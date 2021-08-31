Велетенські черепахи, підземне озеро і пейзажі: чим вражає мандрівників грецький острів Кефалонія

Сім'я мандрівників з Енергодара продовжує своє незвичайне турне п'ятьма країнами Європи. Наталя та Дмитро Будянські разом з дочкою запланували об'їхати автомобілем максимально велику кількість локацій за маршрутом в 7 тисяч кілометрів за 38 днів, витративши мінімум коштів.

Будянські ексклюзивно діляться враженнями від подорожі з Travel РБК-Україна. У своїй новій колонці Наталія розповідає про унікальні пам'ятки грецького острова Кефалонія, де мандрівники провели 6 днів.

Чарівлива і небезпечна дорога в горах

"Вау-ефект" на Кефалонії починається відразу. Дорога йде вздовж узбережжя - від краєвидів у вікні неможливо відірватися. Той, хто був у Греції на материку, але не бачив пейзажі на островах, можна вважати – не був у Греції.

Років 5-6 тому острів сильно трясло, як і сусідню Лефкаду. Дорогу розчистили і відновили, подекуди побудували нові містки і зміцнили скелі, що сповзають на дорогу.

Фото: Приголомшливі краєвиди на узбережжі (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Коли на узбіччях зустрічаються понівечені і засипані камінням автомобілі, настає миттєве "протверезіння" від краси природи і згадується її неспокійний характер. Хочеться притиснутися машиною до скелі і не повзти серпантином доріг уздовж сипучого обриву.

Карта Кефалонії схожа на розслабленого восьминога, що розкинув скелясті щупальця-півострова. Плануємо проїхати острів уздовж і впоперек, досліджувати кожну пам'ятку і виявити щось унікальне, що відрізняє його від всіх інших.

Фото: Острів став декораціями до голлівудських фільмів (Наталія Будянська / для РБК-Україна)

Кефалонія кінематографічна - сюди Голлівуд приїжджав знімати кіно. А ще тут повно устричних ферм і особливе вино з сорту винограду robola, яке можна спробувати тільки тут - воно з острова не вивозиться.

Кефалонія за площею як дві Лефкади. І ми тут - на шість днів.

Черепахи, що припливають поснідати

Черепахи Каретта-Каретта - півтора метра в діаметрі і вагою до 180 кг. Побачити цих милих "товстунок" можна на набережній Аргостолі. Так, нікуди їхати не потрібно - вийшли вранці на ринок, а вони тут як тут, хлюпаються у воді, немов дельфіни біля берега.

Подивитися на черепах збирається пристойний натовп. Як же так вийшло, що в столицю острова припливають ці гігантські морські тварини?

Все просто - щоранку до набережної повертаються рибальські човни. Рибалки торгують свіжим уловом, чистять і потрошать рибу, а всю тельбуху скидають за борт в море. Ось за цими "смаколиками" щоранку і припливають черепахи.

Фото: Туристи чекають на черепах біля рибальських човнів (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

У цього сніданку є точний час - з 8.00 до 9.00. А потім рибалки знову йдуть у море, а черепахи відпливають. Мабуть, Аргостоліон - єдина столиця, в якій прижився такий незвичайний туристичний атракціон.

Ці черепахи занесені до Червоної книги. Вони мігрують з Південної Африки до берегів острова Закінтос в серпні, щоб відкласти яйця, а в Кефалонію запливають поснідати.

Їхню популяцію бережуть. Відстежують кількість особин, поведінку, швидкість руху, заміряють час перебування біля берегів Кефалонії. Цим займаються волонтери, які живуть в таборі по 3 тижні і чергують вранці на набережній. Волонтером може стати кожен, з будь-якої країни, потрібно лише подати заявку на сайті організації. Ця програма під патронатом держави.

Найглибше підземне озеро

Є на Кефалонії дивовижне підземне озеро Мелісані. За давньою легендою, тут мешкали німфи. Коли вони прогнівили бога Пана, він сховав це озеро під землю. У середині 50-х років минулого століття якийсь пастух шукав вівцю, що відбилася від стада, спіткнувся і ледь не звалився в яму. Зазирнув усередину і побачив, як виблискує вода на сонці.

Фото: Наталя в печері (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Вже три десятиліття по цьому озеру греки катають туристів на човнах, розповідаючи одну і ту ж історію. Вода в озері нереальна, немов підсвічена зсередини. Максимальний ефект досягається, коли сонце в зеніті - з 12 до 15 годин.

У цього озера з кришталевою чистою водою є наукове пояснення: воно, мабуть, єдине, в якому змішані прісна і солона морська вода. Зазвичай річка впадає в море, а на Кефалонії все навпаки. Море заходить в підземні печери і проходить під територією майже всього озера під землею, і витікає якраз в печері Мелісані.

Фото: Сім'я Будянських на озері Мелісані (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Прогулянка триває не більше 10 хвилин. Ціна - 6 євро за дорослого, 4 – за дитину. Гондольєри співають пісні, пропонують зробити фото на пам'ять і розповідають, що Мілісані - найглибше підземне озеро в світі (до 20 метрів), причому, дійсно видно дно.

Від туристів на острові відбою немає. Їх привозять великими автобусами. Цього літа найбільше на островах італійців, хоча раніше голосніше за всіх галасували всюдисущі китайці.

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