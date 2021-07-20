Автостопом по галактиці. Що потрібно знати про космічний туризм

Кілька приватних компаній сьогодні впритул наблизилися до організації регулярних рейсів на орбіту

Найбагатша людина планети - Джефф Безос - 20 липня вирушить в космос на своєму кораблі New Shepard. Тижнем раніше суборбітальний політ на ракетоплані VSS Unity також власної розробки здійснив мільярдер Річард Бренсон. Що відбувається у сфері космічного туризму і коли варто чекати "гарячих" турів на орбіту?

Липень 2021 року став гарячим періодом не тільки через високу температуру. На космічній арені розігралася неабияка боротьба за першість у туристичних суборбітальних польотах. А боротися, на думку аналітиків, є за що. Очікується, що до 2030 року зростаючий ринок космічного туризму коштуватиме щонайменше 3 мільярди доларів.

Туристичний фальстарт

Космічний туризм - сфера не нова. Ще у 2001 році Денніс Тіто (Dennis Tito) вписав своє ім'я в історію, ставши першим космічним туристом. В цілому американець провів у космосі майже вісім днів. За свій політ він заплатив компанії Space Adventures 20 млн доларів. У наступні 8 років ще шість людей побували в космосі у якості туристів, причому один з них (Чарльз Сімоні) зробив це двічі.

Багатьом здавалося, що це лише початок, і в наступному десятилітті ми станемо свідками реалізації великої кількості космотуристичних проектів.

Однак ці очікування не виправдалися. Навпаки: 2010-ті стали "втраченим десятиліттям". Деякі проекти виявилися куди складнішими, ніж передбачалося, і їх реалізація зайняла набагато більше часу. Інші ж і зовсім були закриті, ставши жертвою власної надмірної амбітності.

Фото: Денніс Тіто став першим космічним туристом у 2001 році (wikipedia.org/NASA)

Втім, зараз ситуація починає поступово змінюватися. Кілька приватних компаній сьогодні впритул наблизилися до організації регулярних рейсів на орбіту. А це означає, що у потенційних туристів з'явився вибір.

Тур вихідного дня: відчути себе космонавтом

Відразу дві компанії - Virgin Galactic Річарда Бренсона і Blue Origin Джеффа Безоса - пропонують суборбітальні польоти. Такий тур передбачає підйом на висоту близько 100 кілометрів. Саме ця позначка, також відома під назвою лінія Кармана, прийнята у якості формальної межі між земною атмосферою і космосом.

Варто уточнити, що політ на космоплані VSS Unity від Virgin Galactic не передбачає перетину лінії Кармана, тому зараз ведеться дискусія про те, чи вважати такий політ космічним.

Фото: Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яка умовно приймається як межа між атмосферою Землі та космосом (wikimedia.org)

В обох випадках перебування в умовах мікрогравітації триватиме всього кілька хвилин, але цього достатньо для того, щоб відчути себе космонавтом і зробити селфі. Перевагою суборбітального польоту є швидкість підготовки: ніяких виснажливих тренувань, тільки вступний інструктаж.

Компанії пропонують принципово різний трансфер до орбіти. Капсулу Virgin Galactic в космос підіймає космоліт VSS Unity, за формою дуже схожий на літак. Blue Origin пропонує більш звичний космічний транспорт - ракету New Shepard.

Очікується, що регулярні польоти почнуться вже на початку 2022 року. Обидві компанії провели значну кількість випробувань і виходять на фінішну пряму.

Фото: SpaceShipOne - перший приватний літальний апарат для польотів вище 100 кілометрів (wikipedia.org/D Ramey Logan)

Скільки ж коштуватиме тур "доторкнутися до неба"? Зараз Virgin Galactic продає квитки за ціною у 250 тисяч доларів. За словами Річарда Бренсона, понад 600 осіб вже внесли необхідний депозит. Глава Blue Origin Джефф Безос поки що ухиляється від відповіді на питання про вартість польоту. Але можна припустити, що на початковому етапі вона буде аналогічною з ціною квитка на VSS Unity.

Космічна відпустка

Системи на зразок VSS Unity і New Shepard дають можливість ненадовго доторкнутися до космосу. Але, звичайно ж, багатьом потенційним туристам хотілося б отримати набагато більше і здійснити повноцінну космічну подорож.

Минулого року корабель Crew Dragon від SpaceX здійснив свій перший пілотований політ з двома астронавтами на борту. Успішний політ відкрив вікно можливостей і для космічних туроператорів.

Для повного занурення в будні підкорювачів космосу є можливість польоту на Міжнародну космічну станцію (МКС). Нещодавно NASA нарешті переглянула свою політику щодо космічного туризму на МКС і погодилася відкрити доступ на американський сегмент станції для приватних осіб.

Фото: Dragon 2 наближається до МКС (wikimedia.org/NASA)

Минулого року NASA уклала угоду з компанією Axiom Space на будівництво першого житлового комерційного модуля для МКС. Незабаром після цього Axiom Space оголосила про підписання контракту зі SpaceX на трансфер трьох туристів. Місія відбудеться не раніше січня 2022 року. Вартість квитка склала 55 млн доларів. Одна ніч на МКС обійдеться у 35 тисяч доларів. Всі місця на цей рейс вже продані.

Місячний круїз

Найбагатшим на враження звичайно буде тур з обльотом Місяця. У 2018 році Ілон Маск розповів про намір організувати туристичну місію до місяця на кораблі Starship. Також було названо ім'я першого місячного туриста. Ним став японський мільярдер Юсаку Маедзава.

Маедзава не став розголошувати вартість угоди. Але очевидно, що мова йде про принаймні дев'ятизначну суму в доларовому еквіваленті. Водночас Маедзава повідомив, що повністю викупив рейс і має намір взяти з собою в політ 6-8 "людей мистецтва". Політ для них стане повністю безкоштовним.

Фото: Джефф Безос 20 липня вирушає у космос на своєму кораблі New Shepard (twitter com blueorigin3)

Орієнтовно, рейс Маедзави до місяця повинен відбутися у 2024 році. Враховуючи амбітність проекту, практично не доводиться сумніватися, що ця дата ще неодноразово зміститься.

Космічні лоукости

Перші літаки колись використовувалися як атракціон, вважалися розкішшю, але роки потому перейшли в розряд загальнодоступних засобів пересування. Те ж саме станеться і з космічним туризмом.

Швидкість демократизації космічного туризму буде залежати від розвитку технологій, а також тенденцій, які й визначать майбутнє індустрії.

Деякі експерти вважають, що комерційні суборбітальні польоти замінять далекі авіаперельоти. SpaceX планує використовувати свою ракету Starship для міжконтинентальних польотів. Компанія заявила, що 15-годинний переліт з Нью-Йорка в Шанхай буде можливо здійснити за 39 хвилин.

Фото: Прототип SN9 Starship (wikipedia.org/Jared Krahn)

Приватні космічні компанії активно вкладають кошти в космічний туризм, а інвестиційні групи розглядають доступ до космосу як спосіб розширення свого портфеля. Сектор космічного туризму приваблює й інженерів, які бачать в ньому можливості для швидкого розвитку інновацій.

Всі ці фактори в майбутньому призведуть до збільшення конкуренції, зниження витрат і, в кінцевому підсумку, доступності космічних подорожей для звичайних туристів.

І хоча думки експертів щодо термінів настання ери масового космічного туризму дуже сильно різняться, всі вони сходяться в тому, що відпочивати поза Землею ми будемо вже у цьому столітті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що раніше мільярдер Бренсон здійснив туристичний політ у космос, випередивши Безоса.

Також повідомлялося, що зміниться в Україні після підписання договору про "відкрите небо" з ЄС.