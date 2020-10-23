Гарячі купелі з краєвидом на гори: де в Карпатах відпочити в атмосфері комфорту і затишку

"Золота" осінь у Карпатах – найяскравіший і найбільш атмосферний час для поїздок в цей регіон.

Через холоди чимало туристів даремно відкладають цей маршрут до зимових свят. Адже в листопаді в готелях Карпат настає "туристичне затишшя", і в очікуванні новорічних канікул гостям пропонують знижки на проживання від 10 до 40% або ж різноманітні пакети на проживання кілька днів зі спа-послугами.

Ми підібрали кілька готелів на різний смак, в яких можна відпочити на природі в Карпатах, насолодитися гуцульським колоритом і атмосферою затишку біля каміна, а також добре погрітися в гарячому чані або лазні.

Фото: Готель в Буковелі (chaletdumont.com)

Критий басейн з краєвидом на гори

Шале "Du Mont" знаходиться в Буковелі (село Поляниця Івано-Франківської області) недалеко від головного місцевого підйомника. Цей готель пропонує гостям номери з балконами й терасами, дитячий майданчик, альтанки, велосипеди в оренду, приладдя для барбекю.

Повечеряти можна в тематичному гриль-ресторані "Криївка", а свято для друзів провести в камінному залі.

Фото: Критий басейн з видом на гори (booking.com)

У спа-центрі комплексу можна поплавати в критому басейні з підігрівом, милуючись краєвидом на гори через панорамні вікна, а погрітися можна в сауні (150 гривень на годину) і малому або великому чані (800 і 1200 гривень). Гостям пропонують також отримати масаж у професійного масажиста або косметологічні послуги на вибір, позайматися в тренажерному залі.

Ціна: двомісний номер "стандарт" зі сніданком (до 1.12. 2020 року) - від 1350 гривень.

Фото: Готель Мигово (booking.com)

Активний відпочинок в "Карпатах"

Комплекс "Карпати" (село Мигове Чернівецької області) – готель у горах із чотирма котеджами для сімей і чотирма будинками з номерами різних категорій для гостей. Всі будівлі виконані з натуральних матеріалів за столітніми гуцульськими традиціями. Тому в приміщеннях влітку прохолодно, а взимку тепло. Обідати на території комплексу можна в ресторані-колибі з українською кухнею.

Гостей розважають экопрогулянками в гори, кінними прогулянками, рафтингом по річці Черемош, скелелазінням, поїздками на квадроциклах і грою в пейнтбол.

Фото: Номери в "гуцульському" стилі (booking.com)

У комплексі є 11-метровий критий басейн, джакузі, гуцульський чан. Також можна попаритися в турецькому хамамі, російській та фінській лазні (від 950 гривень за півтори години). На додаток до водних процедур можна отримати спа-послуги: від масажу до косметології.

Ціна: двомісний "стандарт" - 2600 гривень за 2 ночі.

Фото: Інтер'єри в готелі "Коруна" (koruna.ua)

Сауна за карпатським рецептом

Курортний готель "Коруна" (село Татарів Івано-Франківської області) відомий оформленням номерів в традиційному гуцульському стилі. У ресторані подають страви як європейської кухні, так і гуцульської.

Гостям також пропонують пограти в теніс або футбол, більярд. На території комплексу є відкритий басейн і фітнес-центр.

Фото: Спа-зона в "Коруне" (koruna.ua)

Родзинка готелю – сауна, яку готують за старовинною карпатською рецептурою зі запашними віниками й цілющим трав'яним чаєм. "Руська" баня вміщає до 10 осіб (1000 гривень за годину). Можна також оздоровитися за допомогою масажів та обгортань.

Ціна: двомісний "стандарт" – від 1340 гривень за ніч.

Фото: Аквазона в готелі "Таор" (taor.com.ua)

Чани на березі річки

Готель "Таор Карпати" (TAOR Karpaty Resort & Spa) - це великий комплекс з котеджами на березі річки Стрий у селі Ластівка Львівській області, в оточенні гір.

До найближчих бальнеологічних курортів – рукою подати: до Східниці – 15 кілометрів, до Трускавця – 30 кілометрів.

Фото: Котеджі для гостей (taor.com.ua)

Гостям пропонують номери та котеджі з екологічно чистих матеріалів, ресторан, дитячий майданчик і дитячий клуб з аніматорами, мотузковий парк, прокат велосипедів, квадроциклів. На території готелю є власний бювет з мінеральними водами. Обідати й вечеряти можна в ресторані-колибі з традиційною українською кухнею.

Фото: Критий басейн в готелі "Таор" (taor.com.ua)

В аква-зоні великий критий басейн і дитячий басейн, джакузі, турецька і фінська сауни. Також можна погрітися в карпатській лазні (700 гривень за 2 години) або в чані з лікувальними травами, на джерельній або сірководневій воді (1000-1100 гривень за 2 години). У спа-центрі гостям пропонують різні масажі й програми краси.

Ціна: двомісний "стандарт" зі сніданками – від 1150 гривень за ніч (мінімальна бронь – 2 ночі).

Спа-комплекс посеред лісу

Готель "Вежа ведмежа" (село Волосянка Львівської області) побудований в стилі середньовічного замку з таким же оформленням кімнат.

З вікон готелю відкривається мальовничий вид на ліс і гори, а в 600 метрах знаходиться гірськолижний курорт "Захар Беркут".

Фото: Готель у стилі середньовічного замку (booking.com)

Розважають гостей походами в гори, риболовлею і збиранням грибів, катанням на квадроциклах та скутерах, спортивними іграми, оглядовими екскурсіями на крісельному підйомнику.

На території комплексу облаштовано мотузковий парк, дитячий майданчик, міні-зоопарк, можна взяти напрокат велосипеди та лижі.

Фото: Гарячий чан із краєвидом на ліс (booking.com)

Після дня на відкритому повітрі гостям пропонують розслабитися у спа-зоні з джакузі, міні-басейном, гарячим чаном і російською лазнею (1500 гривень за 2 години). Також можна замовити масаж.

Ціна: двомісний "стандарт" зі сніданком – 2750 гривень, "економ-стандарт" – 2475 гривень.

Фото: Спа-готель в Буковелі (booking.com)

Чотири сауни та лазні

В Буковелі знаходиться ще один цікавий готель "F&B Spa Resort", який раніше називався "Фомич". Номери готелю оформлені в заміському стилі.

Гостям пропонують страви української кухні, окремо – дитяче меню. З активних розваг – рафтинг з інструктором на річках Чорний Черемош, Черемош і Прут, велопрогулянки. Взимку у готелі можна орендувати лижі, а трансфер до лижних трас входить у вартість проживання.

Фото: Басейн в готелі "F&B" (booking.com)

В пакет проживання включено відвідування чотирьох видів саун (фінської, хамаму, римської та парової), джакузі й багатофункціонального душу, соляної кімнати, кімнати відпочинку з сіном. Також для охочих є два відкритих басейни з підігрівом і закритий басейн, тренажерний зал. Попаритися в чанах можна за 1500 гривень за 2 години.

Ціна: двомісний "стандарт" зі сніданком – від 1800 гривень.

Фото: Краєвид з балкона на курорт в Буковелі (fb-resort.com)

Побувавши в Карпатах восени, можна не тільки оцінити красу природи та гірську чистоту повітря, але й рівень комфорту в місцевих готелях. В умовах пандемії й закритих кордонів туризм в Карпатах може приємно здивувати умовами, в яких ви будете знаходитися на віддалі від інших туристів, і атмосферою єднання з природою.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Карпатах шукати вишукані готелі в скандинавському стилі.

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