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Гірськолижні розваги в Египті. Унікальна локація стала популярною серед туристів і любителів селфі

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П'ятниця 17 грудня 2021 08:10
Гірськолижні розваги в Египті. Унікальна локація стала популярною серед туристів і любителів селфі Фото: Зимові розваги у Єгипті (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

До соляних гір можна дістатися автобусом із Каїра

Взимку в Єгипті не лише випадає сніг, але навіть є туристична локація для катання на санках. Туристи активно їдуть фотографуватися до білих гір і діляться знімками незвичайного місця в соцмережах.

З приходом зими мандрівникам в Єгипті радять одягнути куртки та шапки і вирушити в місто Порт-Фуад в Порт-Саїді на північному сході країни. Там в цей час спостерігається величезний наплив охочих покататися на лижах на соляних горах.

Чим цікава розвага на острові в Середземному морі і як туди потрапити туристам?

Майже зима: білі гори на острові в Єгипті

Місто Порт-Фуад розташоване на трикутному острові в Середземному морі на протилежному березі Суецького каналу від Порт-Саїда. Саме місто було засноване тільки в 1927 році – щоб зменшити перенаселення в основному портовому місті.

Гірськолижні розваги в Египті. Унікальна локація стала популярною серед туристів і любителів селфіФото: Білі гори приваблюють безліч туристів (facebook.com/CairoScene)

Сіль, що зберігається в місті, експортується в холодні країни для танення льоду. Соляні насипи нагадують атмосферу гір в Європі - і це особливо подобається туристам на території поруч з пустелею Сахарою.

Катання на лижах по соляних горах перетворює Порт-Саїд в Єгипті в новий туристичний напрямок, пише видання Egypt Today. Локація стала відома завдяки фотографіям місцевого фотографа та публікаціям мандрівників у соцмережах. На кадрах видно, що туристи деруться по білих насипах, сидять на них і з'їжджають вниз. Також багато хто робить селфі.

Гірськолижні розваги в Египті. Унікальна локація стала популярною серед туристів і любителів селфі

Фото: Туристи приїжджають фотографуватися в "снігу" (facebook.com/Egypt news moment by moment)

"Місто стало першим у сфері туризму такого роду. Соляні гори в Порт-Фуаді є новим напрямком для єгипетського туризму, їх називають айсбергами Єгипту. Відвідувачі прагнуть кататися на них, а фотографи знімають відвідувачів. Враження нагадують потрапляння в сильний снігопад", - розповів голова міської ради Порт-Фуада Мохамед Амер.

Він додав, що місто Порт-Фуад вже відчуває туристичний бум, а тепер ще до популярних зон додалися і соляні гори, які стають відомі через соцмережі.

Крім ілюзії снігу, туристів приваблює ще оздоровчий ефект - сидіння на солі діє як фізіопроцедури.

Гірськолижні розваги в Египті. Унікальна локація стала популярною серед туристів і любителів селфіФото: Соляні сховища знаходяться в місті на острові (instagram.com/hunshots)

Чим цікава локація і як дістатися

Туристи їдуть в Порт-Саїд, щоб побачити легендарний Суецький канал – з невеликими судами і гігантськими контейнеровозами. За день там пропливає близько 50 кораблів.

Це місто -одне з найчистіших міст Єгипту. З огляду на розташування на узбережжі Середземного моря, в Порт-Саїді вистачає зразків колоніальної архітектури 19 століття в європейському стилі. Мандрівникам радять побачити величні мечеті, християнські церкви, відвідати музеї – один з яких виставляє артефакти дофараонових часів, погуляти старовинними вулицями в східному стилі.

Гірськолижні розваги в Египті. Унікальна локація стала популярною серед туристів і любителів селфіФото: Порт-Саїд - місто на Суецькому каналі (wikipedia.org)

Влітку місто стає морським курортом завдяки кільком пляжам. Готелі в Порт-Саїді обійдуться мандрівникам дешевше, ніж в популярних локаціях країни, а сервіс буде на висоті. Взимку погода в цьому регіоні вдень - від +18 градусів, влітку - до 30 градусів тепла.

Дістатися в Порт-Фуад можна з Каїра - автобусом, на таксі або поїздом. Час у дорозі займе від 2 годин (приблизно 200 км). Між Порт-Саїдом і Порт-Фуадом ходить безкоштовний пором.

Нагадаємо, ми писали про ціни на новорічні тури в популярні спекотні країни.

Також повідомлялося, що на курортах Єгипту безпекою і якістю відпочинку займеться спеціальний комітет.

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