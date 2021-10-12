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Палаци, делікатеси та мальовничі Карпати: кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідні

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Вівторок 12 жовтня 2021 07:55
Палаци, делікатеси та мальовничі Карпати: кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідні Фото: Екскурсія в Батурин (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристам пропонують побувати в незвичайних локаціях країни

Тури на Покрову для відпочинку під час довгих вихідних для українців – чудова можливість насолодитися парками, архітектурою та захопливими пейзажами під час подорожі. Для любителів поїздок барвистими локаціями вже складені десятки маршрутів для цікавих екскурсій з 14 по 17 жовтня.

Наприклад, можна вирушити у романтичні парки – золота осінь надає їм особливу святкову атмосферу. Або побачити замки з віковою історією і славою, або відкрити для себе гори, ущелини і європейський затишок маленьких містечок.

В які екскурсійні тури кличуть українців на Покрову і скільки коштують подорожі на вихідних автобусом – в матеріалі РБК-Україна.

Чернівці та озеро Синевир. Багатоденні тури в далекі регіони

У туристичної компанії "Тури по Україні. Подорожуй з нами" є кілька варіантів екскурсійних поїздок автобусом з міст України на дати з 13 жовтня.

"Довгі вихідні На Покрову - гарний привід насолодитися цікавими подорожами, адже саме у жовтні природа радує всією палітрою фарб", - йдеться на сторінці агентства в Telegram.

Палаци, делікатеси та мальовничі Карпати: кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідніФото: "Памір" на горі Томнатик (Узол і Манько/надано РБК-Україна)

Для тих, хто прагне нових вражень і відкриттів, пропонують поїздки, у вартість яких включено проживання в готелі і сніданки:

"Український Памір і Заліщики" - екскурсія до засекреченого військового об'єкту на вершині гори Томнатик у Чернівецькій області. Туристів вражають білі "кулі" секретної радіолокаційної станції. А Заліщики - місто-півострів у Тернопільській області серед бурхливої річки Дністер - таких перехоплюючих дух краєвидів в Україні ще потрібно пошукати. Вартість поїздки: 2900 грн.

Інший варіант: джип-тур на "Памір" і поїздка до Чернівців, місто, яке вже давно підкорює туристів європейською атмосферою. Вартість поїздки: 2100 грн.

Насолодитися красою осіннього Закарпаття або просто Карпат і заїхати до Львова можна під час однієї подорожі. Також - вирушити в тур замками Закарпаття і в місто-фортецю Тустань - найяскравіші місцини регіону.

Під час такої поїздки туристи встигнуть побачити озеро Синевир і водоспад Шипіт, центр реабілітації ведмедів, Боржаву, піднятися на підйомнику на гору Гемба, відвідати замки Сент-Міклош, Шенборнів, Паланок, місто Дрогобич. Такі екскурсії обійдуться в 2600-2700 грн.

Палаци, делікатеси та мальовничі Карпати: кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідніФото: Замок Шенборнів (РБК-Україна)

Ближче до столиці можна побувати в одно-дводенних поїздках пам'ятними локаціями. Наприклад, традиційно поєднати екскурсію в реставрований "Замок Радомисль"і Коростишівський каньйон - найбільш вражаючі локації в сотні кілометрів від столиці. Вартість: 700 грн.

Також туристам пропонують романтичний тур в Умань і парк "Софіївка". Вартість одноденної поїздки: 750 грн.

Батурин, Яготин, Переяслав. Одноденні поїздки в несподівані локації

Якщо хочеться яскравих вражень, але на багатоденну поїздку планів немає, вирушити в міні-подорож на один день цілком можливо й в маловідомі цікаві місця.

Наприклад, компанія "Anga travel" пропонує вирушити з Києва в Яготин і село Богданівку, щоб побачити, як жила і писала свої унікальні картини художниця-самоучка Катерина Білокур. У програмі також село Добраничівка, де археологи знайшли артефакти з поселення людей, які там жили 12 тисячоліть тому. Вартість поїздки: від 680 грн.

Також можна вирушити до місць козацької слави на Чернігівщині - в Козелець і Батурин (640 грн) або до кращих палаців, що збереглися в регіоні – наприклад, в Качанівку і Тростянецький дендропарк. Вартість такої поїздки: 690 грн.

Палаци, делікатеси та мальовничі Карпати: кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідніФото: Пам'ятки в Батурині (РБК-Україна)

Любителям недавньої історії буде цікава поїздка в "індустріальний тур" в Кривий Ріг. Туристам покажуть залізорудний кар'єр, металургійний комбінат, панораму індустріального міста та інші визначні пам'ятки. Ціна: 790 грн.

Для найекстремальніших дослідників пропонують тур в Чорнобильську зону. Туристам покажуть занедбані об'єкти, проведуть прогулянку містом, в якому колись вирувало життя. Вартість екскурсії: 1450 грн.

Також можна вирушити в більш звичні екскурсійні тури - наприклад, в Канів, Переяслав-Хмельницький, який називають містом-музеєм, в Черкаси сакральними місцями - наприклад, в буддистський храм "Білий лотос" і Красногорський монастир, або до розкішних палаців у Хмельницькій області: резиденції Чечелів у Самчиках, Старокостянтинівського замку князів Острозьких. Вартість таких турів: 540-650 грн.

Палаци, делікатеси та мальовничі Карпати: кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідніФото: Палац у Качанівці (РБК-Україна)

Втім, одноденний тур на Покрову може перетворитися і на міні-октоберфест, якщо вирушити в гастро-тур в Київській області. Наприклад, компанія "KrainaUa" пропонує провести насичений день у Білій Церкві - і почати з концерту в будинку органної музики. А потім поїхати на козячу ферму в одне з найближчих сіл - гостям влаштують святковий обід з крафтовим пивом, вином, грилем і дегустацією сирів. Вартість: від 790 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які цікаві замки України варто поїхати у подорож восени.

Також пропонуємо почитати, в які найкрасивіші природні парки України варто вирушити в жовтні.

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