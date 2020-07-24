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"Міста-перлини": місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристу

П'ятниця 24 липня 2020 07:47
"Міста-перлини": місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристу
Фото: Подорожі по Україні (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Улюблені міста країни від артиста Сергія Бабкіна

Влітку так хочеться вирватися в омріяну подорож, приділивши поїздці хоча б кілька днів. Карантинні обмеження внесли свої правила в життя мандрівників. Але вони - точно не перешкода для поїздок, адже подорожувати по Україні влітку можна безпечно і комфортно.

Відомі українці активно викладають в соцмережах свої фото з подорожей по Україні, закликаючи громадян досліджувати свою країну.

Відомий музикант та актор Сергій Бабкін присвячує досить багато часу поїздкам по країні. З РБК-Україна він поділився враженнями від нещодавно відвіданих місць і радить, куди можна поїхати на вихідні.

"Міста – це як старий театр"

"Я обожнюю міста, в яких згадую неймовірну кількість історій. Це як старий театр. Ти виходиш на сцену і просто не можеш не відчути ту багатогранність енергій, що роками, століттями накопичувалися тут. Людьми, образами, виставами і всім іншим. З цього випливає, що мені більше подобаються історичні міста", - каже артист.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Музикант та актор Сергій Бабкін (прес-служба)

Одеса – місто, яке неймовірно красиве

На першому місці серед улюблених міст України у Сергія Бабкіна - Одеса.

"Вона - ближче, і я дуже багато разів бував там. Напевно, більшу кількість разів, ніж в будь-якому іншому місті. Вона навіть стала мені якоюсь рідною. Ну, принаймні, дуже знайомою, немов друг. Скільки всього сталося в Одесі, скільки історій, пов'язаних зі мною. Пам'ятаю майже всі!", - зізнається він.

Але артист зазначає, що завжди сумує, коли бачить, в якому стані знаходиться це місто.

"Але тішу себе надією, що місто знову розквітне, адже воно неймовірно красиве. Це видно навіть через потріскані фасади і розбиту бруківку", - зазначає актор.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Колоритна Одеса (myod.info)

Львів: "родзинка" України

Ще одне улюблене місто Сергія Бабкіна – Львів.

"Я дуже його люблю, воно неймовірно красиве, і хто його не любить? Це казка – романтична, таємнича, загадкова, особливо в зимовий час! Там, як у Європі, всі гуляють, на вулиці - якісь ярмарки, глінтвейн, ласощі. Це "родзинка" України. Якщо Харків – "східна столиця" України, то Львів – західна, а Київ – "золота середина", - ділиться враженнями артист.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Сергій Бабкін радить неодмінно побувати у Львові (pixabay.com)

Чернівці: милі мальовничі провулки

Сергій Бабкін також вважає дуже цікавим містом Чернівці. Тут він був кілька разів, і весь час - з концертами.

"Дуже атмосферне місто! Відчувається, що там багато всього відбувалося. Це неможливо не відчути. Жили в одному готелі з гуртом. Мабуть, давним-давно на цьому місці було щось інше, і деякі з нас вночі бачили полтергейста", - говорить він.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Чернівці - мальовниче місто України (pixabay.com)

У Чернівцях він також радить відвідати красивий старовинний університет – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Будівлі його кампусів вважають одними з найцікавіших в Україні.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристу&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Чернівецький "Хогвартс" - університет імені Юрія Федьковича (wikipedia.org)

"Відразу згадуєш Хогвартс або який-небудь Кембридж-Гарвард. Милі мальовничі провулки, все дуже мініатюрне, але в цьому і є чари. Це як фраза – ємка, коротка, але дуже змістовна", - розповідає про свої враження артист.

Дніпро: шикарні ліси для походів за грибами

"Дніпро я люблю, тому що це мій "другий дім", там у нас родичі. У мене дуже багато з цим містом пов'язано. Там - шикарні ліси, куди ми ходимо за грибами, ловимо рибу, гуляємо. Цікавий факт: коли я ще не бував у Дніпрі, але бував у Донецьку, чомусь був упевнений, що Донецьк – це величезне місто, а Дніпро якесь маленьке", - зізнається Сергій Бабкін.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Дніпро - одне з міст, які варто відвідати, вважає Сергій Бабкін (skyscrapercity.com)

Але коли він приїхав в Дніпро вперше, то зрозумів, що насправді все навпаки.

"Я багато раз був там, і ще, дай бог, буду з концертами, виставами. Я заздрю жителям міст, розташованих біля річки, моря, великого озера. Говорю зараз про Дніпро, про величезну набережну, про великі мости. У нас (в Хакові - ред.), на жаль, такого немає. У містах біля води, мені здається, легше дихається", - каже Сергій.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: Сергій Бабкін не раз бував у Дніпрі з концертами (прес-служба)

Київ: "не схожий на жодне інше місто"

Сергій Бабкін каже, що не може не відзначити в цьому списку Київ – столицю України. На його думку, це один з найцікавіших міст нашої країни.

"Як можна жити в Україні і не назвати Київ? Він не схожий на жодне інше місто. Тут якесь змішання стилів, є все, на будь-який смак. Є Поділ, такий порівняно спокійний, розмірений, тихий. Є широченний галасливий центр. Є якісь пагорби, як в Сан-Франциско. Знову ж таки - дуже багато води, зелені", - говорить артист.

&quot;Міста-перлини&quot;: місця України, де варто побувати хоча б раз кожному туристуФото: У Києві - багато води і зелені, каже Сергій Бабкін (pixabay.com)

Він зізнається, що навіть збився з рахунку, скільки разів бував у столиці.

"Безліч моїх знайомих, які там живуть, тягнуть мене в Київ. Я його люблю, але здалеку. Мені подобається, що він дуже різний. Туди їдуть, тому що обов'язково знайдуть щось співзвучне їх внутрішньомусвіту", - додає артист.

Сергій Бабкін каже, що також хотів в одному списку зібрати ще три міста, які йому дуже подобаються – Кам'янець-Подільський, Івано-Франківськ та Хмельницький.

"Там - неймовірна природа, і все нагадує Європу, тільки вивіски видають реальність. Але ця атмосфера збережених традицій, старовинний і величний дух просто вражають. Там хочеться їздити на велосипеді або верхи, бігати. Але ніяк не на автомобілі. На мій погляд, це міста-перлини", - вважає він.

Нагадаємо, раніше про свої подорожї Україною розповіла відома телеведуча розповіла Олександра Кучеренка.

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