"Міста-перлини": місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристу

Улюблені міста країни від артиста Сергія Бабкіна
Влітку так хочеться вирватися в омріяну подорож, приділивши поїздці хоча б кілька днів. Карантинні обмеження внесли свої правила в життя мандрівників. Але вони - точно не перешкода для поїздок, адже подорожувати по Україні влітку можна безпечно і комфортно.
Відомі українці активно викладають в соцмережах свої фото з подорожей по Україні, закликаючи громадян досліджувати свою країну.
Відомий музикант та актор Сергій Бабкін присвячує досить багато часу поїздкам по країні. З РБК-Україна він поділився враженнями від нещодавно відвіданих місць і радить, куди можна поїхати на вихідні.
"Міста – це як старий театр"
"Я обожнюю міста, в яких згадую неймовірну кількість історій. Це як старий театр. Ти виходиш на сцену і просто не можеш не відчути ту багатогранність енергій, що роками, століттями накопичувалися тут. Людьми, образами, виставами і всім іншим. З цього випливає, що мені більше подобаються історичні міста", - каже артист.
Одеса – місто, яке неймовірно красиве
На першому місці серед улюблених міст України у Сергія Бабкіна - Одеса.
"Вона - ближче, і я дуже багато разів бував там. Напевно, більшу кількість разів, ніж в будь-якому іншому місті. Вона навіть стала мені якоюсь рідною. Ну, принаймні, дуже знайомою, немов друг. Скільки всього сталося в Одесі, скільки історій, пов'язаних зі мною. Пам'ятаю майже всі!", - зізнається він.
Але артист зазначає, що завжди сумує, коли бачить, в якому стані знаходиться це місто.
"Але тішу себе надією, що місто знову розквітне, адже воно неймовірно красиве. Це видно навіть через потріскані фасади і розбиту бруківку", - зазначає актор.
Львів: "родзинка" України
Ще одне улюблене місто Сергія Бабкіна – Львів.
"Я дуже його люблю, воно неймовірно красиве, і хто його не любить? Це казка – романтична, таємнича, загадкова, особливо в зимовий час! Там, як у Європі, всі гуляють, на вулиці - якісь ярмарки, глінтвейн, ласощі. Це "родзинка" України. Якщо Харків – "східна столиця" України, то Львів – західна, а Київ – "золота середина", - ділиться враженнями артист.
Чернівці: милі мальовничі провулки
Сергій Бабкін також вважає дуже цікавим містом Чернівці. Тут він був кілька разів, і весь час - з концертами.
"Дуже атмосферне місто! Відчувається, що там багато всього відбувалося. Це неможливо не відчути. Жили в одному готелі з гуртом. Мабуть, давним-давно на цьому місці було щось інше, і деякі з нас вночі бачили полтергейста", - говорить він.
У Чернівцях він також радить відвідати красивий старовинний університет – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Будівлі його кампусів вважають одними з найцікавіших в Україні.
"Відразу згадуєш Хогвартс або який-небудь Кембридж-Гарвард. Милі мальовничі провулки, все дуже мініатюрне, але в цьому і є чари. Це як фраза – ємка, коротка, але дуже змістовна", - розповідає про свої враження артист.
Дніпро: шикарні ліси для походів за грибами
"Дніпро я люблю, тому що це мій "другий дім", там у нас родичі. У мене дуже багато з цим містом пов'язано. Там - шикарні ліси, куди ми ходимо за грибами, ловимо рибу, гуляємо. Цікавий факт: коли я ще не бував у Дніпрі, але бував у Донецьку, чомусь був упевнений, що Донецьк – це величезне місто, а Дніпро якесь маленьке", - зізнається Сергій Бабкін.
Але коли він приїхав в Дніпро вперше, то зрозумів, що насправді все навпаки.
"Я багато раз був там, і ще, дай бог, буду з концертами, виставами. Я заздрю жителям міст, розташованих біля річки, моря, великого озера. Говорю зараз про Дніпро, про величезну набережну, про великі мости. У нас (в Хакові - ред.), на жаль, такого немає. У містах біля води, мені здається, легше дихається", - каже Сергій.
Київ: "не схожий на жодне інше місто"
Сергій Бабкін каже, що не може не відзначити в цьому списку Київ – столицю України. На його думку, це один з найцікавіших міст нашої країни.
"Як можна жити в Україні і не назвати Київ? Він не схожий на жодне інше місто. Тут якесь змішання стилів, є все, на будь-який смак. Є Поділ, такий порівняно спокійний, розмірений, тихий. Є широченний галасливий центр. Є якісь пагорби, як в Сан-Франциско. Знову ж таки - дуже багато води, зелені", - говорить артист.
Він зізнається, що навіть збився з рахунку, скільки разів бував у столиці.
"Безліч моїх знайомих, які там живуть, тягнуть мене в Київ. Я його люблю, але здалеку. Мені подобається, що він дуже різний. Туди їдуть, тому що обов'язково знайдуть щось співзвучне їх внутрішньомусвіту", - додає артист.
Сергій Бабкін каже, що також хотів в одному списку зібрати ще три міста, які йому дуже подобаються – Кам'янець-Подільський, Івано-Франківськ та Хмельницький.
"Там - неймовірна природа, і все нагадує Європу, тільки вивіски видають реальність. Але ця атмосфера збережених традицій, старовинний і величний дух просто вражають. Там хочеться їздити на велосипеді або верхи, бігати. Але ніяк не на автомобілі. На мій погляд, це міста-перлини", - вважає він.
Нагадаємо, раніше про свої подорожї Україною розповіла відома телеведуча розповіла Олександра Кучеренка.
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