"Города-жемчужины": места Украины, где стоит побывать хотя бы раз каждому туристу

Фото: Путешествия по Украине (pixabay.com)

Любимые города страны от артиста Сергея Бабкина

Летом так хочется вырваться в заветное путешествие, уделив поездке хотя бы несколько дней. Карантинные ограничения внесли свои правила в жизнь путешественников. Но они - точно не помеха поездкам, ведь путешествовать по Украине летом можно безопасно и комфортно.

Известные украинцы активно выкладывают в соцсетях свои фото из путешествий по Украине, призывая граждан исследовать свою страну.

Известный музыкант и актер Сергей Бабкин посвящает достаточно много времени поездкам по стране. С РБК-Украина он поделился впечатлениями от недавно посещенных мест и советует, куда можно поехать на выходных.

"Города – это как старый театр"

"Я обожаю города, в которых вспоминаю невероятное количество историй. Это как старый театр. Ты выходишь на сцену и просто не можешь не почувствовать ту многогранность энергий, которые годами, веками накапливались здесь. Людьми, образами, спектаклями и всем другим. Из этого следует, что мне больше нравятся исторические города", - говорит артист.

Фото: Музыкант и актер Сергей Бабкин (пресс-служба)

Одесса – город, который невероятно красив

На первом месте среди любимых городов Украины у Сергея Бабкина - Одесса.

"Она - ближе, и я очень много раз бывал там. Наверное, большее количество раз, чем в любом другом городе. Она даже стала мне какой-то родной. Ну, по крайней мере, очень знакомой, словно друг. Сколько всего произошло в Одессе, сколько историй, связанных со мной. Помню почти все!", - признается он.

Но артист отмечает, что всегда грустит, когда видит, в каком состоянии находится этот город.

"Но тешу себя надеждой, что город вновь расцветет, ведь он невероятно красив. Это видно даже через потрескавшиеся фасады и разбитую брусчатку", - отмечает актер.

Фото: Красочная Одесса (myod.info)

Львов: "изюминка" Украины

Еще один любимый город Сергея Бабкина – Львов.

"Я очень его люблю, он невероятно красивый, и кто его не любит? Это сказка – романтичная, таинственная, загадочная, особенно в зимнее время! Там, как в Европе, все гуляют, на улице - какие-то ярмарки, глинтвейн, вкусняшки. Это "изюминка" Украины. Если Харьков – это "восточная столица" Украины, то Львов – западная, а Киев – "золотая середина", - делится впечатлениями артист.

Фото: Сергей Бабкин советует непременно побывать во Львове (pixabay.com)

Черновцы: милые живописные переулки

Сергей Бабкин также считает очень интересным городом Черновцы. Здесь он был несколько раз, и все время - с концертами.

"Очень атмосферный город! Чувствуется, что там много всего происходило. Это невозможно не ощутить. Жили как-то в одной гостинице с группой. Видимо, давным-давно на этом месте было что-то другое, и некоторые из нас ночью видели полтергейста", - говорит он.

Фото: Черновцы - живописный город Украины (pixabay.com)

В Черновцах он также советует посетить красивейший старинный университет – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Здания его кампусов считают одними из самых интересных в Украине.

Фото: Черновицкий "Хогвартс" - университет имени Юрия Федьковича (wikipedia.org)

"Сразу вспоминаешь Хогвартс или какой-нибудь Кембридж-Гарвард. Милые живописные переулки, все очень миниатюрное, но в этом и есть волшебство. Это как фраза – емкая, краткая, но очень содержательная", - рассказывает о своих впечатлениях артист.

Днепр: шикарные леса для походов за грибами

"Днепр я люблю, потому что это мой "второй дом", там у нас родственники. У меня очень многое с этим городом связано. Там - шикарные леса, куда мы ходим за грибами, ловим рыбу, гуляем. Интересный факт: когда я еще не бывал в Днепре, но бывал в Донецке, почему-то был уверен, что Донецк – это огромный город, а Днепр какой-то маленький", - признается Сергей Бабкин.

Фото: Днепр - один из городов, которые стоит посетить, считает Сергей Бабкин (skyscrapercity.com)

Но когда он приехал в Днепр впервые, то понял, что на самом деле все наоборот.

"Я много раз был там, и ещё, дай бог, буду с концертами, спектаклями. Я как-то завидую жителям городов, расположенных у реки, моря, большого озера. Говорю сейчас о Днепре, об огромной набережной, о больших мостах, у нас (в Харькове - ред.), к сожалению, такого нет. В городах возле воды, мне кажется, легче дышится", - говорит Сергей.

Фото: Сергей Бабкин не раз бывал в Днепре с концертами (пресс-служба)

Киев: "не похож ни на один другой город"

Сергей Бабкин говорит, что не может не отметить в этом списке Киев – столицу Украины. По его мнению, это один из самых интересных городов нашей страны.

"Как можно жить в Украине и не назвать Киев? Он не похож ни на один другой город. Тут какое-то смешение стилей, есть все, на любой вкус. Есть Подол, такой сравнительно спокойный, размеренный, тихий. Есть широченный шумный центр. Есть какие-то холмы, как в Сан-Франциско. Опять же - очень много воды, зелени", - говорит артист.

Фото: В Киеве - много воды и зелени, говорит Сергей Бабкин (pixabay.com)

Он признается, что даже сбился со счета, сколько раз бывал в столице.

"Множество моих знакомых, которые там живут, тащат меня в Киев. Я его люблю, но издалека. Мне нравится, что он очень разный. Туда все едут, потому что обязательно найдут что-то созвучное их внутреннему миру", - добавляет артист.

Сергей Бабкин говорит, что также хотел в одном списке собрать еще три города, которые ему тоже очень нравятся – Каменец-Подольский, Ивано-Франковск и Хмельницкий.

"Там - невероятная природа, и все напоминает Европу, только вывески выдают реальность. Но эта атмосфера сохранённых традиций, старинный и величественный дух просто потрясают. Там хочется ездить на велосипеде или верхом, бегать. Но никак не на автомобиле. На мой взгляд, это города-жемчужины", - считает он.

Напомним, ранее о своих путешествиях по Украине рассказала известная телеведущая Александра Кучеренко.

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