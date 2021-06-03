Гори, замки та озера: де варто планувати відпустку в Україні цього літа

Українці визначилися з локаціями в рідній країні, де вони збираються провести відпустку в 2021 році. Лідерами туристичної привабливості стали чотири області. Такі результати опитування отримали в дослідженні туристичного ринку " Електоральні настрої. Щотижневий звіт " і озвучили на прес-конференції за участю Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Повідомляється, що 78,5% жителів України ще не були у відпустці в цьому році, а трохи більше половини навіть не планують. З них у двох третин просто не вистачає коштів кудись їхати. Найбільше збираються відпочивати молоді люди віком 18-24 років.

Вибір за запланованою відпусткою припав на 4 області. Найбільше респондентів збираються поїхати в Одеську область – 17,4%, на другому за популярністю місці опинилася Закарпатська область – 11,8%, на третьому – Запорізька – 7,7% і Львівська - 6,7%.

Ми вибрали найпопулярніші серед українців маршрути і локації в названих областях, куди варто поїхати на відпочинок влітку 2021 року тим туристам, хто вирішив провести відпустку в своїй країні.

Одеська область: море і фортеці

Одеську область влітку українці обирають як для морського відпочинку, так і для екскурсійного. Цей регіон навіть називають "Меккою" українського туризму. Сюди їдуть за морем, гастрономічними шедеврами і унікальною архітектурою.

Фото: Аккерманська фортеця в Білгород-Дністровському (islam.in.ua)

Найпопулярніші пляжні локації з великим вибором курортного розміщення: місто Одеса, курортне селище Затока і прилеглі – Кароліно-Бугаз, Грибівка, курортне місто Чорноморськ. Ці чорноморські курорти не перший рік займають лідируючі позиції в літній сезон.

Любителям екскурсій радять відвідати Білгород-Дністровський, щоб погуляти визначною фортифікаційною спорудою - Аккерманською фортецею.

Стати ближче до природи можна під час поїздки в Вилкове – "українську Венецію", а також помилувавшись величезним прісноводним озером Ялпуг.

Фото: Вулиця у Вилковому (navkoloua.com)

Закарпаття: замки та термальні джерела

У Закарпаття туристи традиційно їдуть для відпочинку в горах, для відвідування старовинних замків, лікування на бальнеологічних курортах. Окрема "родзинка" регіону - гастромаршрути, під час яких туристи долучаються до місцевої культури та кухні. Крім того, Закарпаття славиться своїм виноробством і сироварінням.

В області зосереджена величезна безліч мінеральних джерел. На деякі курорти укріанці роками "протоптують" стежки. Найвідоміші термальні басейни Закарпаття - Берегово, Косино, Велятино.

Фото: Комплекс із термальними водами в Закарпатті (derenivska-kupil.ua)

Любителям історії та архітектури варто відвідати Мукачівський замок Паланок, Чинадіївський замок Сент-Міклош, замок графа Шенборна, село десяти музеїв Колочава.

Природні пам'ятки регіону - озеро Синевир, водоспад Шипіт, а також – оленяча ферма біля Хуста.

Запорізька область: море і старожитності

У Запорізькій області знаходяться відомі курорти на узбережжі теплого Азовського моря. Найчастіше туристи вибирають локації з добре розвиненою інфраструктурою - місто Бердянськ і Бердянську косу, курортне селище Кирилівка, селища Приморськ і Набережне біля Обитічної коси.

Фото: Пляж на курорті Кирилівка (kirillovka.ks.ua)

У переліку екскурсій - замковий комплекс садиба дворян Попових в 50 км від Запоріжжя з красивими будівлями минулих століть і музеєм. Реконструйована скіфська стоянка в "парку мегалітів" у Чернігівському районі. Також навколо Запоріжжя можна знайти чимало локацій для зеленого туризму, де можна відпочити з комфортом в сільській атмосфері.

Для більш "дикого" відпочинку варто відвідати Єлисеївський кар'єр в 55 км від Бердянська. Два дивовижних озера з прозорою водою утворилися після затоплення промислових котлованів.

Львівська область: гори та архітектура

Львів називають найбільш європейським містом України - і недарма, адже частина його старовинної архітектури охороняється ЮНЕСКО. Це місто приваблює туристів також своїми гастрономічними цікавинками - починаючи від традиційних українських страв до європейських, включаючи каву і шоколад.

Фото: Архітектура Львова (pixabay.com)

Втім, у Львівській області влітку українці воліють проводити час в горах, поєднуючи походи з екскурсіями. Туристам радять подивитися Підгорецький замок, Олеський і Золочівський, щоб відчути дух Середньовіччя. Також одна з відомих туристичних локацій регіону -місто-фортеця Тустань у Сколівському районі.

Оздоровитися можна на курортах мінеральних вод - Східниця, Трускавець. А купуватися - на озері Задорожному в селі Гонятичі, де знаходиться чимало туристичних баз, а пляжі є як безкоштовні, так і приватні.

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