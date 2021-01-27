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Горнолыжные курорты и море: популярная страна открывается для украинcких туристов

Среда 27 января 2021 13:35
Горнолыжные курорты и море: популярная страна открывается для украинcких туристов
Фото: Отдых в Грузии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Грузия открывает небо для авиарейсов с 1 февраля

Еще одна любимая украинцами страна становится доступной для туристов – с 1 февраля Грузия открывает небо для регулярного авиасообщения. Иностранцы должны будут прилетать с негативным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сообщает Грузия-Online.

Пассажирам, которые будут прилетать в аэропорты Грузии, придется сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до вылета. Об условиях въезда рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе во время брифинга.

Горнолыжные курорты и море: популярная страна открывается для украинcких туристовФото: Грузия гостеприимна к туристам (pixabay.com)

Правила въезда в Грузию

Грузия закрыла небо для регулярных рейсов с другими странами во время начала пандемии в середине марта 2020 года. С тех пор самолеты летали только с пассажирами эвакуационных рейсов. Власти страны обсуждали возможность открыть границы для иностранцев еще в октябре, но из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране и в мире решение откладывали.

На текущий момент грузинские власти еще обсуждают окончательные правила для иностранных туристов. Решается вариант, чтобы требовать у иностранцев прохождение повторного ПЦР-теста через несколько дней после приезда в страну. Официальное постановление опубликуют в ближайшие дни.

От необходимости проходить ПЦР-тест освободят иностранцев, у которых будет завершена вакцинация в два этапа.

"Тем, кто полностью (в два этапа - ред.) сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - уточнил Гамкрелидзе.

Горнолыжные курорты и море: популярная страна открывается для украинcких туристов

Фото: В Грузии много достопримечательностей (pixabay.com)

Можно успеть на горнолыжные склоны

Новость об открытии Грузии всколыхнула информационное пространство туристического бизнеса. Но все ждут официально утвержденных требований касательно ПЦР-теста или вакцинации. Поэтому предложения для туристов пока не формируют, говорит в комментарии РБК-Украина Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".

"Если открытие границ произойдет с 1 февраля, то, возможно, удастся "захватить" часть зимнего сезона: горнолыжный отдых в феврале и марте. А потом спрос у туристов начнется с июня на пляжный отдых. В Батуми, например", - говорит эксперт.

Весной в Грузию могут организовывать экскурсионные туры из Украины, но на них спрос обычно ниже, поясняет Андрей Демура.

"Грузия – очень гостеприимная и довольно дружественная к Украине страна, а украинцы воспринимают ее с сантиментом. Думаю, будет много желающих, плюс – это еще одна дополнительная возможность путешествий при ограниченном выборе", - отмечает специалист.

По его словам, до карантина в Грузию выполняли рейсы почти все авиакомпании из Украины. В этом сезоне маршруты могут запустить МАУ, SkyUp, Georgian Airways.

Глава "Аполло-тур" говорит, что отдых в Грузии находится в "среднем ценовом сегменте". Например, неделя пляжного отдыха на двоих обойдется от 1000 евро, как и на горнолыжном курорте – от 1000-1200 евро.

"Это не супердешевое направление. Если сравнивать и горнолыжный отдых зимой, и пляжный летом – Болгария и Турция дешевле Грузии. В прошлые сезоны Грузия не относилась к самым массовым направлениям из-за того, что там нет такого количества туристической инфраструктуры, меньше отелей", - резюмирует руководитель туркомпании.

Горнолыжные курорты и море: популярная страна открывается для украинcких туристовФото: Отдых в Батуми (pixabay.com)

Большинство туристов выбирали за ту же сумму отдых на Балканах, например. В то время как в Грузию привыкли ехать именно за разнообразием.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Болгарии в январе.

Также мы рассказывали, де будут отдыхать украинцы этой весной.

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