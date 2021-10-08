Гарячих путівок чекати не варто. На курортах Єгипту почався туристичний бум

Кращі готелі Єгипту повністю "розібрали" на найближчі тижні, а ціни на інші злетіли в рази. Такою інформацією в соцмережах діляться фахівці з підбору турів.

Причини такого ажіотажу: після майже шестирічної перерви РФ відновила чартери на єгипетські курорти, пояснює на своїй сторінці у Facebook керівник туристичної компанії Анна Шевчук-Барабаш.

"Тепер рейси в Шарм і Хургаду літають практично з кожного куточка Росії, і це навіть близько не можна порівняти з тим турпотоком, який може дати Україна. Все просто: нас набагато менше", - коментує вона обстановку, що склалася на курортах Червоного моря.

"У хороших готелях місць немає до листопада". На який відпочинок можна розраховувати українцям

Відновлення турпотоку з Росії практично пожвавило бізнес і курорти в Єгипті.

"У єгиптян все прекрасно - справи пішли вгору. Їм більше нема чого здавати нам готелі практично задарма, та ще й годувати, поїти, розважати, проводити реновації", - пише Анна Шевчук-Барабаш.

Фото: У Єгипті почався наплив туристів (booking.com)

За її словами, відкриваються також багато занедбаних готелів. Все чистять, фарбують, за можливості приводять в порядок.

"А навіть якщо не приведуть в порядок, то і так продадуть. Тому що охочих відпочити в Єгипті вистачить на всі "клопівники", - зазначає турагент.

З цієї причини гарячих путівок до Єгипту в цьому сезоні українцям не варто чекати, пояснює вона.

"Ми за шість років звикли літати в Єгипет по 300 баксів. Та ще й чекати гарячих путівок - але, мабуть, доведеться відвикати. Гарячих турів в цьому сезоні не існує",- попереджає керівник агентства.

Якщо туристи мають намір відпочити в Єгипті, їм варто готуватися до цін від 1000-1200 доларів за тур.

"У хороших готелях місць немає до листопада. Новорічні тури бронювати треба вже зараз. За день-два до вильоту нічого не знайдете. Якщо і попадеться щось, то це явно буде готель не вищої якості. "Тур виживання" в один з готелів з антисанітарією і битими тарілками на найближчі дати коштує 1000 USD на двох", - попереджає фахівець.

"Найскладніше підібрати вільні номери в Шарм-ель-Шейху"

Багато готелів в Єгипті заповнені не тільки до кінця жовтня (в період шкільних канікул), але і на листопад, пише профільне видання "Майстер туру".

"Практично всі популярні і затребувані об'єкти не підтверджують номера до кінця місяця. У тому числі і такі мережеві об'єкти, як Movenpick, Sunrise, Sentidо. Найскладніше знайти вільні номери в Шарм-ель-Шейху, мені по одній заявці вдалося підібрати туристам альтернативу тільки в Марса-Алам", - поділився з виданням директор туристичної компанії "Туристична Хата " Олександр Оліфіренко.

За його інформацією, ціни в єгипетських готелях повернулися до докризових показників. При цьому частим явищем стали замовлення турів в ті самі готелі, в яких туристи вже відпочивали.

Фото: Найскладніше знайти номери в готелях 5* (booking.com)

Складно знайти місця в готелях категорії "5 зірок" у жовтні - особливо на дати канікул, зазначає керівник компанії "Мандарин-Турс" Наталія Кулігіна. За її словами, в готелях 3-4*, які раніше не користувалися особливим попитом, поки складнощів з бронюванням номерів немає.

Втім, експерти припускають, що "горіння" турів їз України може початися через те, що в Єгипет заявлено велику кількість чартерів. Тоді в окремі періоди пропозиція може перевищити попит, і путівки доведеться терміново продавати зі знижками.

На підтвердження цьому можна знайти "гарячі" тури Єгипту на дати довгих вихідних на Покрову. Наприклад, в 3* і 4* готелях на 15 жовтня пропонують відпочинок за ціною від 250 доларів з людини, в 5 * - від 345 доларів.

Фото: Приклад "гарячих" путівок на Покрову (скріншот РБК-Україна/tours.com.ua)

Хоча "стопи" в єгипетських готелях, ймовірно, продовжаться і в зимовий період, коли у цього напрямка буде мало альтернатив.

Нагадаємо, восени подорожчання путівок також торкнулося і курортів Туреччини. Ми писали, скільки коштують тури в країну в жовтні.

Також повідомлялося, що розкішні острови в Індійському океані стануть доступнішими для туристів - перші чартери на Сейшели планують на новорічні свята.