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Горнолыжные развлечения в Египте. Уникальная локация стала популярной среди туристов и любителей селфи

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Пятница 17 декабря 2021 08:10
Горнолыжные развлечения в Египте. Уникальная локация стала популярной среди туристов и любителей селфи Фото: Зимние развлечения в Египте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

К соляным горам можно добраться автобусом из Каира

Зимой в Египте не только выпадает снег, но даже есть туристическая локация для катания на санках. Туристы активно едут фотографироваться к белым горам и делятся снимками необычного места в соцсетях.

С приходом зимы путешественникам в Египте советуют надеть куртки и шапки и отправиться город Порт-Фуад в Порт-Саиде на северо-востоке страны. Там в это время наблюдается огромный наплыв желающих покататься на лыжах на соляных горах.

Чем интересно развлечение на острове в Средиземном море и как туда попасть туристам?

Почти зима: белые горы на острове в Египте

Город Порт-Фуад расположен на треугольном острове в Средиземном море на противоположном берегу Суэцкого канала от Порт-Саида. Сам город был основан только в 1927 году – чтобы уменьшить перенаселение в основном портовом городе.

Горнолыжные развлечения в Египте. Уникальная локация стала популярной среди туристов и любителей селфиФото: Белые горы привлекают множество туристов (facebook.com/CairoScene)

Соль, которая хранится в городе, экспортируется в холодные страны для таяния льда. Соляные насыпи напоминают атмосферу гор в Европе – и это особенно нравится туристам на территории рядом с пустыней Сахарой.

Катание на лыжах по соляным горам превращает Порт-Саид в Египте в новое туристическое направление, пишет издание Egypt Today. Локация стала известна благодаря фотографиям местного фотографа и публикациям путешественников в соцсетях. На кадрах видно, что туристы карабкаются по белым насыпям, сидят на них и съезжают вниз. Также многие делают селфи.

Горнолыжные развлечения в Египте. Уникальная локация стала популярной среди туристов и любителей селфи

Фото: Туристы приезжают фотографироваться в "снегу" (facebook.com/ Egypt news moment by moment)

"Город стал первым в сфере туризма такого рода. Соляные горы в Порт-Фуаде являются новым направлением для египетского туризма, их называют айсбергами Египта. Посетители стремятся кататься на них, а фотографы снимают посетителей. Впечатления напоминают попадание в сильный снегопад", - рассказал глава городского совета Порт-Фуада Мохамед Амер.

Он добавил, что город Порт-Фуад уже ощущает туристический бум, а теперь еще к популярным зонам добавились и соляные горы, которые становятся известны через соцсети.

Кроме иллюзии снега, туристов привлекает еще оздоровительный эффект – сидение на соли действует как физиопроцедуры.

Горнолыжные развлечения в Египте. Уникальная локация стала популярной среди туристов и любителей селфиФото: Соляные хранилища находятся в городе на острове (instagram.com/hunshots)

Чем интересна локация и как добраться

Туристы едут в Порт-Саид, чтобы увидеть легендарный Суэцкий канал – с небольшими судами и гигантскими контейнеровозами. За день там проплывает около 50 кораблей.

Этот город – один из самых чистых городов Египта. Учитывая расположение на побережье Средиземного моря, в Порт-Саиде хватает образцов колониальной архитектуры 19 века в европейском стиле. Путешественникам советуют увидеть величественные мечети, христианские церкви, посетить музеи – один из которых выставляет артефакты дофараоновых времен, погулять старинными улицами в восточном стиле.

Горнолыжные развлечения в Египте. Уникальная локация стала популярной среди туристов и любителей селфиФото: Порт-Саид - город на Суэцком канале (wikipedia.org)

Летом город становится морским курортом благодаря нескольким пляжам. Отели в Порт-Саиде обойдутся путешественникам дешевле, чем в популярных локациях страны, а сервис будет на высоте. Зимой погода в этом регионе днем – от +18 градусов, летом – до 30 градусов тепла.

Добраться в Порт-Фуад можно из Каира – на автобусе, такси или поезде. Время в пути займет от 2 часов (примерно 200 км). Между Порт-Саидом и Порт-Фуадом ходит бесплатный паром.

Напомним, мы писали о ценах на новогодние туры в популярные жаркие страны.

Также сообщалось, что на курортах Египта безопасностью и качеством отдыха займется специальный комитет.

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