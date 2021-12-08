Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту

2021-й став роком космічного туризму. За останні кілька місяців в умовах невагомості побувала рекордна кількість людей, які не є професійними астронавтами:

двоє мільярдерів стали першими пасажирами власних космічних кораблів;

легендарний Капітан Кірк (актор Вільям Шетнер) із серіалу Star Trek відчув справжню невагомість у віці 90 років;

SpaceX відправила на орбіту Землі чотирьох астронавтів-любителів;

космічним туристам належать звання наймолодших та найстаріших людей, що побували у космосі.

Сьогодні, 8 грудня, до космотуристів приєднався японський мільярдер Юсаку Маедзава та його помічник, оператор Йозо Хірано. Вони проведуть на Міжнародній космічній станції 12 днів, готуючись до масштабнішої місії — польоту до Місяця.

Вимогливому космічному туристу пропонують широкий вибір турів: від кількох хвилин у невагомості до кількох тижнів. Попри конкуренцію між космічними перевізниками, про зниження цін поки не йдеться. Навіть більше, цінник на суборбітальний політ на космольоті VSS Unity від Virgin Galactic's зріс із 250 до 450 тис. доларів. То чи варто чекати на здешевлення вартості квитків, чи космічний туризм назавжди залишиться розвагою для багатіїв?

Фото: 8 грудня до когорти космотуристів приєднався японський мільярдер Юсаку Маеэдзава та його помічник, оператор Йозо Хірано (Getty Images)

Що пропонують туристам для польоту в космос сьогодні

Спершу розберемося, які пропозиції для космотуристів є вже зараз. У липні в суборбітальний політ вирушили одразу два мільярдери — Річард Бренсон і Джефф Безос — обидва на власних космічних кораблях. Відтоді Blue Origin Джеффа Безоса регулярно доправляє охочих за лінію Кармана — умовну межу, за якою починається космос.

Черговий політ New Shepard запланований на 9 грудня. Цього разу на борту серед інших туристів буде донька першого американського астронавта Алана Шепарда — Лора Шепард Черчлі. Їхній найближчий конкурент Virgin Galactic's після демонстраційного польоту, учасниками якого були четверо співробітників компанії, тимчасово призупинив польоти й обіцяє відновити їх вже наступного року.

Компанія головного сподвижника приватного космосу Ілона Маска SpaceX у вересні здійснила перший комерційний рейс. Четверо непрофесійних астронавтів провели у навколоземному просторі три дні. Метою місії був збір коштів для однієї з американських дитячих онкологічних лікарень.

Також важливо було надихнути землян, довівши, що наші можливості такі ж безмежні, як і космос, головне у це вірити. Кожен член команди має свою непересічну історію та низку подоланих перешкод на шляху до космосу. Подробиці можна дізнатися у документальному фільмі "Зворотний відлік: космічна місія Inspiration 4" від Netflix.

Після більш як десятирічної перерви відновилися польоти на російському кораблі "Союз". У 2000-х цей корабель на замовлення американського туроператора доправив у космос сімох туристів, причому одного з них — двічі. Цієї осені пасажирами "Союзу" стала російська знімальна група — акторка та оператор, які зафільмували кадри для художнього кіно.

Варто зазначити, що такому туру не дуже зраділа професійна космічна спільнота: через політ представників кіноіндустрії у космосі не відбулася чергова перезмінка, і двом російським космонавтам доведеться пробути на МКС на півроку довше.

Фото: Віднедавна Blue Origin Джеффа Безоса регулярно доправляє охочих за лінію Кармана — умовну межу, за якою починається космос (Getty Images)

Скільки коштують тури у невагомість

Як і все на ранніх стадіях, космічний туризм сьогодні є недосяжно дорогим. Вартість польоту коливається від 450 тис до 90 млн доларів за місце. Але, як ми знаємо, інноваційні технології на початках часто бувають невиправдано дорогими. Пригадати хоча б мобільний телефон, який носили в окремій валізі, а придбати його могли хіба що банкіри з Волл-стріт.

Як зазначає Ілон Маск, проводячи паралель із космічним туризмом, перші споживачі послуг є надзвичайно важливими для новацій. Якби власники технологічно недосконалих мобільних телефонів не платили за них величезні гроші, ми би не мали зараз хороших і дешевих смартфонів.

Кардинальне зниження ціни можливе лише за умови зміни технології та підходу до космічних польотів, а також масштабування бізнесу. Сьогодні більшість космічного транспорту є одноразовим. Це можна порівняти з використанням літака лише один раз. Уявіть, якою б була вартість перельоту, якби ми викидали літак після кожного рейсу.

Компанія SpaceX працює над створенням повністю багаторазової орбітальної ракети Starship, яка може здійснити переворот на ринку космічних перевезень, зокрема й туристичних. За словами Ілона Маска, така система знизить вартість пусків у сотню разів: вартість виведення на орбіту вантажу масою сто тонн буде коштувати не більш ніж 1 млн доларів, тобто 10 доларів за кілограм. Це справді революційна ціна.

Фото: Компанія SpaceX працює над створенням повністю багаторазової орбітальної ракети Starship, яка може здійснити переворот на ринку космічних перевезень (Getty Images)

Ще один варіант дешевого космічного туризму нещодавно запропонувала американська компанія World View Enterprises — політ на аеростаті. Наразі вона запускає у стратосферу аеростати для наукових досліджень та отримання зображень. Проте World View вирішила розширити свій бізнес до космічного туризму.

Безперечно, повітряні кулі не можуть літати у космос, але вони здатні підійматися досить високо, щоб чітко побачити кривизну Землі та бездонну чорноту космосу. Компанія сподівається, що її пропозиція з масивним аеростатом, який підіймає пасажирську капсулу на висоту майже 30 км, подарує туристам космічні відчуття. Наразі оголошена вартість польоту — 50 тис доларів. Польоти почнуться не раніше 2024 року.

Очевидно, що космічний туризм стане трендом цього десятиліття. Попит зростає, а відповідно, зростатиме і пропозиція, що врешті неминуче призведе до зниження цін. І хоча вислів "політ у космос за ціною туру в Європу" наразі є лише рекламним слоганом, все вказує на те, що космічні компанії серйозно працюють, аби вихідні за межами Землі стали реальністю для кожного.

Нагадаємо, ми писали, що варто знати про космічний туризм, коли кілька приватних компаній впритул наблизилися до організації регулярних рейсів на орбіту.