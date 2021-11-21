Грандиозные встречи и активный экотуризм. Шесть главных трендов, которые всколыхнут мир путешествий в 2022 году

Тенденции, которые будут определять сферу туризма в ближайшем будущем

Наступило время года, когда турстические эксперты активнее публикуют свои прогнозы о том, какие будут тенденции в путешествиях в следующем году.

"Последние два года стали настоящим испытанием для большинства людей во всем мире. С появлением вакцин и цифровых COVID-сертификатов мы наконец можем с нетерпением ждать новых приключений - как близких, так и далеких", - пишет автор колонки на сайте Amadeus, вице-президент по глобальным корпоративным коммуникациям и социальной ответственности Дэниел Бэтчелор.

"К счастью, данные Amadeus говорят нам, что ситуация в туризме улучшается. От Коста-Рики до Кейптауна количество бронирований на поездки растет, и данные показывают некоторые интересные закономерности", - продолжает он.

Вместе с командой отраслевых экспертов он проанализировал эти закономерности и определил шесть тенденций, которые должны изменить мир путешествий в 2022 году и в последующий период.

Рост запросов на дальние путешествия

В условиях, когда нужно было сидеть дома месяцами подряд, у всех было время подумать о самом важном.

Теперь, когда мы снова можем путешествовать, многие понимают, что сейчас самое лучшее время для реализации давно задуманной поездки. Мечтаете ли вы совершить кругосветное путешествие или дальнюю поездку, чтобы навестить родственников на другом континенте, в 2022 году многие люди наконец реализуют планы по значимым поездкам, которые случаются лишь раз в жизни.

Amadeus наблюдает значительный рост запросов на путешествия по наиболее значимым направлениям:

поисковые запросы в Танзании, где путешественники могут увидеть знаковые локации дикой природы, увеличились на 36%;

запросы по перуанским городам Лима и Куско недалеко от Мачу-Пичу выросли почти на 50%;

запросы по поискам авиабилетов в Петру в Иорданию выросли на 22%.

По мнению автора, все это указывает на то, что тенденция к планированию дальних путешествий в 2022 году будет развиваться еще активнее:

"Повышенный спрос на путешествия демонстрирует даже Антарктида", - замечает аналитик.

Фото: Поисковые запросы по перуанским городам Лима и Куско недалеко от Мачу-Пичу выросли почти на 50% (unsplash.com/willian-justen-de-vasconcellos)

"Не только мы наблюдаем эту тенденцию. Проведенное в разгар пандемии исследование Unforgettable Travel показало рост запросов по самым популярным направлениям, таким как поход на Эверест в Непале", - отмечает Дэниел Бэтчелор.

Прогноз автора: "Охваченные желанием жить настоящим моментом", путешественники в 2022 году бутут воплощать в жизнь свои давние мечты. Независимо от того, ездят ли они недалеко от дома,едут на велосипеде по стране или посещают знаменитые места в отдаленных уголках мира.

2022-й станет годом грандиозных личных встреч

Улыбки, воспоминания, приключения, пережитые с друзьями - бесценный опыт, напоминает аналитик. Уже много лет исследователи говорят, что прочные социальные отношения - это ключ к счастью. Если мы не ззадумывались об этом до 2020 года, то уже знаем сейчас. Zoom, Microsoft Teams, FaceTime и WhatsApp не заменят возможности видеть друзей в реальной жизни. Поэтому неудивительно, что 2022 год станет годом грандиозных личных встреч.

Сегодня растет популярность запросов #Friendcations (места для друзей) и группового отдыха как недалеко от дома, так и за рубежом. После снятия ограничений в Великобритании наблюдался взрывной рост числа бронирований на отдых для больших групп: компания Big Cottages сообщила о 600-процентном росте числа бронирований для групп, состоящих из более чем 20 человек.

"Данные Amadeus подтверждают эту тенденцию. Поисковые запросы о поездках в Канкун (Мексика) и Картахену (Колумбия) - популярные направления для компаний друзей - увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. На Гавайях наблюдается аналогичный всплеск интереса. Между тем, поисковые запросы о поездках в Лас-Вегас выросли на 61%, а по Европе, Барселоне и Ибице наблюдается двузначный рост запросов. Мы ожидаем, что рост групповых поездок с друзьями продолжится в течение 2022 года", - прогнозирует эксперт.

Фото: 2022 год после продолжительного закрытия границ станет годом грандиозных личных встреч (unsplash.com/felix-rostig)

Прогноз эксперта: Пандемия показала нам важность дружбы и то, что объятия - это секрет счастья. Благодаря новым технологиям, групповые поездки станут более безопасными и легкими. Пришло время возобновить отношения с заработанными тяжелым трудом друзьями.

Развивается активный экотуризм

Фокус в путешествиях смещается к экотуризму: туристы хотят приобщиться к тому, что делают для планеты что-то полезное.

Недавнее проведенное по заказу Amadeus исследование показало, что две трети потребителей считают экологически безопасные путешествия приоритетом. 37% респондентов считают, что возможности для путешественников участвовать в сохранении туристических направлений помогут отрасли стать более устойчивой в долгосрочной перспективе.

"Это заметили туристические операторы. Все большее число операторов обещают выйти за рамки компенсации выбросов углерода и предложить опции положительного воздействия самих туристов на окружающую среду", - пишет автор статьи.

В Южной Африке одна из компаний предлагает туристам программы с уклоном в экотуризм, включая возможность поддержки усилий по сохранению носорогов в Танзании. Количество подобных опций растет с каждым днем по всему миру.

Фото: Поисковые запросы о путешествиях из США в "экологический рай" Коста-Рики выросли на 234% в годовом исчислении (unsplash.com/zdenek-machacek)

"Все эти усилия могут помочь путешественникам добавить в свой отпуск такие элемент как работа по восстановлении какой-то сферы или решение определеной проблемы в рамках поездки. Людям важно, чтобы их расходы направлялись на развитие локаций и жителям тех мест, куда они едут", - отмечает тенденцию исследователь.

Поисковые запросы о путешествиях из США в "экологический рай" Коста-Рики выросли на 234% в годовом исчислении, а в Европе количество посетителей Исландии, известной нулевым выбросом углерода, увеличилось 11%.

Прогноз эксперта: С ростом тренда экотуризма, мероприятия под этот запрос будут становиться все популярнее в этом году и в дальнейшем.

Активизируются бизнес-поездки

"COVID-19 заставил миллионы людей работать из дома, но производительность оставалась стабильной, и работодатели это заметили. Почти 40% сотрудников компаний в США теперь могут работать откуда угодно, а в других странах это число еще выше. Некоторые компании, например Spotify, заявили, что их сотрудники будут работать из дома постоянно. Amadeus внедряет гибридную модель работы по всему миру, чтобы уравновесить гибкость сотрудников и потребности бизнеса", - говорится в публикации.

Но удаленная работа еще больше стимулирует сотрудников встречаться лично - ничто не заменит личную встречу:

"Наши данные убедительно подтверждают тот факт, что деловые поездки остаются важными: 72% представителей бизнеса хотят путешествовать в следующем году, а половина путешественников заявили, что к концу 2021 года точно будут летать по делам".

Фото: В 2022 году будет гораздо больше бизнес-поездок (unsplash.com/artem-zhukov)

Прогноз эксперта: Четверо из пяти деловых путешественников готовы сесть на самолет для работы прямо сейчас при условии соблюдения мер безопасности. В связи с увеличением количества вакансий и нехваткой рабочих во многих отраслях предприятия ищут новые способы привлечения и удержания талантов. Это означает, что снова нужно объединить сотрудников, в том числе за счет активизации поездок.

Планировать путешествия будут помогать технологии

Следующий прогноз - потребители найдут свое вдохновение для новых путешествий с помощью современных технологий.

"Долго не имея возможности поехать за границу, люди жаждут новых приключений. За последние пару лет мы массово обратились к телевидению, стриминговым сервисам и YouTube - в 2020 году британцы проводили треть своих часов бодрствования за просмотром телевидения или онлайн-видео, - и все это повлияло на то, куда мы хотим двигаться дальше", - напоминает Дэниел Бэтчелор.

ЮНВТО и Netflix недавно опубликовали совместный отчет, в котором анализируется роль фильмов и сериалов как движущих сил туризма. Например, в 2020 году деревню Портгварра в Корнуолле (Англия) посетило на 50% больше туристов благодаря успеху телешоу Poldark.

Эта тенденция точно не нова - люди намного активнее стали планировать поездки в Рим после того, как в 1953 году вышел фильм "Римские каникулы". Но теперь, благодаря новым технологиям, искусственному интеллекту и таргетированной онлайн-рекламе, мечты о путешествиях сбываются быстрее.

Фото: Многие локации в разных странах становятся популярными благодаря фильмам - кадр из "Римских каникул" (uk.wikipedia.org)

Например, стационарная колонка Alexa может распознать недавно просмотренный фильм или сериал и предложить идеи для путешествий в зависимости от места съемки фильма. Между тем другая компания нашла способ использования биометрических технологий, чтобы помочь путешественникам спланировать отпуск с помощью онлайн-инструмента: он использует распознавание лиц для оценки реакции пользователей на раздражители и формирует им предложения по поездкам.

Прогноз эксперта: Почти половина отдыхающих тратят больше времени на изучение отпуска, чем на продолжительность самой поездки. Благодаря новым технологиям бронировать "отпуск мечты" станет намного проще.

Футуристические и сверхбыстрые поездки

Представьте себе, если бы вы могли заказать поездку на автомобиле, который был стойким к любым погодным условиям, безаварйный, с низким уровнем выбросов, возможностью круглосуточной работы и скоростью, которая превращала бы многочасовые поездки в минуты. Это то, о чем мечтал британский изобретатель Джордж Медхерст в 18 веке в качестве сверхбыстрой альтернативы поездам.

Триста лет спустя мечта Медхерста становится реальностью. В октябре 2020 года компания Virgin Hyperloop провела первое пассажирское испытание в пустыне Невада, отправив двух человек по 500-метровой трассе, которую они преодолели за 15 секунд, так как скорость передвижения составляла 172 километров в час. Тестовая скорость была ограничена протяженностью трассы, но компания планирует развивать скорость до 1000 км/час.

Фото: Внешний вид машины XP-2 от Virgin Hyperloop (wikipedia.org)

Virgin Hyperloop - не единственная компания, работающая над революционными средствами передвижений. Zeleros Hyperloop из Валенсии в партнерстве с Siemens работает над собственным способом. Если вы думаете, что это все еще из области научной фантастики, то соучредитель и генеральный директор Virgin Hyperloop Джош Гигель говорит, что подобные коммерческие перевозки могут быть готовы к широкому использованию к 2027 году.

Тем временем авиакомпания United Airlines работает над собственной транспортной революцией. Недавно там объявили о планах купить 15 новостных сверхзвуковых авиалайнеров и "вернуть авиации сверхзвуковые скорости" до конца десятилетия.

Фото: Интерьер XP-2 (wikipedia.org)

Но если вам по душе более медленные способы передвижения, компания Space Perspective из Флориды недавно объявила о запуске космического шара Neptune One, который начнет отправлять пассажиров в небо в 2024 году, двигаясь со скоростью 12 миль в час.

Прогноз эксперта: Вы думаете, что самолеты, поезда и автомобили - единственный способ передвигаться? Это продлится не так долго. К концу этого десятилетия путешественникам, возможно, придется рассмотреть целый ряд новых видов транспорта. Невероятно быстрые и сверхэффективные, эти инновации, вероятно, сделают локации мира намного ближе друг к другу.

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