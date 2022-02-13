Застиглий час. Вражаючі занедбані міста світу, про які ви могли не знати

До списку потрапило покинуте людьми місто Прип'ять в Україні

На популярному туристичному порталі склали рейтинг найбільш занедбаних міст світу.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Колись ці міста та селища процвітали, а тепер стоять занедбаними. Тут порожні будівлі, а на вулицях стоять розбиті автомобілі.

Міста були або зруйновані під час війни, або покинуті людьми після природних катаклізмів, катастроф.

Найбільш вражаючі закинуті міста світу

Фото: Орадур-сюр-Глан, Франція (wikipedia.org)

Орадур-сюр-Глан, Франція

Масове вбивство в Орадур-сюр-Глан — каральна операція військ СС в окупованій Німеччиною частині Франції 10 червня 1944 року, коли нацисти винищили 642 мешканців села, включаючи жінок та дітей. Після війни поряд із зруйнованим було збудовано нове село. Президент Франції генерал Шарль Де Голль розпорядився зберегти руїни як пам'ятник-музей, який працює з 1999 року.

Варрам Персі, Велика Британія

Можливо, найвідоміше занедбане середньовічне село Англії, розташоване в красивих Йоркширських пагорбах.

Зараз тут збереглися фундаменти будинків, збудованих знатною родиною Персі.

Фото: Варрам Персі, Великобританія (wikipedia.org)

Він був покинутий невдовзі після 1500 року, коли були виселені останні жителі. Сьогодні це місце, яке перебуває під управлінням організації English Heritage, приваблює як археологів, і туристів.

Бельчите, Іспанія

Під час громадянської війни Бельчите був стертий з лиця землі. Франко вирішив "Нехай Бельчите так і залишиться руїною назавжди, кращого музею, що прославляє подвиги моїх героїв, не знайти", а новий Бельчите був відбудований поблизу руїн 1939 року.

24 серпня 1937 республіканці вийшли до Бельчите. 7 вересня, після двох тижнів важких боїв, населений пункт був узятий. У битві за Бельчите брали участь частини Республіканської армії спільно з XI й XV інтербригадами.

Фото: Бельчите (wikipedia.org)

Містечко було частково відбудовано, для потреб обслуги музею, в який перетворилося місто-привид. У Бельчите приходять не тільки тисячі туристів, тут часом знімають кіно всесвітньо відомі режисери.

Під час громадянської війни в Іспанії, Бельчите був центром тижневої облоги з серпня до вересня 1937 року, перш ніж остаточно впав перед військами генерала Франсіско Франка у 1939 році. Село розташоване на південь від Сарагоси на північному сході Іспанії.

Розташований на крайньому півдні Італії. Тут дивовижна архітектура робить місто одним із найцікавіших занедбаних міст у світі.

Крако, Італія

Жителі почали їхати після серії зсувів, викликаних каналізаційними та водопровідними роботами у 1960-х роках, а Крако залишився повністю безлюдним після землетрусу в Ірпінії у 1980 році.

Фото: Крако, Італія (wikipedia.org)

З того часу місто-примара не тільки залучило тисячі туристів, але й стало популярним місцем знімання фільмів, таких як фільм про Джеймса Бонда 2008 року - "Квант милосердя".

Гранд-Бассам, Кот-д'Івуар

Колись французька колоніальна столиця Кот-д'Івуару, це курортне місто тепер є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з такими відомими спорудами, як старе поштове відділення, Центральноафриканський банк та Готель де Франс.

Фото: Гранд-Бассам, Кот-д'Івуар (wikipedia.org)

Історія міста давніша, ніж французька. Вважається, що жителі, також відомі як денье або аполлонійці, жили тут з 15 століття, перетворивши місто на жвавий порт та рибальське село до прибуття колоністів.

Колманскоп, Намібія

Колманскоп, багато його будівель наполовину засипані піском, є нагадування у тому, що колись було галасливим містом у самому серці пустелі Наміб.

Фото: Колманскоп, Намібія (wikipedia.org)

Заснований після того, як місцевий робітник Захаріас Левала виявив тут алмази у 1908 році, він побачив величезний потік німецьких гірників і став жвавим центром, перш ніж був остаточно покинутий у 1956 році.

Боді, Каліфорнія

Можливо, найвідоміше міст Дикого Заходу кінця 19 століття населення Боді виросло з жменьки старателів до 10 000 людей наприкінці 1870-х років.

Коли було знайдено багаті пласти золота, люди стікалися до каліфорнійського міста, розташованого неподалік кордону з Невадою.

Фото: Боді, Каліфорнія (wikipedia.org)

Але привабливість Боді згасла до початку 20 століття, коли стали відомі інші міста, що швидко розвиваються, а його населення впало всього до 120 людей в 1920 році.

Острів Хасіма, Японія

Також відомий як острів лінкора Хасіма, розташований біля узбережжя Нагасакі, використовувався як підводна шахта з видобутку вугілля в період з 1887 по 1974 рік. Але він був покинутий, коли попит на вугілля вичерпався.

Фото: Остров Хасима, Япония (wikipedia.org)

Хоча з роками Хасіма стала важливим туристичним напрямом, вона має темне минуле, оскільки під час Другої світової війни вона використовувалася як примусовий трудовий табір.

Піраміда, Норвегія

Піраміда, розташована високо за Полярним колом на архіпелазі Шпіцберген, колись була успішним поселенням вуглевидобувних компаній.

Продане Радянському Союзу Швецією в 1927 році, віддалене місто засіяне класичною архітектурою комуністичного періоду, від житлових будинків до вертолітного майданчика.

Фото: Піраміда, Норвегія (wikipedia.org)

Вугілля тут не видобували з 1998 року, але тепер туристи можуть зупинитися у спеціальному готелі та замовити офіційні екскурсії занедбаними будинками.

Тим, хто відвідає Піраміду, спочатку потрібно буде дістатися міста Лонг'їр, потім на човен або снігохід.

Прип'ять, Україна

Прип'ять набула статусу міста у 1979 році, приблизно через дев'ять років після того, як вона була заснована для розміщення Чорнобильської атомної електростанції.

В українському місті проживало близько 50 000 осіб, коли його було евакуйовано 27 квітня 1986 року після сумнозвісної катастрофи в Чорнобилі.

Фото: Чорнобиль, Україна (unsplash.com/mads-eneqvist)

Тайнхем, Велика Британія

Коли в листопаді 1943 року британське військове міністерство наказало жителям села Тайнхем у пасторальному графстві Дорсет покинути країну, вони припускали, що повернуться, щойно закінчиться Друга світова війна. Тайнхем тепер є частиною військових полігонів.

Фото: Тайнхем, Велика Британія (wikipedia.org)

Рубі, Арізона

Занедбаний з 1941 року, через рік після закриття колись продуктивної шахти, Рубі залишається одним із найбільш добре збережених міст-примар у США.

Фото: Рубі, Аризона (wikipedia.org)

Розташоване неподалік кордону з Мексикою, місто процвітало в 1930-х роках з населенням 1200 осіб, що в основному займалося видобуванням золота, срібла, свинцю і цинку.

Рубі знаходиться у приватній власності, і відвідувачі можуть заплатити близько 15 доларів, щоб провести день, досліджуючи його покинуті будинки та кілометри пустельних стежок.

Арлтунга, Австралія

Арлтунг має довгу історію корінних народів, що налічує 20 000 років.

Однак місто-примара, що залишилося, було побудовано в 1887 році європейськими поселенцями в пошуках золота, і на одному етапі в ньому проживало близько 300 осіб.

Фото: Арлтунга, Австралія (wikipedia.org)

Хоча можна відвідати Арлтунгу, розташовану на схід від Аліс-Спрінгс на Північній території, щоб оглянути шахти, що добре збереглися, та інші пам'ятки протягом усього року. Найкраще їхати в період із квітня по вересень, коли погода прохолодніша.

Вароша, Кіпр

Колись популярний туристичний напрямок у кіпрському місті Фамагуста, Вароша була занедбана у 1974 році після вторгнення Туреччини на Кіпр.

З того часу курортне містечко покинуто. Його багатоквартирні будинки руйнуються.

Фото: Вароша, Кіпр (wikipedia.org)

Тим не менш, було зроблено кроки з відкриття цього району, і громадянам Туреччини та жителям турецького Кіпру було дозволено відвідувати його, коли пляж був знову відкритий у 2021 році.

Неминуче він став осередком конфлікту, що вирував протягом десятиліть, коли кіпріоти-греки були змушені покинути цей район, скаржачись на відсутність доступу.

Воркута, Росія

Міста-примари й села оточують Воркуту на суворій арктичній півночі Росії, спадщина того часу, коли вона була вугільною шахтою, що бурхливо розвивалася.

Фото: Воркута, Росія (wikipedia.org)

Вугілля тут колись видобували ув'язнені жорстокого та сумнозвісного ГУЛАГу в період з 1930-х по 1960-і роки.

Каякой, Туреччина

Каякей, збережений як музей і позначений ЮНЕСКО як "село дружби і світу", став чимось подібним до туристичної опори для відвідувачів цього південно-західного куточку Туреччини.

Фото: Каякой, Туреччина (wikipedia.org)

Проте запеклий конфлікт після Першої світової війни, коли Греція та Туреччина боролися за контроль над розширенням регіону, а обмін населенням призвів до того, що жителі не змогли повернутися до будинків своїх предків.

Хотоуван, Китай

Розташоване на острові Шеншань, недалеко від Шанхаю, це колись жваве село з населенням понад 2000 людей було занедбане на початку 1990-х років після того, як жителі зазнавали труднощів з доступом до їжі через віддаленість району та скаржилися на проблеми з освітою.

Фото: Хотоуван, Китай (wikipedia.org)

Тепер будинки, що височіють на його пагорбах, замасковані під зеленню, що стелиться, і туристи приїжджають, щоб побачити їх.

Бенкхед, Канада

Бенкхеда розташований у величному Національному парку Банф у Скелястих горах Канади.

Колишнє місто шахтарів з населенням близько 1000 осіб, багато з його споруд та будівель було знесено після закриття шахти через страйки у 1922 році.

Фото: Бенкхед, Канада (wikipedia.org)

Але все ж таки можна досліджувати цей район чудовою інтерпретуючою пішохідною стежкою, яка проходить через ключові будівлі, які все ще стоять, а також пропонує захопливий вид на навколишні гори.

Хампі, Індія

Столиця Віджаянагарської імперії була зруйнована султанськими військами у 16 ​​столітті. форти, храми й ринки Хампі, що залишилися, чудово збереглися, отримали статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1986 році.

Фото: Хампі, Індія (wikipedia.org)

Епекуен, Аргентина

Заснований на березі лагуни Епекуен у 1920-х роках був курортним містом, покликаним запропонувати жителям столиці Аргентини Буенос-Айрес настільки необхідний відпочинок.

Залучені його солоними водами, що явно відновлюють, відвідувачі стікалися сюди протягом багатьох років, поки в 1985 році не вибухнула катастрофа.

Фото: Эпекуэн, Аргентина (wikipedia.org)

Прорив греблі затопив місто. Вода нарешті відступила у 2009 році, а будівлі залишилися вкриті сіллю.

Нагадаємо, раніше було названо найкращі напрямки для подорожей Європою.