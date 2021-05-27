Місто на двох морях, озера та фортеці: найцікавіші місця Албанії, про які ви могли не знати

Кастрове джерело, курорт та національний парк: що подивитись у відпустці

Відпочинок в Албанії доступний українцям у новому сезоні з простими правилами в'їзду: в країну можна їхати без необхідності пред'являти на кордоні негативні результати ПЛР-тестів. Пасажирам вибірково перевіряють стан здоров'я та вимірюють температуру. В цілому, умови в'їзду до курортної країни - одні з найпростіших.

Що подивитись в Албанії під час відпустки? Це питання часто виникає у тих, хто вирушив до країни влітку. Пропонуємо список із найцікавіших локацій країни, які можна побачити під час екскурсій.

Місто-фортеця на березі річки та кастрове джерело

Берат - "Місто тисячі вікон", знаходиться на берегах річки Осуми. Внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Місто розділене річкою на два райони: Гориця - християнський квартал і Мангелем - мусульманський квартал. Коли будете тут, обов‘язково підніміться на оглядовий майданчик, що знаходиться у фортеці: звідси відкриваються просто приголомшливі види.

Фото: Місто Берат в Албанії вирізняє архітектура з безліччю вікон, які щільно прилягають одне до одного (Володимир Гайдук)

Блакитне око - прохолодне карстове джерело, рідкісний геологічний об‘єкт, що знаходиться неподалік від міста Саранда.

Температура джерела впродовж всього року становить 13 градусів: навіть влітку. Його глибина становить понад 50 метрів.

Фото: Вид на місто Берат з фортеці (Володимир Гайдук)

Гірокастра - місто-фортеця, яка славиться унікальним кольором дахів будинків. Місто, як і багато століть тому, відоме місцевими ювелірними виробами зі срібла. Часто його називають також "містом каменю", в якому збереглося близько 500 будинків, які створені в єдиному архітектурному стилі.

Особливу популярність місту принесли будинки баштового типу (турецькі "кулє"), які будувалися у 17-19 сторіччях. Такі житлові споруди є типовими для Балканського регіону, але ніде більше не збереглись у такій великій кількості, як тут.

Фото: Гірокастра - місто на півдні Албанії у долині річки Дрінос (uk.wikipedia.org)

Популярний курорт, озеро та кольорові квартали

Саранда - один з найбільших і найпопулярніших курортів Албанії, що знаходиться на півдні країни на березі Іонічного моря.

З цього курорту досить легко потрапити до грецького острова Корфу завдяки тому, що між ними курсують пороми.

Фото: Місто Саранда розташоване на узбережжі Іонічного моря навпроти грецького острова Корфу (pixabay.com)

Коман - штучне озеро, яке було створене було в результаті будівництва гідроелектростанції Фіерза у 1978 році. Однак його штучне походження аж ніяк не применшує красу цього місця.

Місцеві кажуть: якщо ви були в Албанії, однак не побували на озері Коман, то в Албанії ви не були. Озеро Коман оточене мальовничими горами та лісами, а вода має особливий зелено-блакитний колір.

Фото: Мальовниче озеро Коман (uk.wikipedia.org/Kolin Slidmore)

Тирана - столиця та найбільше місто Албанії. Одне з найдинамічніших міст Європи за рівнем розвитку зі своїм компактним історичним центром, міським парком і кольоровими кварталами. Це місто є домом багатьох цікавих галерей та музеїв, які просто не можна не відвідати.

Національний парк та історична столиця на двох морях

Вльора - місце, де можна побувати на двох морях одночасно: Адріатичному та Іонічному. Для любителів активного відпочинку потрібно їхати саме сюди: тут є безліч варіантів активного відпочинку від серфінгу до параглайдингу.

До слова, саме в цьому місті було проголошено незалежність країни від Османської імперії.

Фото: Історичний район міста Вльора, розташованого відразу на двох морях (pixabay.com)

Круя - історична столиця Албанії, місто яке називають - "Балконом" Адріатики. Саме тут збереглася родинна фортеця албанського національного героя - Георгія Скандербега. Також в Круї знаходиться один з найбільших східних ринків в Албанії. Побувавши на ньому, ви зануритесь в автентичну атмосферу та дізнаєтеся про життя країни набагато більше.

Ллогара - відомий великий національний парк країни. У туристів, які сюди потрапляють, нерідко складається враження, ніби вони опинилися на зйомках фільму "Володаря перснів". Особливо цікавим для відвідин парк буде для любителів екстримальних видів спорту.

Фото: Ллогара — один з національних парків Албанії, розташований, в гірському районі на узбережжі Адріатичного моря (uk.wikipedia.org)

Парк розташований біля півострова Карабурун, поблизу важливого перевалу Ллогара (1027 метрів над рівнем моря) - єдиного гірського проходу між узбережжям Адріатичного та Іонічного морів. Його використовували у якості переходу ще з часів античності. До міста Вльора звідси - близько 40 кілометрів.

Бункери - не випадково я вніс ці будівлі до списку обовязкових до відвідування. Адже в Албанії вони майже на кожному кроці! Їх в країні понад 700 тисяч, тобто на чотирьох жителів країни припадає по одному бункеру. Таку велику кількість цих оборонних споруд було збудовано за період правління Енвера Ходжі, який боявся військової атаки на країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися під час відпочинку в Анталії.

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