радник з консульських питань Посольства України в Греції Ганна Тищенко.

Дипломат наголосила, що багато українців намагаються дізнатись та перевірити, чи буде їм заборонено прибуття в країну. Але, нажаль, консулам доводиться пояснювати, що в’їзд для громадян України наразі заборонений.

"Сьогодні є дуже багато свідомих громадян, які пишуть в посольство. З 1 червня пишуть і дзвонять кожен день. У нас є 200 письмових запитів на цю тему. Сто – телефоном, і ще 50 людей під консульством стоять щодня. Тобто щоденно заходить до 200 листів громадян, які питають, чи можна в’їхати. Консульству треба відповісти письмово. Пояснюємо, що ще немає дозволу на в’їзд, що треба бути уважними", - розповіла Тищенко.

В посольстві також пояснили, що не мають прогнозів, коли Греція буде доступна для туристів з України. Це питання залежить від трьох чинників: від рішення ЄС, від зони країн, в якій опиниться Україна за кількістю хворих на COVID-19, а також від рішення грецького уряду.

"Рішення приймає Європейський союз. Далі вирішує Греція. Вона робить це на підставі того, до якого списку країн відноситься Україна. Наразі неможливо прогнозувати, яке рішення прийме Євросоюз, в якій зоні – "червоній" чи "зеленій" - опиниться Україна. Наразі громадянам України треба давати меседж, що не пускає громадян України не сама Греція, а загалом всі країни ЄС", - додала вона.

Нагадаємо, раніше посол назвав умови, за яких Австрія почне приймати українських туристів.

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